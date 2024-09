TCMA รับ 2 รางวัลเกียรติยศ “สมาคมการค้ายอดเยี่ยม” และ “นายกสมาคมการค้าดีเด่น” ปี 2567

ด้านความสำเร็จตามพันธกิจ และด้านคุณภาพการให้บริการ) ทั้ง 2 รางวัลกียรติยศนี้ เป็นการเสริมสร้างกำลังใจที่สำคัญในการทำงานแก่ TCMA และเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความสำเร็จ จากความร่วมมือของคณะกรรมการ/ พนักงาน/ คณะทำงาน/ สมาชิก TCMA ที่มีเป้าหมายการทำงานเดียวกัน คือ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มุ่งสู่การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2593 โอกาสนี้ TCMA ขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ที่เห็นถึงความตั้งใจและผลการดำเนินงานของ TCMA ที่มีอย่างต่อเนื่อง และขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาชีพ ภาคการศึกษา ภาคสังคม ที่เข้ามาสนับสนุนและร่วมดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ดร.ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (Thai Cement Manufacturers Association: TCMA) เปิดเผยว่า TCMA มีนโยบายและเป้าหมายดำเนินงานที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มุ่งสู่การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2593 ภายใต้ Thailand 2050 Net Zero Cement and Concrete Roadmap สอดคล้องกับนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย TCMA ผสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทยทุกราย และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมกันดำเนินงาน ภายใต้แนวทาง Thai Cement Climate Actions and Collaboration towards Net Zero 2050 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทย ไปเชื่อมโยงกับโมเดลระดับโลกแบบบูรณาการ ทั้งด้านความร่วมมือ การสนับสนุน การเชื่อมโยงแหล่งทุน Green Fund เข้ามาสู่ประเทศไทย ขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero ปี 2593จากความมุ่งมั่นและผนึกความร่วมมือดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง TCMA สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ ครองความเป็นเลิศ ทั้งด้านผลสำเร็จตามพันธกิจ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการพัฒนาองค์กร นำมาสู่การมอบ 2 รางวัลเกียรติยศ จากกระทรวงพาณิชย์“สมาคมการค้ายอดเยี่ยม” และ “นายกสมาคมการค้าดีเด่น” ประจำปี 2567นับเป็นเกียรติและภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ TCMA ที่ได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศ “สมาคมการค้ายอดเยี่ยม” และ “นายกสมาคมการค้าดีเด่น” ปี 2567 (ต่อเนื่องจากปี 2566 ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น“TCMA พร้อมนำสมาชิก ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทยทุกราย ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เดินหน้าขับเคลื่อนต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมาย Thailand 2050 Net Zero Cement and Concrete Roadmap และเป็นต้นแบบขยายผลไปยังอุตสาหกรรมอื่น ในการตอบโจทย์เมกะเทรนด์ลดโลกร้อน พร้อมสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ และผนึกความร่วมมือดำเนินงานกับทุกภาคส่วน เดินหน้า SARABURI SANDBOX LOW CARBON CITY ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ ตามแนวทาง 3P: Public-Private-People Partnership และ 3C: Communication-Collective Action-Conclusion (step-by-step) รวมทั้งเชื่อมโยงกับโมเดลระดับโลกเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างบูรณาการ ทั้งด้านความร่วมมือ การสนับสนุน และแหล่งทุนสีเขียว (Green Funds) ขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero ปี 2593” ดร. ชนะฯ แสดงความมุ่งมั่น