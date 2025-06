กสิกรไทย ร่วมกับ ONNEX by SCG Smart Living หนุนสินเชื่อพิเศษติดโซลาร์รูฟ มุ่งลดคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทาน

เปิดเผยว่า แนวโน้มด้าน ESG และการลดคาร์บอนไม่ได้หยุดอยู่ที่บริษัทขนาดใหญ่อีกต่อไป แต่กำลังขยายไปสู่คู่ค้า ผู้ผลิต และธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์รวมขององค์กรถือเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2065 ของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้บริษัทขนาดใหญ่จึงเริ่มผลักดันและให้การสนับสนุนคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อช่วยเหลือบริษัทขนาดกลางและเล็กจำนวนมากที่อาจเผชิญข้อจำกัดด้านเงินทุนและความรู้ในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ โดยมองว่าบทบาทของธนาคารวันนี้ไม่ได้จำกัดแค่การปล่อยสินเชื่อ แต่ต้องเป็นตัวเร่งระบบ หรือ System Enabler ที่ช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของทั้งห่วงโซ่อุปทานของลูกค้าอย่างรอบด้าน เมื่อลูกค้ามองหาตัวช่วยในภารกิจลดคาร์บอนใน Scope 3 ซึ่งเป็นต้นทุนแฝงที่สำคัญของธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทยพร้อมช่วยให้คำปรึกษาและความรู้ที่จำเป็น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ ลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเปิดเผยว่า หนึ่งในหัวใจของการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ คือการเข้าถึงและทำได้จริง ธนาคารกสิกรไทยพร้อมสนับสนุนแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม และจับมือร่วมกับพันธมิตรอย่าง ONNEX by SCG Smart Living ที่มีความเชี่ยวชาญและน่าเชื่อถือในด้านพลังงานสะอาด สร้างบริการแบบ One Stop Services ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทั้งโซลูชันด้านเทคนิค โดยธนาคารมีโซลูชันทางการเงินที่หมาะสมกับการเปลี่ยนผ่าน ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับใช้ในธุรกิจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และระยะเวลาผ่อนชำระที่ยืดหยุ่น พร้อมข้อตกลงพิเศษเฉพาะคู่ค้าของ ONNEX ภายใต้ความร่วมมือนี้เท่านั้นเปิดเผยว่า องค์กรมีภารกิจเพื่อมุ่งลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นนี้และรุ่นต่อไป โดย ONNEX เป็นผู้ให้บริการด้าน Energy Solution แบบครบวงจร มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟสำหรับอาคาร โรงงาน และบ้านพักอาศัย พร้อมระบบจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงโซลูชันการจัดการคุณภาพอากาศภายในบ้านและอาคาร จึงร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยเพื่อลดคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Decarbonization) ผลักดันให้คู่ค้าในซัพพลายเชนเปลี่ยนผ่านได้จริง ด้วยการสนับสนุนการติดโซลาร์รูฟซึ่งเป็นพลังงานสะอาด และยังช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาล ตอบโจทย์ตลาดโลกที่มุ่งสู่ Low Carbon Society