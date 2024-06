ซีอีโอ กลุ่มบางจาก สะท้อนไอเดียการออกแบบภาษีคาร์บอนของไทยและเส้นทางสู่ Net Zero

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อแบ่งปันมุมมองของภาคเอกชนในประเด็นการเก็บภาษีคาร์บอนที่จะช่วยขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย Net Zero โดยร่วมเสวนากับประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอธิบดีกรมสรรพสามิต และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การบริหารความยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในงานสัมมนา EARTH JUMP 2024 THE EDGE OF ACTION จัดโดยธนาคารกสิกรไทย ณ อาคารศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เมื่อเร็วๆ นี้นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า จากการที่มาตรการภาษีในอนาคตจะก่อให้เกิดต้นทุนเพิ่มขึ้น ภาคการผลิตต่าง ๆ ควรต้องมุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารจัดการ รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียวเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนลง และเสนอว่าภาษีคาร์บอนที่เก็บได้ ควรนำไปใช้เป็นเงินทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ไปสู่เป้าหมาย Net Zero