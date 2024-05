เข้าใกล้ธรรมชาติ!! ชบาบางกอก นำเสนอ "น้ำมะพร้าวแท้ -นมโอ๊ตรสใหม่" ในงาน THAIFEX - Anuga Asia 2024

ชบาบางกอก ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคุณภาพและแปลกใหม่ พร้อมสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภค ยกทัพนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มุ่งเน้นความยั่งยืนสู่ตลาดระดับสากล โดยเฉพาะแบรนด์นมโอ๊ต Goodmate น้ำผลไม้ CHABAA และชาไทย Ochasan จัดแสดงในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2024 ณ บูธ CHABAA BANGKOK หมายเลข MM 15 อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567บริษัท ชบาบางกอก จำกัด ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดสีเขียว (Green Ideas) มุ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคทุกคนในทุกผลิตภัณฑ์ ด้วยความใส่ใจและความมุ่งมั่นในการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ด้วยความพร้อมของทีมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเครื่องดื่มภายใต้ แบรนด์นมโอ๊ต Goodmate น้ำผลไม้ CHABAA กับแบรนด์ใหม่ CHABAA COCO ที่ให้ผู้บริโภคได้สัมผัสความสดชื่น รสชาติน้ำมะพร้าวแท้ๆ เสมือนดื่มน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์จากต้นจริง ไม่เติมน้ำตาลทราย ไม่เจือสีสังเคราะห์ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย และชาไทย Ochasan ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ โดยนำทัพผลิตภัณฑ์เข้าโชว์เคสงาน THAIFEX – Anuga Asia 2024นมโอ๊ต Goodmate ผลิตภัณฑ์นมทางเลือกที่ทำจากข้าวโอ๊ตธรรมชาติเต็มเมล็ด 100% นำเข้าจากออสเตรเลีย ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวโอ๊ตที่ดีที่สุดในโลก หลังจากที่ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับดีไม่ว่าจะเป็นนมโอ๊ตสูตรออริจินัล นมโอ๊ตสูตรช็อคโกแลต นมโอ๊ตสูตรบาริสต้า ล่าสุดเปิดตัวสูตรใหม่ ครั้งแรกในเมืองไทยกับรส Strawberry Amaou สตรอวเบอร์รี่ อะมาโอะ หอม หวาน อร่อย สุขภาพดี เต็มรสสตรอวเบอร์รี่หวานฉ่ำ ผลิตจากข้าวโอ๊ตเต็มเมล็ดธรรมชาติ 100% ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ทุกชนิด ไม่มีส่วนผสมจากนมวัว ถั่ว และกลูเตน มีคุณค่าสารอาหารสูง ทั้งแคลเซียมและวิตามิน ปราศจากคอเลสเตอรอล สอดคล้องกับแนวคิด “Have a Good Day, Have a Goodmate” ที่มุ่งเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภคผ่านการแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับทุกๆ คนนอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ของ Goodmate ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ออกแบบเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 71.4% ลดการใช้พื้นที่ 91.6% และลดการใช้น้ำ 92.3% (ข้อมูลการดื่มนมโอ๊ต Goodmate 1 กล่อง ผลกระทบเทียบกับปริมาณนม 200 มิลลิลิตร) โดย 75% ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกล่องนมทำจากทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้ สร้างคาร์บอนฟุตพรินต์น้อยกว่ากล่องนมอื่น ๆ สามารถนำไปรีไซเคิลได้ และได้รับการรับรองเครื่องหมาย FSC ที่บ่งบอกถึงความยั่งยืนภายในงานยังเสริมทัพด้วยแบรนด์ CHABAA ผู้นำด้านน้ำผลไม้มาหลายทศวรรษ แนะนำน้ำมะพร้าวผสมเนื้อมะพร้าว CHABAA Coconut Water หอมมะพร้าว เติมความสดชื่นให้ร่างกายได้ทั้งวัน น้ำตาลน้อย มีโพแทสเซียม แคลเซียม และเกลือแร่ธรรมชาติ สร้างความตื่นเต้นในตลาดน้ำผลไม้ทั้งในไทยและทั่วโลก จากแหล่งน้ำมะพร้าวไทยแท้ที่ดีที่สุด ตามสโลแกน Feel Good on the Go (CO)! ภายใต้ แบรนด์น้องใหม่ CHABAA COCO และแบรนด์ Ochasan แบรนด์ชาที่ตอบโจทย์คนรักชาไทยและชานม ทั้งในประเทศไทย กลุ่มประเทศ CLMV และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นที่หนึ่งในใจของคนชอบชาไทยแท้ ๆ และมีแผนรุกตลาดในภูมิภาคยุโรป ตลอดจนประเทศจีน ภายใต้แนวคิด Taste the Fun, Sip the Joy with Ochasanพบกับผลิตภัณฑ์จาก CHABAA, Goodmate, และ Ochasan นวัตกรรมเครื่องดื่ม พร้อมของพรีเมียมมากมาย ได้ในงาน THAIFEX – Anuga Asia 2024 ที่บูธ CHABAA BANGKOK หมายเลข MM 15 อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี เวลา 10.00 – 18.00 น. ระหว่างวันที่ 28 -31 พฤษภาคม 2567 และ 10.00 – 20.00 น. วันที่ 1 มิถุนายน 2567