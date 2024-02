กทม. สร้างประวัติศาสตร์ รวมพลคนรักกีตาร์ 500 ชีวิต ขานรับนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี ด้านสังคมดี

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายหลักของกทม. คืออยากให้นำพื้นที่ส่วนราชการที่มี เปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้งานได้ เช่นที่เขตบางเขน เมื่อถามว่ามีพื้นที่สาธารณะตรงไหนบ้างที่ประชาชนสามารถจัดการแสดงดนตรี กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งไม่มี ถ้าเราเปิดพื้นที่โรงเรียนหรือพื้นที่อื่น ๆ ที่เรามีอยู่ให้สามารถใช้ได้จะทําให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างมีประโยชน์ ขอบคุณสำนักงานเขตบางเขน โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ที่นำคอนเซ็ปต์นี้ไปขยายต่อจนเกิดเป็นกิจกรรมในวันนี้ เป็นภาพที่น่าประทับใจมากที่ได้เห็นเยาวชน และคนที่รักกีต้าร์มารวมกันเยอะขนาดนี้ จากนี้กทม.จะได้นําโครงการนี้ขยายไปทุกเขต เพราะเรามีพื้นที่มากมายที่สามารถเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้งานได้ เกิดการสร้างสรรค์ เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไปสำหรับการจัดกิจกรรม BMA Music Station : Music for Love @Thainiyomsongkroa “มหกรรมบรรเลงกีต้าร์ บทเพลงแห่งรัก” ในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องตามนโยบายกรุงเทพฯ 9 ด้าน 9 ดี ด้านสังคมดี กรุงเทพมหานคร เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับสุนทรียภาพทางด้านดนตรีที่หลากหลายและเหมาะสมด้วยการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ โดยสนับสนุนในการใช้พื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม สนับสนุนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะทางดนตรี พร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจหนึ่งในไฮไลต์ของงานในครั้งนี้ คือการเปิดให้ เยาวชน และประชาชน ผู้หลงรักในการเล่นกีตาร์ ตบเท้ารวมพลในมหกรรมบรรเลงกีต้าร์ บทเพลงแห่งรัก เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้กับกรุงเทพมหานคร โดยมีคนรักกีตาร์ทุกเพศทุกวัย หยิบกีตาร์คู่ใจร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ถึง 500 ชีวิต มาร่วมเล่น 3 เพลงฮิตคือ เล่าสู่กันฟัง Have you ever seen the rain? และซมซาน โดย ผู้ว่าฯ ชัชชาติ และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ยังได้ร่วมหยิบกีตาร์มาวางตัก มือซ้ายจับคอ กดคอร์ด มือขวาสะบัดสั่นสายส่งเสียงเปิดประวัติศาสตร์ในครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ ในงานยังมีมินิคอนเสิร์ตและการแสดงจากศิลปินมากมาย อาทิ ดร.โสภณ วุฒิประเสริฐกุล (ดร.บิ๊ก) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการใช้เสียงและบุคลิกภาพ Dream Big Studio by Dr.Big Sophon โบ๊ท ปรัชญา ธรรมโชติ รองแชมป์รายการเพลงเอกซีซัน 1 เบ๊น อาปาเช่ จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม ตลกชื่อดัง และชมมินิคอนเสิร์ตและการแสดงจากศิลปินมากมาย อาทิ ครูยุทธ อดีตมือกีตาร์ Slot Machine วงครูเก๋า การรวมตัวของครูดนตรีรุ่นใหญ่ของกทม. วงสุขสำราญ อดีตนักดนตรีวงซูซู ที่ผันตัวมาเป็นครูกทม. วง 4 เฒ่าทอง & friends และกิจกรรมอีกมากมายสัมผัสความสนุกสนานย้อนหลังจาก Live งาน BMA Music Station : Music for Love @ Thainiyomsongkroa “มหกรรมบรรเลงกีต้าร์ บทเพลงแห่งรัก” ได้ที่ https://www.facebook.com/share/v/9X7dDT5VdTLo4sH8/?mibextid=WC7FNe