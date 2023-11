“Gizmo” Premium Gadget IT ดึง “มิกซ์ ทองระย้า” สะดวกซื้ออันดับ 1 เผยกลยุทธ์ผู้นำตลาด Local Premium เพื่อชีวิตดี ๆ 24 ชั่วโมง ที่ 7-Eleven

บริษัท ดีฟายน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Premium IT Gadget และ Mobile Accessories ครบวงจร แบรนด์ “Gizmo (กิสโม่)” ผู้นำตลาด Local Premium ที่มีครบครันทั้ง อุปกรณ์ชาร์จมือถือ สายชาร์จ 2 เมตร สายชาร์จอุด้ง หูฟัง เคสโทรศัพท์ ฟิล์มกระจกใสกันรอยนิรภัยหน้าจอ เลนส์กล้องมือถือ แท่นวางโทรศัพท์ในรถยนต์ และแก็ดเจ็ตอื่น ๆ โดยสินค้าทุกไอเทมภายใต้แบรนด์ Gizmo มีกลยุทธ์ที่น่าสนใจ ด้วยมาตรฐานการส่งมอบคุณค่าหลัก 3 ประการ คือ 1) การผลิตสินค้าคุณภาพพรีเมี่ยม 2) ราคาคุ้มค่าที่คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ และ 3) การมีรับประกันสินค้านาน 1 ปี เพื่อตอบโจทย์จุดยืนการเป็นแบรนด์ Premium IT Gadget สะดวกซื้ออันดับ 1 ที่พร้อมมอบสุดยอดประสบการณ์ เพื่อชีวิตดี ๆ 24 ชั่วโมง ให้คนไทยทั่วประเทศล่าสุด Gizmo เปิดตัวสินค้าใหม่ “ฟิล์มกระจกใสนิรภัยและกระจกเลนส์กล้อง” ดึง “มิกค์ ทองระย้า” พระเอกชื่อดังมาเป็นพรีเซนเตอร์ และสื่อสารแมสเสจถึงการปกป้องมือถือที่คุณรักด้วยฟิล์มกันรอยและกระจกเลนส์กล้องที่คุ้มค่าที่สุดในชั่วโมงนี้ แตกปุ๊บ...เปลี่ยนปั๊บ รับประกัน 1 ปี ผ่านวิดีโอโฆษณาออนไลน์ “โทรศัพท์มือถือคืออวัยวะสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะรวบรวมข้อมูลสำคัญทุกอย่างการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเรื่องงาน เงิน ความรัก บันเทิง หรือ แม้แต่ ความลับ โดยเฉพาะหน้าจอมือถือยิ่งต้องปกป้อง ทะนุถนอม ดูแลเป็นอย่างดี พร้อมยกระดับความแกร่ง ด้วย Premium Screen Protector และ 3D Boss Lens Glass High Quality สวยระดับพรีเมี่ยม แนบเนียนไปกับขอบเครื่อง”ต่อเนื่องจากความสำเร็จของแคมเปญการตลาดออนไลน์ “Gizmo Gadget IT เพื่อชีวิตดี ๆ 24 ชั่วโมง” ซึ่งได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก และกลายเป็น Talk of the town ที่มีการพูดถึงบน TikTok และมียอดเข้าชมวิดีโอใน Hashtag แคมเปญมากกว่า 50,000,000 ครั้ง โดยแคมเปญดังกล่าวสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้ว่า Gizmo จะช่วยทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นในทุกสถานการณ์ได้อย่างไรบ้าง และยังสามารถหาซื้อได้ง่ายตลอด 24 ชั่วโมงที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ ผ่าน 4 Key Concept ที่น่าสนใจทั้ง Funny, Happy, Convenient และ Tasteโดยคอนเซ็ปต์แรก “Funny” ถูกสื่อสารออกมาผ่านการทำวิดีโอโฆษณาออนไลน์ “Zombie บุก!!” โดยใช้ KOLs และ Celebrity ชื่อดัง อาทิ ฟางโกะ, ฟรอยด์, เมญ่า ซันซัน, จุ๊บจิ๊บ เชิญยิ้ม ร่วมถ่ายทอดเรื่องราว “ในวันที่แสนจะสงบสุข ผู้คนต่างใช้แก็ดเจ็ตจาก Gizmo แต่แล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เมื่อซอมบี้บุก!! จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา และพวกเขาจะใช้แก็ดเจ็ตของ Gizmo จัดการกับซอมบี้อย่างไร?”ซึ่งจากโฆษณาดังกล่าว จะเห็นว่าคนกลุ่มนี้ต่างรอดชีวิตมาได้ด้วยอุปกรณ์แก็ดเจ็ตต่างๆ ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำตลาด Local Premium และได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ช็อปชั้นนำมากมาย อาทิ ทรู ดีแทค เอไอเอส เป็นต้นสำหรับแคมเปญการตลาดออนไลน์ของ Gizmo เรื่อง “Zombie บุก!!” ได้รับผลตอบรับที่ดีอย่างคาดไม่ถึงจากผู้บริโภค ทั้งยอดวิวที่สูง และยอดแชร์ที่ต่อเนื่อง รวมกับการที่ได้ คุณมิกค์ ทองระย้า มาเป็นพรีเซนเตอร์ “ฟิล์มกระจกใสนิรภัยและกระจกเลนส์กล้อง” ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของเรามียอดขายที่เติบโตขึ้นกว่า 70 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาGizmo เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้ทันเทรนด์ตลาดอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด เราเป็นแบรนด์สินค้าไทยที่มีทั้งคุณภาพ ดีไซน์ ฟังก์ชั่นการใช้งานเทียบเท่าสินค้าแบรนด์ดังจากต่างประเทศ ในราคาที่จับต้องได้ หากนึกถึงหรือต้องการอุปกรณ์แก็ดเจ็ตอยากจะฝาก Gizmo เอาไว้ หาซื้อง่ายที่ 7-Eleven ทั่วประเทศ, ช่องทางออนไลน์ของบริษัท หรือ Gizmo Store และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ” ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gizmoshoponline.com/ หรือ Facebook หรือสั่งสินค้าได้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศ