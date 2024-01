นักร้อง-นักแต่งเพลงระดับโลก NIKI ต้อนรับศักราชใหม่ปี 2024 ด้วยซิงเกิลสุดลึกซึ้ง “24”

นักร้อง นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์หญิงที่เกิดในจาการ์ตาแต่มาปักหลักที่ลอสแองเจลิส อย่าง NIKI (นิกิ) ต้อนรับศักราชใหม่ปี 2024 ด้วยซิงเกิลใหม่สุดน่าทึ่งอย่าง “24” ผ่าน 88rising ซึ่งสามารถรับฟังได้แล้วตอนนี้ เพลงนี้บ่งบอกแนวดนตรีแบบใหม่สำหรับ NIKI ซึ่งรวมเอาทุกสิ่งที่ทำให้เธอกลายเป็นที่ชื่นชอบในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น เนื้อเพลงที่ยอดเยี่ยมและ ท่วงทำนองที่โดดเด่น ผ่านแนวดนตรีที่ให้อารมณ์เหมือนบ้านสำหรับ NIKI แม้นี่จะเพิ่งเข้าปีใหม่มาได้ไม่นาน แต่รับประกันเลยว่าในปีนี้คุณจะไม่ได้ฟังเพลงเกี่ยวกับวิกฤติก่อนวัยกลางคนที่ไพเราะและประณีตเท่านี้อีกแล้วNIKI เล่าว่า "เพลง “24” ได้แรงบันดาลใจอย่างมากจากการแสดง "Both Sides Now" ของ Joni Mitchell (โจนี มิตเชลล์) ในเทศกาล Newport Folk Festival เมื่อปี 2022 ฉันได้ดูโชว์นี้โดยบังเอิญ แต่มันสามารถตรึงฉันไว้ได้อย่างเหลือเชื่อ ถึงขนาดทำให้จู่ๆ น้ำตาก็รื้นขึ้นมา แล้วแรงบันดาลใจต่างๆ ก็พรั่งพรูจนฉันต้องรีบวิ่งไปที่สตูดิโอเพื่อหยิบเอากีตาร์ขึ้นมาเล่นจนกลายเป็นเพลง “24” เพลงนี้สะท้อนถึงความพยายามในการปะติดปะต่อชีวิตในวัย 20 ต้นๆของฉัน รวมถึงสิ่งต่างๆที่ฉันได้เรียนรู้จนมายืนถึงจุดนี้ได้ กล่าวคือ การเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ และความคิดที่ว่าชีวิตแทบจะไม่มีการแบ่งขั้วเลย ทุกคนสามารถเป็นได้หลายอย่างพร้อมกัน จากข้อคิดมากมายที่ฉันได้ตระหนักตอนอายุ 24 ปี นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกปล่อยวางได้มากที่สุด”NIKI ร่วมโปรดิวเซอร์เพลง “24” กับโปรดิวเซอร์ที่มีผลงานเข้าชิงรางวัลแกรมมี่อย่าง Tyler Chester (ไทเลอร์ เชสเตอร์) จากอัลบั้ม Revealer ของ Madison Cunningham (แมดิสัน คันนิงแฮม) และ James Krausse (เจมส์ เคราส์) NIKI เป็นคนเล่นกีตาร์ในเพลงนี้ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีถนัดที่เธอเล่นมาตลอด 10 ปี ขณะที่ Rob Moose (ร็อบ มูส) นักดนตรีมากฝีมือ ซึ่งเคยร่วมงานกับศิลปินแถวหน้า อย่าง Bon Iver (บอนีแวร์) , Phoebe Bridgers (ฟีบี บริดเจอรส์) , The National ก็มาร่วมช่วยเรียบเรียงดนตรีเครื่องสายทั้งหมดแม้อายุจะยังไม่ถึง 25 ปี แต่ NIKI เป็นศิลปินที่มียอดสตรีมมิ่งเพลงทั่วโลกทะลุ 2.1 พันล้านครั้งหลังจากอัลบั้ม Nicole ประสบความสำเร็จสุดๆ ในปี 2022 พอเข้าสู่ปี 2023 NIKI ก็ปังยิ่งกว่าเดิม เธอได้โชว์ใน NPR Tiny Desk จากนั้นก็เดินสายทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลก ทั้งในอเมริกาเหนือ , เอเชีย , ยุโรป และออสเตรเลีย ที่บัตรขายหมดเกลี้ยง รวมถึงขึ้นแสดงในงานเทศกาลดนตรีแถวหน้า ทั้ง Lollapalooza , Outside Lands และร่วมในโชว์หลักของ Head in the Clouds ที่นิวยอร์กและลอสแองเจลิส ยังไม่นับรวมอัลบั้มการแสดงสดชุดแรกของเธอ Live at the Wiltern ซึ่งทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นภายในเวลาแค่ 1 ปีเท่านั้น ด้วยผลงาน “24” NIKI ก็เตรียมพร้อมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตลอดปี 2024 ที่จะมีให้ติดตามอีกมากมายไฟล์ เพลง “24”