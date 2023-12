เจาะลึก “เคเอ็มพี พาร์ทเนอร์” ต้นแบบธุรกิจเอสเอ็มอียุคยั่งยืน ผลสำเร็จจากโครงการ “Smart Business Transformation”

กล่าวถึง การเข้าร่วมโครงการ Smart Business Transformation หรือ SBTP ของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ที่ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การขับเคลื่อนสู่แนวทางความยั่งยืน และการตระหนักถึงการมี ส่วนร่วมของลูกค้า เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไป การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทำให้ได้เรียนรู้ 3 เรื่องสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Digitalization, Sustainability และ Employee Wellnessนายปิติพัฒน์ กล่าวถึงการนำความรู้ด้านดิจิทัลไปใช้ว่า ช่วยให้เกิด 2 แพลตฟอร์มที่เป็นประโยชน์และสำคัญอย่างมาก แพลตฟอร์มแรกใช้ชื่อว่า “Buy Big Lot” เป็นแพลตฟอร์มสำหรับทำเงินหรือสร้างรายได้ ด้วยการใช้ application LINE สำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา เป็นการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรายเล็กให้สามารถ ”ร่วมกันซื้อ” เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองหรือ power of purchasing ให้มากขึ้น ช่วยแก้ปัญหาการจัดซื้อ ทำให้ได้ต้นทุนราคาสินค้าและค่าขนส่งต่ำลง สามารถแข่งขันได้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ ส่วนแพลตฟอร์มที่สอง ใช้ชื่อว่า “การประมูล” KanPramool.com เป็นแพลตฟอร์มเสริมให้ร้านค้าและผู้รับเหมาสามารถมาหางานใหม่ๆ ได้ใน 2 ช่องทางคือ “เว็บไซต์” กับ “LINE” โดยจะมีข้อมูลงานประมูลต่างๆ จากทั่วประเทศรวบรวมไว้ให้ดูได้ตลอด ซึ่งเมื่อได้งานก็ต้องมีการสั่งวัสดุก่อสร้าง จึงเป็นแพลตฟอร์มที่เข้ามาเสริม เพื่อสอดรับความต้องการและตอบโจทย์ธุรกิจแบบครบวงจรรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนจากเดิม ซึ่งต้องลงทุนสต๊อกสินค้าเพื่อพร้อมขายแบบ B to C เปลี่ยนเป็น B to B to C เชื่อมโยงร้านค้าหรือธุรกิจ เป็นชุมชนสร้างเครือข่ายภาคต่างๆ เป็น group buying เริ่มจากภาคใต้ก่อนใช้เวลาประมาณ 1 ปี ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมประมาณ 2,000 ราย และมีเป้าหมายขยายไปภาคอื่นๆ รวม 4 กลุ่มภาค เป็นเครือข่ายทั่วประเทศภายในปีหน้าหรือปี 2567เมื่อได้เครือข่ายธุรกิจแล้ว ยังสามารถเพิ่มรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ได้ด้วย เช่น การเช่าเครื่องจักรที่ว่างจากการใช้งาน เป็น sharing economy ในแบบ win-win อยู่ในระหว่างหาโซลูชันที่เหมาะสม นอกจากการรวมกันซื้อทำให้สามารถใช้รถขนส่งร่วมกันเป็นการแบ่งปันและประหยัดทรัพยากร และช่วยลดการปล่อยคาร์บอนฯ ได้อีกด้วย ขั้นต่อไปจึงคิดจะเพิ่มแนวทางใหม่ด้วยการเชื่อมโยงรถบรรทุกเปล่า หลังจากส่งของแล้วมีที่ว่าง มาใช้ประโยชน์ต่อไป ส่วนการดูแลพนักงาน หลังจากนำระบบ ERP มาใช้บริหารงาน ทำให้สามารถวัดประสิทธิภาพการทำงานได้ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ที่ไหน จึงเกิดแนวทางการทำงานใหม่ แบบ work anywhere เริ่มเป็นจริงได้“โครงการนี้ทำให้ได้เรียนรู้เรื่อง Big Data การใช้ Business Intelligence นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ นอกจากจะสามารถบริหารงานในปัจจุบันได้ดีขึ้น ยังรู้ได้เลยว่าลูกค้าเป้าหมายในอนาคตมีความสนใจเรามากน้อยแค่ไหน ทำให้วางแผนการทำงานได้ดีขึ้นอย่างมาก ตามปกติเทคโนโลยีแบบนี้ใช้ในธุรกิจใหญ่เพราะต้องลงทุนมาก แต่เมื่อเราได้เรียนรู้หลักการและมีเทคโซลูชันมาช่วย แม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กแต่เรามีช่องทางช่วยคอนเน็กได้ง่ายขึ้น”นายปิติพัฒน์ กล่าวเสริมว่า สำหรับร้านวัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของรุ่นพ่อแม่ เมื่อรุ่นลูกได้เข้าไปช่วยปรับการบริหารใหม่อย่างที่บอกไปแล้วหลังจากมาเข้าโครงการนี้ ยอดขายเพิ่มขึ้น 4-5 เท่าอย่างชัดเจน เดิมเคยสั่งซื้อเหล็กเดือนละ 1 คัน เพิ่มเป็น 40 คัน ในเวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง ตอนแรกไม่ได้คาดหวังมากว่าจะได้ประโยชน์มากขนาดนี้เพราะเป็นโครงการเรียนฟรี แต่ตั้งใจเรียนและทดลองใช้ทุกโซลูชัน เพราะคิดว่าถ้าไม่ลองก็อยู่ที่เดิมแน่ๆ แต่ถ้าใช้ได้ก็จะเป็นโอกาสที่ดี“นอกจากเทคโซลูชัน ในเรื่อง Sustainability ทำให้คิดว่าทำอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย เพราะแม้เราจะไม่ขยับ แต่ eco system ก็ขยับให้ เพราะเราไปทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่อง win-win และในเรื่องของคน รุ่นพ่อแม่สอนให้ประหยัดทุกเรื่อง เรื่องของพนักงานก็เหมือนกัน แต่เมื่อได้มาเรียนในโครงการนี้ทำให้เห็นชัดว่าธุรกิจต้องขับเคลื่อนด้วยคนที่มีความสามารถ ทำให้เปลี่ยนความคิดเริ่มหาคนเก่งๆ ไปทำงานด้วย และยกระดับค่าตอบแทนให้กับพนักงาน เช่น ให้ระดับปริญญาตรีเริ่มที่เดือนละ 2 หมื่นบาท และระดับบริหารอยู่ที่ 6-7 หมื่นบาทถึงหลักแสน เพื่อให้สามารถขยายงานใหม่ในอนาคต แม้จะเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆ ในต่างจังหวัด”นายปิติพัฒน์ ทิ้งท้ายถึงการเข้าร่วมโครงการฯ ว่า ทำให้กล้าฝันมากขึ้น เพราะผลลัพธ์ที่ได้คือภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนไป จาก “ธุรกิจเล็กๆ” ไม่มีเทคโนโลยีในการจัดการ เปลี่ยนเป็นธุรกิจที่ใช้ “เทคโนโลยีดิจิทัล” เต็มตัว สามารถเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ และแข่งขันได้ในโลกยุคใหม่กล่าวว่า โครงการ Smart Business Transformation เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 ไม่เพียงสำหรับลูกค้าของยูโอบีเท่านั้น แต่เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วไปเข้าร่วมอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จนถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วประมาณ 4,000 ราย ในจำนวนนี้มีมากกว่า 900 รายที่สามารถนำเทคโซลูชันไปใช้ และปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัลมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและการแข่งขันที่มากขึ้น สำหรับ “เคเอ็มพี พาร์ทเนอร์” เป็นตัวอย่างหนึ่งในความสำเร็จของโครงการฯ ที่สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้อย่างดีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ตลอดระยะเวลา 3 เดือนของการเข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการได้เพิ่มความรู้และทักษะทางดิจิทัล ได้นำโซลูชันดิจิทัลและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาด รวมทั้งเรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจและแนวคิดด้านความยั่งยืน มีวิธีการบูรณาการความยั่งยืนให้เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจของตนเอง และยังได้รู้จักกับระบบการเงินสีเขียวเพื่อความสำเร็จในระยะยาวได้ ภายใต้คำแนะนำของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และพันธมิตรในโครงการ ที่ช่วยให้สามารถเดินหน้ากระบวนการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ เพื่อแก้โจทย์ที่กำลังเผชิญอยู่ และเตรียมความพร้อมรองรับความท้าทายใหม่ได้“นับเป็นความสำเร็จในการสร้าง Ecosystem คือการทำให้ธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอสเอ็มอี หรือสตาร์ทอัพ รวมทั้งบริษัทใหญ่ทั้งหลาย สามารถอยู่รอดได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะโลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงเร็วมากการปรับตัวจึงสำคัญ ยูโอบีเห็นความต้องการและความจำเป็นของบริษัทต่างๆ จึงเข้ามาสนับสนุนทั้งให้ความรู้ แนะนำแนวทาง สร้างเวที และด้วยการเป็น regional bank จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการก้าวเข้าสู่ระดับโลกได้มากขึ้น ไม่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น”