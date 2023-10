‘ยูโอบี’ จับมือ ‘เชฟแพม-พิชญา’ เชฟมิชลิน 1 ดาวร้าน ‘Potong’ รังสรรค์อาหารสไตล์ ไทย-จีน ร่วมสมัย พิเศษเฉพาะสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี

ธนาคารพันธมิตรเพียงรายเดียวของ 'มิชลิน ไกด์' ในประเทศไทย จับมือร่วมกับเชฟมิชลิน 1 ดาว จัดเอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์ในงาน2 วัน สำหรับสมาชิกที่มีจำนวนยอดใช้จ่ายในหมวดอาหารสูงสุด 36 ท่านผ่านบัตรเครดิตยูโอบี พร้อมเปิดประสบการณ์การทานอาหารไฟน์ไดนิ่งสไตล์ไทย-จีนร่วมสมัยที่นำเมนูอาหารไทยและจีนโพ้นทะเลจากความทรงจำของเชฟมาปรุงแต่งและตีความใหม่ในบรรยากาศของร้านอาหารที่แฝงไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบจีนผสานความโมเดิร์นอย่างลงตัวในย่านเยาวราชที่เปี่ยมสเน่ห์และเต็มไปด้วยความคึกคักเมื่อพูดถึงร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จทันทีในปีแรกที่เปิดตัว จะเป็นร้านไหนไปไม่ได้เลยนอกจาก "Potong" ที่ได้รับทั้งรางวัลหนึ่งดาวมิชลิน พ่วงด้วยอีกรางวัลพิเศษ Opening of the Year presented by UOB จาก ‘มิชลิน ไกด์’ ประเทศไทย ประจำปี 2566 ฉบับล่าสุด ซึ่งธนาคารยูโอบีในฐานะธนาคารพันธมิตรเพียงรายเดียวของ 'มิชลิน ไกด์' ในประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนหลักในการมอบรางวัลพิเศษในปีนี้เป็นปีแรกเมื่อเดินลึกเข้าในตรอกซอยเล็กๆ ในย่านเยาวราช ท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบยามค่ำคืน ร้านอาหาร Potong นั้นตั้งอยู่โดดเด่นชวนสะดุดตา จากการพลิกโฉมตึกแถวโบราณอายุ 100 กว่าปีซึ่งเป็นห้างขายยาเก่าแก่ให้กลับมางดงามมีความลึกลับน่าค้นหา งานดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเชฟแพม ทายาทรุ่นที่ 5 ของร้านขายยา Potong ได้ออกมาต้อนรับลูกค้าของยูโอบีอย่างอบอุ่นหน้าประตูเหล็กยืดสีเขียวที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ นอกจากลูกค้าผู้ถือบัตรฯ ที่มาร่วมงานแล้ว ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของยูโอบี พร้อมทั้งบรรดาเซเลบริตี้ผู้ชื่นชอบและหลงใหลในรสชาติของอาหารมาร่วมงานมากมาย อาทิ ชาคริต แย้มนาม UOB Dining Ambassador, คุณแป๋ม ปิยะดา ปุณณกิติเกษม อินฟลูเอนเซอร์ เพจ PP Gallery, คุณโบว์ลิ่ง ชลทิพย์ ระยามาศ อินฟลูเอนเซอร์ เพจ Eatandshout และนักชิมอาหารชื่อดังเชฟแพม-พิชญา สุนทรญาณกิจ เชฟสาวผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยแพชชันและความสามารถได้เผยถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมรังสรรค์ดินเนอร์มื้อพิเศษให้กับลูกค้าของยูโอบีในค่ำคืนนี้ “ตั้งแต่ที่ร้าน Potong ได้รับรางวัล Opening of the Year จากมิชลินและยูโอบี และหนึ่งดาวมิชลิน แพมรู้สึกตื่นเต้นมากๆ ที่วันนี้จะได้มอบประสบการณ์พิเศษเหล่านี้ให้กับลูกค้าของยูโอบีและสร้างความทรงจำพิเศษให้แก่ทุกคนผ่านเมนูอาหารที่นำเสนอภายใต้คอนเซ็ปต์กาลเวลาโดยใช้เทคนิกซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของร้านเรา คือการนำ 5 องค์ประกอบ (Elements) ซึ่งคือความเค็มจากเกลือ ความเปรี้ยวจากการหมักดอง ความหอมและรสเผ็ดร้อนจากเครื่องเทศ กลิ่นและรสชาติที่ได้จากการรมควัน และเนื้อสัมผัสของวัตถุดิบ มาผสมผสานกับ 5 สัมผัส (Senses) ได้แก่ การได้ยิน, การได้ชิมรสชาติ, การได้กลิ่น, การได้ชม และการได้หยิบจับส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในคอร์สอาหาร เมื่อ 5 Elements และ 5 Senses เกิดขึ้นพร้อมกัน ความทรงจำดี ๆ ตลอดการทานอาหารก็จะเกิดขึ้นตามไปด้วย”คอร์สดินเนอร์สุดพิเศษของ Potong มี 20 คอร์ส โดยทางร้านได้มอบโปสการ์ดให้กับผู้มาทานคนละหนึ่งใบ ประกอบด้วยภาพวาดด้านหน้า ที่มีการนำภาพวาดลวดลายต่าง ๆ ของบรรพบุรุษเชฟแพมมาสกรีนลงบนแผ่นกระดาษ และข้อความด้านหลังโปสการ์ด ซึ่งเป็นข้อความที่เชฟแพมได้มีการเขียนจดหมายถึงบรรพรุษด้วยลายมือของเธอ และได้มีการบอกเล่าถึงการเริ่มต้นอาชีพเชฟพร้อมสอดแทรกชื่อคอร์สเมนูทั้งหมดที่เสิร์ฟให้ทานลงไปในโปสการ์ดคุณชาคริต แย้มนาม UOB Dining Ambassador เผยถึงความประทับใจกับมื้ออาหารสุดพิเศษว่า “วันนี้ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการทานอาหารมากๆ ครับเพราะเชฟแพมได้มาพูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับอาหารให้ทุกคนฟังอย่างใกล้ชิดทำให้ผมเข้าใจถึงคอนเซ็ปต์ของอาหารของที่นี่ ที่ไม่ใช่ทั้งอาหารไทยโบราณและไม่ใช่อาหารจีนทั่วไปในเมืองจีนแต่กลับสามารถสื่อถึงตัวตนของเชฟที่มีเชื้อสายไทยจีนได้เป็นอย่างดี ผมชอบเมนคอร์สที่เรียกว่า Family เป็นอาหารชุดใหญ่กินอิ่มทั้งโต๊ะตามแบบฉบับวัฒนธรรมการกินอาหารของคนไทย-จีน ที่มีทั้งข้าวผัดคลุกเคล้าเข้ากับแปะก๊วย เห็ดหอมผัดซอส เผือกนึ่ง และต้นหอมผัด กินคู่กับอกเป็ดเนื้อนุ่มหนังกรอบที่ผ่านการดรายเอจมาแล้ว นับเป็นประสบการณ์ในการทานอาหารที่สนุกมากครับ”หลังจากที่ได้ร่วมดื่มด่ำเพลิดเพลินไปกับการทานอาหารในรูปแบบใหม่ คุณชัชวาล ลวนางกูร ลูกค้าให้เสียงตอบรับ กล่าวว่า “กิจกรรมที่จัดในวันนี้น่าประทับใจมากๆ ครับ รู้สึกว่าเป็นลูกค้าคนพิเศษและตัดสินใจไม่ผิดจริง ๆ ที่เลือกใช้บัตรเครดิตยูโอบี เพราะคืนนี้ผมได้ตื่นตาตื่นใจกับประสบการณ์ใหม่ในการลองเทสอาหารที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทย-จีน สอดแทรกอยู่ในทุกๆ เมนู ที่สำคัญผมได้รับการดูแลและการบริการที่ดีเยี่ยมจากพนักงานในร้านและทีมงานของยูโอบีตลอดทั้งคืน”ธนาคารยูโอบี มุ่งมั่นที่จะให้บริการมากกว่าธนาคารเพื่อมอบประสบการณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับทุกไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้า ร้าน Potong เป็นร้านอาหารที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับวงการอาหารตั้งแต่ปีแรกที่เปิดตัวโดยได้รับรางวัล Opening of the Year สนับสนุนโดยยูโอบี ยูโอบีจึงอยากให้ผู้ถือบัตรฯ ที่มีแพชชันและหลงใหลในด้านอาหารได้ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์ในทานอาหารที่มีความพิเศษไม่ซ้ำใครเพื่อสร้างความทรงจำดีๆ ผ่านทุกรายละเอียดของอาหารงาน “Exclusive Fine Dining Night at Potong” ดินเนอร์มื้อหรูสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ยูโอบีตั้งใจจัดขึ้นเพื่อต้อนรับลูกค้าคนสำคัญ จบลงอย่างงดงาม และเต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์ความประทับใจที่ยากจะลืมเลือนให้กับแขกที่เข้าร่วมงาน กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟแด่สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของไลฟ์สไตล์และรสนิยมที่เหนือระดับอย่างแท้จริง