แอลจี ส่งหนังโฆษณาใหม่ “รักโลกในแบบที่สบายใจ” ผ่านแบรนด์แอมบาสเดอร์ “มารีญา พูลเลิศลาภ”

นับว่าตอกย้ำความมุ่งมั่นของแอลจีในด้านความยั่งยืน ด้วยเนื้อหาแสดงให้เห็นว่าการดูแลโลกสามารถทำได้ง่ายๆ ในทุกวัน ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผสานนวัตกรรม “Innovation for a Better Life” ของแอลจี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและอนาคตของโลกใบนี้ที่ดีและยั่งยืนยิ่งขึ้น ตามสโลแกน “Life’s Good”ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในช่วงต้นปี 2566 แอลจี ประเทศไทย ได้เปิดตัว ‘มารีญา พูลเลิศลาภ’ ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเรา เนื่องจากมารีญาเป็นศิลปินที่มีบทบาทโดดเด่นในการเป็นกระบอกเสียงและทำงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวคิดที่ตรงกันกับแอลจีที่มุ่งคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราเป็นมิตรกับโลกมากที่สุด ในวันนี้เราตอกย้ำจุดยืนด้านความยั่งยืนนั้นอีกครั้ง ด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด “รักโลกในแบบที่สบายใจ” ที่มีเนื้อหาสื่อให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันง่ายๆ ในแบบที่แต่ละคนสบายใจ ก็สามารถช่วยเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้ อย่างเช่นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมนวัตกรรมอันทันสมัยและช่วยให้ชีวิตสะดวก แต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยประหยัดพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน”ภาพยนตร์โฆษณา “รักโลกในแบบที่สบายใจ” ของแอลจี สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “ความสบายใจ” ให้ทุกคนมาร่วมกันดูแลโลกด้วยไอเดียง่ายๆ ที่ทำได้ทุกวัน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นแบบ Life’s Good และยั่งยืน โดยมารีญาแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ที่หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งมาพร้อมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เช่น•ซักผ้าแบบถนอมเนื้อผ้า ด้วยนวัตกรรมเครื่องซักผ้าของแอลจีโดดเด่นด้วยเทคโนโลยี AI DD ที่ช่วยชั่งน้ำหนักและวิเคราะห์เนื้อผ้า พร้อมเลือกรูปแบบการหมุนของถังซักให้เหมาะกับผ้าแต่ละประเภทมากที่สุด ช่วยให้ผ้าสะอาดล้ำลึก แต่ถนอมผ้ามากขึ้น และช่วยยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าชุดโปรดให้อยู่กับเราได้ยาวนานขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด ‘Slow Fashion’•เซฟโลก เซฟค่าไฟ ด้วยเทคโนโลยี DUAL Inverter ในเครื่องปรับอากาศแอลจี ช่วยให้ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นและทำความเย็นได้เร็วขึ้น พร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องการควบคุมสั่งงานได้จากทุกที่ และตรวจสอบค่าไฟได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LG ThinQ™•Enjoy กับจานอร่อยได้แบบ No Food Waste ด้วยตู้เย็นที่มาพร้อมเทคโนโลยี InstaView Door-In-Door™ ที่ทำให้มองเห็นด้านในตู้เย็นโดยไม่ต้องเปิดประตู เพียงเคาะ 2 ครั้ง ช่วยประหยัดพลังงานและช่วยให้อาหารในตู้เย็นสดใหม่ยาวนานยิ่งขึ้น•บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ด้วยนวัตกรรมการผลิตกล่องบรรจุทีวี ที่ช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรในการผลิตของแอลจีด้านเปิดเผยว่า “มารีญาเชื่อว่าทุกคนคงตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องความยั่งยืน แต่หลายคนยังคงมองว่ายังเป็นเรื่องไกลตัวและเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก มารีญาจึงอยากแสดงให้เห็นว่าอันที่จริงแล้วความยั่งยืนเริ่มต้นได้จากสิ่งรอบตัวที่เราสามารถทำได้ทุกวัน อย่างเช่น การแต่งตัวตามแนวคิด ‘Slow Fashion’ หรือการทานอาหารแบบ Plant-based diet และการปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้ทุกครั้ง รวมถึงการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานจากแอลจี ถ้าเราเริ่มต้นจากสิ่งที่ไม่ยากจนเกินไป เราก็จะสามารถทำได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้เรื่องการดูแลโลกเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนและสำเร็จได้จริง”ติดตามชมภาพยนตร์โฆษณา “รักโลกในแบบที่สบายใจ” ทั้ง 2 เวอร์ชั่น ความยาว 1 นาที และ 30 วินาที ได้แล้ววันนี้ที่เฟซบุ๊ค LG Thailand ยูทูป LG Thailand และ TikTok LG Thailand