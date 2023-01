19 บริษัทคว้าสุดยอดแบรนด์องค์กร 2565 AOT ตัวแทนไทยขึ้นแท่นระดับอาเซียน 5 ปีต่อเนื่อง

ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อในเครือผู้จัดการ จัดงานเพื่อมอบรางวัลให้แก่ องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ประจำปี 2565 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 13 ที่มีการจัดงานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศอย่างพร้อมเพรียงกันคณะผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สร้างเครื่องมือ CBS Valuation เพื่อวัดมูลค่ามูลแบรนด์องค์กรเป็นเครื่องมือแรกของประเทศไทย เปิดเผยว่า “ปี พ.ศ. 2565 แม้จะมีสถานการณ์ของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง แต่คณะผู้วิจัยยังคงทำวิจัยมูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัทจดทะเบียนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารของภาคธุรกิจให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได้นำตัวเลขจากงบการเงินของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์มาคำนวณ ใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปี โดยได้บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี เพื่อให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการเงินโดยไม่มีความลำเอียง”ในปี 2565 ไม่มีบริษัทที่ได้รับรางวัลหอเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่องกัน 5 ปี สำหรับได้แก่ คาราบาวกรุ๊ป (93,050 ล้านบาท) ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (35,778 ล้านบาท) เมืองไทย แคปปิตอล (100,525 ล้านบาท) ทีคิวเอ็ม อัลฟา (27,274 ล้านบาท) ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) (54,414 ล้านบาท) แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (74,556 ล้านบาท) กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (338,390 ล้านบาท) โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (151,184 ล้านบาท) บางกอก เชน ฮอสปิทอล (32,748 ล้านบาท) วีจีไอ (48,612 ล้านบาท) ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (94,428 ล้านบาท) เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (43,784 ล้านบาท) และ โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (24,355 ล้านบาท)สำหรับได้แก่ Bank Central Asia Tbk Pt ประเทศอินโดนีเซีย IHH Healthcare Berhad ประเทศมาเลเซีย SM Investments Corporation ประเทศฟิลิปปินส์ Thai Beverage PCL ประเทศสิงคโปร์ Airports of Thailand PCL ประเทศไทย และ Vingroup JSC ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ Airports of Thailand PCL มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 767,669 ล้านบาท สำหรับ Thai Beverage PCL เป็นบริษัทของคนไทยที่ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 715,980 ล้านบาททั้งนี้ งานวิจัยประเมินค่าแบรนด์องค์กรดังกล่าวได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในพ.ศ. 2557 และได้ดำเนินการต่อเนื่องยาวนานถึง 13 ปี เป็นงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงสังคมที่ได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจอย่างสูงเพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนำสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กรได้