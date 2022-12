WWF Thailand เปิดคลิปเสือโคร่งแม่ลูกหาดูยาก! ชวนชมกิจกรรม “ก่อนเสือโคร่งจะคําราม” 23 ธ.ค.นี้

เพจเฟซบุ๊ค WWFThailand เผยแพร่วิดีโอของแม่เสือโคร่งและลูกเสือน้อย 3 ตัว ที่หาดูยากมาก จากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า ณ Upper Western Forest Complex ซึ่งสามารถชมได้ในหนังสือภาพและวิดีโอ "ก่อนเสือโคร่งจะคำราม" ในโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ของ WWF ประเทศไทย ที่เตรียมจะเปิดตัวเผยแพร่สู่สาธารณชน ในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ทั้งนี้โครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง WWF ประเทศไทย และอุทยานแห่งชาติคลองลาน กรมอุทยานแห่งชาติ จะจัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์เสือโคร่ง “ก่อนเสือโคร่งจะคําราม - Before the Tiger Can Roar” ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนแนวทางการอนุรักษ์เสือโคร่งของโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งที่ดำเนินการมากว่า 12 ปี โดยสามารถติดตามชมกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์เสือโคร่ง “ก่อนเสือโคร่งจะคําราม - Before the Tiger Can Roar” ได้ทางช่องทางเพจเฟซบุ๊ค WWFThailand