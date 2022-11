สยามสแควร์ เปิดพื้นที่ Park @ Siam จัดงาน The Backyard Flea Market หนุนสินค้าแฮนด์เมดนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัย

The Backyard Flea Market สินค้าคราฟท์ๆ จากนิสิตจุฬาฯ ชวนมาเดินเล่นในสวนหลังบ้านใจกลางสยามสแควร์สยามสแควร์ เปิดพื้นที่ Park @ Siam จัดงาน The Backyard Flea Market ชวนมาเดินเล่นในสวนหลังบ้านในบรรยากาศสุดชิล พบกับสินค้าคราฟท์ๆ ใจกลางสยามสแควร์สนับสนุนสินค้าจากนิสิตจุฬาฯ ที่นำสินค้าไอเดีย แฮนด์เมด ผลงานศิลปะ ของแต่งบ้าน ร่วมด้วยผลงานศิลปะจากศิลปินดัง ตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 นี้ เวลา 16.00 น. – 21.00 น. ที่ Park @ Siam square (ข้างอาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือจุฬา ฯ)สำหรับมีนิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาฯ นิสิต จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ / สถาปัตยกรรมศาสตร์ / คณะเภสัชยกรรมศาสตร์ / คณะนิเทศศาสตร์ / คณะบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นิสิต นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยมหิดล / มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยมีอาทิ สินค้าไอเดีย แฮนด์เมด ผลงานศิลปะหลากแนว เสื้อผ้ามือสอง ของแต่งบ้าน สินค้าวินเทจ ด้วยการขายกันแบบสนุกสนานอย่างเป็นกันเอง ร่วมด้วย ศิลปินที่มีผลงานโดดเด่น อาทิ Ake Nattaphol Brand แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นสุดอาร์ต โดยศิลปิน. ณัฐพล บุญเพ็ญ ร้าน Phayanchana (พยัญชนะ) โดยศิลปินอังกูร อัศววิบูลย์พันธุ์ / Treasure House คุณปัณณภัสร์ จำหน่าย สินค้าหลากหลาย อาทิ สินค้าไอเดีย แฮนด์เมด ผลงานศิลปะหลากแนว เสื้อผ้ามือสอง ของแต่งบ้าน สินค้าวินเทจ ที่นำมาขายกันแบบสนุกสนานอย่างเป็นกันเอง อาทิ นิสิตสถาปัตย์จุฬาฯ ร้าน Lilpuff.shop ภายใต้แนวคิด “a little pieces of happiness” ชิ้นงานทุกอย่างที่ผลิตเกิดจากความสุขเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน อาทิ หนังเรื่องโปรด หรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวโปรด เช่น น้องแมวน่ารัก ที่นำสิ่งเหล่านี้มาวาดลงโปสการ์ด สติ้กเกอร์ และพวงกุญแจ เพื่อส่งต่อความสุขเล็กๆ เหล่านี้ให้ก้บลูกค้า ในรูปแบบต่างๆนิสิต คณะศิลปกรรม จุฬาฯ ร้าน Goggag Goggag สินค้า Handmade Ceramic จาก 2 ศิลปิน ที่หลงไหลการทำศิลปะ Handmade ที่ต้องการต่อยอดงานศิลปะให้เข้าถึงง่าย สร้างรอยยิ้ม และอยู่ในชีวิตประจำวัน โดยสินค้าทุกชิ้นเกิดจากการปั้นและเพ้นท์ด้วยมือชื้นต่อชิ้น ผลิตด้วยมือทุกขั้นตอน พร้อมกับ Story ที่ไม่เหมือนใครในแต่ละชื้นเพื่อพิ่มความสนุกให้กับชิ้นงาน สินค้าของใช้ในบ้าน ของตกแต่งบ้าน ภาชนะใส่อาหาร สามารถเข้าไมโครเวฟ เตาอบ และเครื่องล้างจานได้ นอกจากนี้ ยังรับปั้นสัตว์เลี้ยงและ Tableware อื่นๆ อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมี กลุ่ม นิสิตคณะศิลปกรรม จุฬาฯ ชั้นปีที่ 1 ผลงานจากโจทย์งานการออกแบบในวิชาเรียนด้านการออกแบบ lifestyle product โดยหาแรงบันดาลใจจาก วัฒนธรรมไทย มุมมองใหม่ๆ ของความเป็นไทย สู่การออกแบบ lifestyle product อีกด้วยส่วนอาทิ Ake Nattaphol Brand แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นสุดอาร์ต โดยศิลปิน. ณัฐพล บุญเพ็ญ ที่แต่งแต้มงานศิลปะบนเสื้อผ้า ที่่กำลังเป็นที่รู้จักในแวดวงสายบันเทิงและแฟชั่น จากความรักและความชื่นชอบทางด้านศิลปะ และแฟชั่น จนเกิดแรงบันดาลใจที่ทำให้ความสนุกสนานและสีสันความสนุกเกิดขึ้นในทุกที่ ด้วยแรงบันดาลใจที่อยากเห็นงานศิลปะโลดแล่นไปกับตัวคนและเห็นมันเคลื่อนไหวและทำให้ผู้คนกล้าแสดงออกและสนุกสนานกับเสื้อผ้ามากขึ้น และ ร้าน Phayanchana (พยัญชนะ) โดยศิลปินอังกูร อัศววิบูลย์พันธุ์ ที่มองเห็นว่าตัวอักษรไทยสามารถใส่จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ได้มากมาย จนเกิดผลงานที่ช่วยให้สามารถจดจำพยัญชนะไทยผ่านภาพได้ ด้วยการนำเสนอผลงานออกแบบตัวอักษรทั้ง 44 ตัวในรูปแบบของโปสการ์ด ที่เปิดขวด ที่วางไข่ เสื้อผ้า ด้วยวิธีการออกแบบใช้หลักการเดียวกับการออกแบบตัวอักษร อาทิ การบิด เอียง ยืด ทำให้หนา จนรูปทรงที่เข้าใจง่าย ดูเด่น จดจำง่าย เมื่อเห็นแล้วจะหลงรักตัวอักษรไทยแน่นอนพร้อมชมการแสดงดนตรี จากน้องๆ วงเลอเต้เป็นการรวมตัวของน้องๆจากจุฬาฯ / ธรรมศาสตร์ และNgaTawa Diocesan School ประเทศนิวซีแลนด์ และ วงคลองเตยดีจังวงดนตรีดังจากชุมชนคลองเตยงานนี้จัดกลางสยามสแควร์บนพื้นที่ Park @ Siam ข้างอาคารวิทยกิตติ์ (อาคารศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 นี้ เวลา 16.00 น. – 21.00 น. การเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีสยามสแควร์และรถโดยสารสาธารณะ หลากหลายเส้นทาง จอดรถสะดวกที่อาคารวิทยกิตต์ (อาคารศูนย์หนังสือจุฬาฯ) อาคารสยามกิตติ์ อาคารสยามสเคป ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ติดตามรายละเอียด https://www.facebook.com/SiamSquareOfficial/