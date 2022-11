ต้อนรับบอลโลก กับงาน “ ROAD TO QATAR เชียร์บอลโลก 2022”

“ซีคอนสแควร์” ต้อนรับบอลโลก จัดงาน “ROAD TO QATAR เชียร์บอลโลก 2022” เพลิดเพลินกับบรรยากาศสีสันในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 พบกิจกรรมสุดพิเศษเอาใจเเฟนบอลเเบบจัดเต็ม อาทิ วิเคราะห์เกมฟุตบอลโลก กระทบไหล่กูรูฟุตบอลชื่อดังจาก FM 99 Active Radio ที่จะมาเจาะลึกทีมแข่งขันกันอย่างเข้มข้นจุใจ-วันที่19 พฤศจิกายน 2565 พบกับ ปาล์ม พสิษฐ์ สุทธิกุล และ ต้อง ศุภชัย จิวะอุดมทรัพย์-วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 พบกับ พรรษิษฐ์ วิชญคุปต์ และ ชิตพล ทรัพย์ขํา-วันที่ 21 พฤศจิกายน2565 พบกับ เพนกวิน แก้วกนกวิจิตร และเอก ฮิมสกุลสนุกสนานกับการเเข่งขัน Human Table Football จำลองเกมฟุตบอลโต๊ะยักษ์ ฟอร์มทีมแข่งขันทีมละ8 คน เพื่อมาท้าดวลแข้ง สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ภายในงาน, กิจกรรม VR Football Game ประลองฝีเท้ายิงลูกโทษ แบบ Interactive ผ่านจอ LED ขนาดใหญ่, กิจกรรมเตะดีมีรางวัล Shot on Goal แตะบอลเข้าช่องที่กำหนด, ร่วมเชียร์ทีมในดวงใจว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์ในการแข่งขันฟุตบอลโลก Vote Your Team โหวตทีมในดวงใจ ใครจะได้แชมป์บอลโลก 2022พิเศษสุด! ทุกกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย, พบกิจกรรมสร้างสีสัน National Flag Painting เพ้นท์หน้ารูปธงชาติเชียร์ทีมโปรด ฟรี!ตลอดงาน พร้อมเลือกซื้อเสื้อผ้า รองเท้า คอลเลกชั่นต้อนรับบอลโลกรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่น จากแบนด์ชั้นนำ อาทิ Sportsworld, Ari Football, สินค้าจาก Main Stand และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มากมายต้อนรับการแข่งขันฟุตบอลโลก 4 ปีมีครั้ง ในงาน“ ROAD TO QATAR เชียร์บอลโลก 2022” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 21 พฤศจิกายน 2565 บริเวณ Main Atrium ชั้น1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ถนนศรีนครินทร์ดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือ www.seaconsquare.com, www.facebook.com/SeaconSquareFanPage, Instagram:seaconsquare, Line: @seaconsquare