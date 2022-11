สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดแรลลี่รักษ์โลก TOGETTHER TO “NET ZERO” พร้อมมอบทุนการศึกษารร.วัดสำนักบก จ.ชลบุรี

เปิดเผยว่า สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจได้จัดกิจกรรมแรลลี่อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ และหน่วยงานพันธมิตรทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งแต่ละปี ก็จะมีแนวคิดการจัดงานที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ โดยปีนี้สมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาระดับอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นภาระกิจที่สำคัญของประชาคมโลก และพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าให้ประเทศไทยก้าวสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) จึงได้จัดแรลลี่ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ TOGETTHER TO “NET ZERO” เส้นทาง กรุงเทพฯ – พัทยา โดยมีสื่อมวลชน สายเศรษฐกิจ รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ทั้งนี้ภายในงานแรลลี่ สมาคมฯ ได้คัดเลือกกิจกรรม และวัสดุที่ใช้ในการจัดงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เช่น โล่รางวัล ได้นำชิ้นส่วนที่เหลือจากงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากฝาพลาสติกรีไซเคิลประเภท High Density Polyethylene (HDPE) มาผลิต โล่แต่ละชิ้นงาน เทียบเท่าการรีไซเคิลฝาขวดน้ำได้ถึง 250 ฝา ถือเป็นการชุบชีวิตให้กับฝาขวดน้ำหลายพันฝา ให้สามารถกลับมาสร้างประโยชน์ได้ในรูปแบบอื่นอีกครั้งรวมทั้งได้จัดทำเสื้อยืดงานแรลลี่ จากผ้ารักษ์โลก ที่มีส่วนผสมของขวดพลาสติกจำนวน 7 ขวด ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และออกแบบลวดลายกิจกรรมต่างๆ ที่สะท้อนถึงการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ลดก๊าซคาร์บอนออกไซด์ เช่น การใช้ถุงผ้าในการชอปปิ้ง การขี่จักรยาน การปลูกต้นไม้ การแยกขยะนำกลับมารีไซเคิลใหม่ ออกแบบโดยนายเพียว โลกุตรพล นักวาดภาพประกอบชื่อดัง ตามธีม TOGETTHER TO “NET ZERO และได้แจกต้นไม้ภายในงาน“ตลอดเส้นทางเราได้สอดแทรกความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละฐาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการลดการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วย”นอกจากนี้สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจและพันธมิตร ยังได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจากโรงเรียนวัดสำนักบก ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนต่อไป และยังพาเด็กนักเรียน เที่ยวทัศนศึกษา ณ เกรท แอนด์ แกรนด์ สวีทเดสทิเนชั่น คาเฟ่เมืองไอศกรีมยักษ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองพัทยา และนำนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน รักษ์โลก ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง