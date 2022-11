“ชัชชาติ” รับมอบต้นไม้จาก Siam Piwat วิ่ง 1 กม. ได้ต้นไม้ 1 ต้น ช่วยฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

วันนี้ (9 พ.ย.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมปลูกต้นไม้กับ น.ส.นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหาร สายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด และรับมอบต้นไม้ จำนวน 4,504 ต้น จากเป้าหมาย 100,000 ต้น ภายใต้แคมเปญ Citizen of Earth By Siam Piwat ซึ่งกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ มอบให้กับโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นของกรุงเทพมหานคร เพื่อปลูกในพื้นที่สาธารณะ ช่วยฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ณ สวนราชเทวีภิรมย์ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี" วันนี้เราร่วมกันปลูกต้นทองอุไรซึ่งเป็นต้นไม้ที่ดี ปลูกง่าย สามารถปลูกแซมกับต้นไม้ต้นอื่นได้ และออกดอกสีเหลืองสวยงามตลอดทั้งปี อีกทั้งยังสามารถกรองฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอนนี้ฝันของเราใกล้เป็นจริงแล้ว เนื่องจากขณะนี้มีคนร่วมปลูกต้นไม้กับกทม.กว่า 1,600,000 ต้น ลงดินปลูกไปแล้วเกือบ 180,000 ต้น ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือเมื่อปลูกแล้วเราต้องกลับไปดูแลต้นไม้ที่เราปลูกด้วยให้เขาเจริญเติบโตไปกับเมือง โดยพวกเราต้องร่วมมือกันต่อไปเพื่อร่วมกันทำเมืองให้น่าอยู่ " ผู้ว่าฯชัชชาติ กล่าวก่อนลงมือปลูกต้นไม้กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ (SIAM PIWAT) ประกาศเดินหน้าองค์กรต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม สร้างผลกระทบเชิงบวกด้วยการฟื้นฟูและส่งต่อโลกที่น่าอยู่ สร้างสรรค์แคมเปญ “Citizen of Earth by Siam Piwat” โดยจับมือพันธมิตร อีโคซิสเต็มมอบต้นไม้จากการทำกิจกรรม SIAM CENTER RUN FOREST RUN เปลี่ยนกิโลเมตรจากการวิ่งบนลู่วิ่งกลางสยามเซ็นเตอร์ทุก 1 กิโลเมตรเป็นต้นไม้ 1 ต้น โดยมีเป้าหมาย 100,000 ต้น เพื่อปลูกในพื้นที่สาธารณะช่วยฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยต้นไม้จากการทำกิจกรรม SIAM CENTER RUN FOREST RUN ระหว่างวันที่ 20 ก.ค. - 10 ส.ค. ที่ผ่านมาได้รับความสนใจมีผู้ร่วมกิจกรรมวิ่งรวมระยะทาง 4,504 กิโลเมตร จึงเปลี่ยนเป็นต้นไม้จำนวน 4,504 ต้น มอบให้กับกรุงเทพมหานคร ช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวช่วยดูดซับคาร์บอนและเพิ่มออกซิเจนให้โลก พร้อมเชิญชวนพนักงาน พันธมิตรอีโคซิสเต็มภาครัฐและเอกชน ลูกค้า ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 100,000 ตัน ช่วยฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในพื้นที่สาธารณะให้กับกรุงเทพมหานครกิจกรรมปลูกต้นไม้และมอบต้นไม้ ภายใต้แคมเปญ “Citizen of Earth by Siam Piwat” ครั้งนี้ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ยังจับมือกับบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ในการลดปริมาณขยะ แปรรูปขยะพลาสติกให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ด้วยการนำถุงดำจากการเพาะกล้าไม้จากแคมเปญเพื่อสิ่งแวดล้อม กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดย SCGC ได้เชื่อมโยงพาร์ทเนอร์ในห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดเข้าด้วยกัน และพัฒนาให้เกิดการรีไซเคิลแบบระบบปิด (Closed-loop Recycling) เปลี่ยนขยะที่ไม่มีมูลค่าสู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงนำถุงจากการเพาะกล้าไม้มาผ่านกระบวนการรีไซเคิล จนเกิดเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล หรือ Post-Consumer Recycled Resin (PCR) แล้วนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ เช่น ถุงขยะ กระถางต้นไม้ ถังขยะ เป็นต้น ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหาขยะพลาสติกตามหลักเศรษฐกิจโดยคาดว่าจะสามารถขยายโมเดลนี้ไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อช่วยหมุนเวียน (Circular Economy) ลดปริมาณขยะสะสมในประเทศ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนอีกด้วยการร่วมปลูกต้นไม้ในวันนี้มี นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสิทธิชัย อรัณยกานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC คณะผู้บริหารและพนักงานเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (Virgin Active) และเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนร่วมปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างกำแพงสีเขียวเพื่อกรองฝุ่นทั่วเมือง ผ่านแอปพลิเคชัน “ปลูกอนาคต” ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คือ ปลูกต้นไม้วันนี้แต่ปลูกเพื่ออนาคตให้ลูกหลาน ด้วยการเพิ่มเพื่อนใน LINE ใส่คำค้นหา @tomorrowtree ที่สามารถบันทึกข้อมูลต้นไม้ที่เราปลูกได้ ซึ่งสามารถปลูกที่บ้าน โดยถ่ายรูป เลือกพันธุ์ไม้ พร้อมปักโลเคชันในแผนที่ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้จะแสดงกิจกรรมที่ กทม.จัดขึ้นด้วย เพื่อให้ประชาชนมาร่วมปลูกต้นไม้กับ กทม. เช่น กิจกรรมผู้ว่าฯ สัญจร ปลูกต้นไม้ทุกวันอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งหลังจากปลูกต้นไม้แล้วต้องไปดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูก โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะมีประวัติการปลูกต้นไม้ สามารถติดตามและอัพเดทสถานะได้ ปัจจุบันมียอดจองปลูกต้นไม้กับกทม. จำนวน 1,641,310 ต้น และปลูกต้นไม้ไปแล้ว 171,426 ต้น สามารถติดตามรายละเอียดความคืบหน้าได้ที่ https://www.bkk1milliontrees.com/