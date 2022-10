เอสซีจี เอ็กซ์เพรส กับแนวคิดรักษ์โลก พัฒนานวัตกรรมการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ตอบโจทย์การเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานอาหาร ลดต้นทุน-ลดสูญเสีย

ผู้นำคุณภาพด้านการให้บริการขนส่งพัสดุทั่วประเทศ เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ Food Service ผู้ผลิตอาหาร และ ผู้ประกอบการทั่วไปที่ต้องการกระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิทั้ง Chilled และ Frozen แบบไม่เต็มคันรถไปยังลูกค้าปลายทาง HORECA (โฮเรก้า) หรือ กลุ่มธุรกิจที่ประกอบด้วย ธุรกิจโรงแรม (Hotel), ร้านอาหาร (Restaurant), กาแฟ และ ธุรกิจจัดเลี้ยง (Café and Catering) ครอบคลุมพื้นที่การจัดส่งกทม. ปริมณฑล และ ต่างจังหวัดด้วยการพัฒนาโซลูชันโดยใช้ Cool Container หรือ ตู้ควบคุมอุณหภูมิขนาดเล็ก (ขนาด 67 x 96 x 58 cm.) ที่สามารถกระจายสินค้าสดไปยังปลายทางรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรมควบคุมอุณหภูมิมาตรฐานจากญี่ปุ่น พร้อมเครือข่ายรถขนส่งมากกว่า 300 คัน และ ศูนย์กระจายสินค้ามากกว่า 30 แห่ง ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งให้ผู้ประกอบการมากกว่า 20% สนับสนุนการลดการใช้ลังโฟม พร้อมมั่นใจสินค้าสดส่งตรงถึงปลายทางอย่างมีคุณภาพHead of Last Mile & Regional Sales บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์เพรส จำกัด กล่าวว่า “เอสซีจี เอ็กซ์เพรส เข้าใจถึงความท้าทายของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะในภาคของการผลิต ซึ่งนับเป็นกลุ่มต้นน้ำของอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้าปลายทางอย่างสด สะอาด และ ปลอดภัย แต่เมื่อลูกค้า หรือ ผู้ประกอบการปลายทางมีพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าสดที่เปลี่ยนไป โดยสั่งซื้อสินค้าต่อครั้งน้อยลง แต่มีความถี่ในการสั่งซื้อมากขึ้น เพื่อไม่ต้องการให้สินค้าสดสต๊อกอยู่ที่ร้านนานเกินไปจนเกิดการเน่าเสีย และ ในแง่ความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น แต่ไม่สามารถบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสดได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากข้อจำกัดในด้านการจัดส่ง การสต๊อกสินค้าสดที่ล้วนแต่มีผลต่อคุณภาพสินค้า เราจึงพัฒนาโซลูชัน “Cool เหมา ๆ” หรือ บริการการจัดส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ที่สามารถกระจายสินค้าสดไปยังปลายทางได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ภายใต้กำลังรถขนส่ง และ ศูนย์กระจายสินค้าของเอสซีจี เอ็กซ์เพรส ทั่วประเทศผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องเหมาเที่ยวรถควบคุมอุณหภูมิทั้งคันรถ แต่สามารถเลือกใช้โซลูชัน “Cool เหมา ๆ” ที่ใช้เทคโนโลยี Cool Container หรือ ตู้ควบคุมอุณหภูมิขนาดเล็ก สามารถรักษาอุณหภูมิสินค้าได้ทั้งแบบ Chilled และ Frozen อีกทั้งยังสามารถรวมเที่ยวขนส่งไปกับสินค้าประเภทอื่นได้ หมดกังวลเรื่องกลิ่น หรือ การปนเปื้อนของอาหารสดกับสินค้าประเภทอื่น โดยประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากโซลูชัน “Cool เหมา ๆ” นี้ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งแล้ว ผู้ประกอบการยังสามารถลดต้นทุนทางด้านเวลาที่เสียไป จากรูปแบบการจัดการขนส่งสินค้าวัตถุดิบอาหารสดแบบเดิม สามารถกระจายสินค้าไปสู่ร้านปลายทางได้เร็วขึ้นตามเวลาที่ต้องการ พร้อมเพิ่มความมั่นใจในการรักษาระดับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าปลายทาง สอดรับกับแนวคิดรักษ์โลก สนับสนุนการลดใช้ลังโฟมที่จากเดิมการจัดส่งสินค้าสดต้องบรรจุสินค้าในลังโฟม พร้อมใส่น้ำแข็งเพื่อรักษาอุณหภูมิ และ ยังสามารถลดจำนวนเที่ยวการขนส่งจากการปรับโมเดลเพื่อขนส่งรวมกันในเส้นทางเดียวกันได้อีกด้วยทั้งนี้บริษัทฯ ยังพร้อมให้คำแนะนำด้านการจัดส่งสินค้ากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อจัดสรรบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการอย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อช่วยสนับสนุน และ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น”ผู้ที่สนใจบริการสามารถติดต่อได้ที่ www.scgexpress.co.th/ หรือ Facebook : scgexpress