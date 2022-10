สหราชอาณาจักร ถอดฉลาก “ควรบริโภคก่อนวันที่” บนผลิตภัณฑ์อาหารสดและผักผลไม้ “ลดขยะอาหาร-ลดโลกร้อน”

MFG / MFD ย่อมาจาก Manufacturing date / Manufactured Date หมายถึงวันที่ผลิต

EXP/EXD ย่อมาจากExpiry Date / Expiration Date หมายถึงวันหมดอายุ

BB / BBE ย่อมาจาก Best Before / Best Before End หมายถึงควรบริโภคก่อนวันที่



รู้หรือไม่ว่า ในระยะเวลาเพียง 1 ปี อาหารจำนวนมากถึง 1.3 พันล้านตันต้องกลายเป็น “ขยะอาหาร” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนและการทำลายสิ่งแวดล้อมทุกคนคิดว่าปัญหาหลักของขยะอาหารเกิดจากอะไรบ้าง? แน่นอนว่าต้องมีคนตอบว่า “ทานอาหารไม่หมด” “อาหารเสียจากการเก็บไม่ดี” “ใช้วัตถุดิบไม่ทัน” และอีกหนึ่งคำตอบที่พบบ่อยในสหราชอาณาจักร ก็คือ “เพราะมันเลยวันที่ที่ควรบริโภคและวันหมดอายุแล้ว”Marija Rompani ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืนของ John Lewis ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทเจ้าของซุปเปอร์มาร์เก็ต Waitrose ได้กล่าวว่า พลเรือนจำนวนมากให้สหราชอาณาจักรทิ้งอาหารและวัตถุดิบที่ยังสามารถนำมาประกอบอาหารและรับประทานได้อยู่เป็นจำนวนมากถึง 4.5 ล้านตัน ถ้าเทียบเป็นพื้นที่เกษตรกรรมในการเพาะปลูกผลิตผลเหล่านี้แล้ว ก็เทียบเท่ากับพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่าประเทศจีน!ด้วยเหตุนี้ Waitrose และ ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่อื่น ๆ ในสหราชอาณาจักรอย่าง Mark & Spencer และ Tesco เริ่มไม่ติดฉลาก “ควรบริโภคก่อนวันที่” บนผลิตภัณฑ์อาหารสดและผักผลไม้จำนวนกว่า 500 อย่าง เพื่อที่จะลดปัญหาการทิ้งผักผลไม้ที่ยังสามารถบริโภคได้อยู่ โดยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเองว่าผักผลไม้ที่ซื้อมานั้นยังสามารถบริโภคได้อยู่หรือไม่องค์กร WRAP (Waste Resource Action Program) ได้คาดคะเนว่า การที่ไม่ติดฉลากวันที่ควรบริโภคจะช่วยลดการทิ้งผักผลไม้สดที่ยังสามารถรับประทานได้อยู่ได้มากถึง 7 ล้านตะกร้าภายในสหราชอาณาจักรเรื่องปัญหาขยะอาหารฟังเผิน ๆ แล้ว อาจดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต สัตว์ป่า และระบบนิเวศ แต่รู้ไหมว่าในการที่เราจะทำการเพาะปลูกเพื่อที่จะให้ได้ผักผลไม้มารับประทานนั้นต้องใช้พื้นที่และน้ำจำนวนมาก ซึ่งป่าบางพื้นที่ถูกตัดรื้อถอนเพื่อนำพื้นที่มาทำการเกษตร จึงทำให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในบริเวณนั้นถูกรุกรานและเริ่มสูญพันธุ์อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคบางคนไม่เห็นด้วยกับการที่เอาฉลากวันที่ควรบริโภคออก เนื่องจากไม่สามารถคาดคะเนผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยบริโภคมาก่อนได้ว่าแบบไหนถึงเรียกว่า ยังสามารถรับประทานได้ หรือแบบไหนถึงเรียกว่าเสียแล้วข้อมูลอ้างอิง https://www.nycfoodpolicy.org/food-policy-snapshot-best-before-date-labels-united-kingdom/ ตัวอักษรย่อบนฉลากสินค้าและอาหาร คำว่าหมายถึงวันหมดอายุ ซึ่งหมายถึงความปลอดภัยของการบริโภคนั้นจะต่ำลง ถ้าหากบริโภควันที่หลังจากที่ฉลากกำหนด ส่วนคำว่าหมายถึง ควรบริโภคก่อนวันที่ ซึ่งยังสามารถบริโภคได้อยู่ ไม่ได้เสีย ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการบริโภค เพียงแต่คุณประโยชน์หรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อาจไม่สูงเท่าวันที่ก่อนควรบริโภคแต่ด้วยความที่ไม่รู้และไม่แน่ใจในความหมาย จึงมักทำให้ผู้ซื้อผู้บริโภคลังเลที่จะกินผักผลไม้ในตู้เย็นเมื่อเลยวันที่ที่ควรบริโภคแล้ว และสุดท้ายก็ทิ้งมันลงถังขยะทั้ง ๆ ที่มันยังไม่ได้เสีย