“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” เปิดวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนเต็มรูปแบบ ในงาน Sustainability Expo 2022

เปิดวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร พร้อมมาตรฐานคุณภาพสูงสุด และใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ และโครงการมิกซ์ยูสระดับพรีเมี่ยม อย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก ในงานด้วยการจัดนิทรรศการมัลติมีเดีย ในโซน Better Community ชั้น G พร้อมเสวนาในหัวข้อและระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 - 20.00 น.กล่าวว่า “เราได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของงาน Sustainability Expo 2022 เนื่องด้วยเรามีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นหลัก ตลอดจนการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้น โดยนำเสนอผ่านนิทรรศการ และเสวนาของ วัน แบงค็อก ที่เจาะลึกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโครงการฯ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ด้วยเป้าหมายที่จะเติบโตไปพร้อมกับกรุงเทพฯ ด้วยมาตรฐานของการพัฒนาเมืองระดับโลก”ประกอบด้วยโดยโครงการฯ ได้ถูกออกแบบให้มีพื้นที่สาธารณะสีเขียว ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งกว่า 80,000 ตารางเมตร คิดเป็น 50% ของพื้นที่ทั้งโครงการ เพื่อเชื่อมต่อคน เมือง และธรรมชาติ และกำหนดให้มีทางเดินเท้ากว้างถึง 3 เมตร ทางเดินรวมทั้งโครงการยาวกว่า 5 กม. ปกคลุมด้วยร่มไม้ พร้อมทั้งมีงานศิลปะสาธารณะที่สอดแทรกอยู่ในเส้นทางเดิน ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนได้ใช้ชีวิตนอกอาคาร พบปะกับผู้อื่น ออกกำลังกาย สูดอากาศบริสุทธิ์ เพื่อสุขภาพกายใจที่ดีโดยการรังสรรค์โครงการที่ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมถึงการเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโดยการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ การออกแบบอาคารและพื้นที่สาธารณะที่ดี จะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้นของผู้คน ส่งผลต่อความก้าวหน้าทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน และเศรษฐกิจไทยโดยรวมในทุกมิติอาทิ ออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารและผนังอาคารที่มีฉนวนและกระจกอินซูเลท ช่วยกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้มากถึง 75% และเปิดรับแสงธรรมชาติ, ระบบเปิด-ปิดไฟอัจฉริยะ ควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น, การรีไซเคิลน้ำเสียและกักเก็บน้ำฝนเพื่อนำมาใช้ โดยสามารถลดการใช้น้ำได้มากกว่า 2.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และ การรองรับน้ำท่วมระดับ 500 ปี ด้วยการออกแบบพื้นที่รับน้ำและระบบกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในโครงการฯ และลดปัญหาน้ำท่วมชุมชนโดยรอบ เป็นต้นนอกจากนี้ บูธโครงการ วัน แบงค็อกยังได้แสดง 3 วิสัยทัศน์เพื่อการสรรสร้างเมืองแห่งอนาคต ประกอบด้วย 1. เข้าใจถึงความต้องการของผู้คน (People Centric) พัฒนาโครงการโดยใส่ใจความต้องการของผู้คนเป็นหลัก 2. ยกระดับความยั่งยืน (Green Sustainability) เป็นโครงการแรกในไทยที่สร้างขึ้นตามมาตรฐานการพัฒนาชุมชนแวดล้อมอย่าง LEED for Neighborhood Development ระดับ Platinum และมาตรฐานรับรองอาคาร WELL เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้อาคาร 3. ใช้ชีวิตอย่างสมาร์ท (Smart City Living) มอบประสบการณ์การใช้ชีวิตในสมาร์ทซิตี้ที่สมบูรณ์แบบ อาทิ ระบบไร้สัมผัส, วัน แบงค็อก โมบาย แอพพลิเคชั่น, ระบบสาธารณูปโภคล้ำสมัย, การบริหารจัดการจราจร รวมถึงการรักษาความปลอดภัย ทั้งหมดถูกออกแบบเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตของผู้คนและรองรับการดำเนินงานโครงการอย่างยั่งยืนในระยะยาวพร้อมทั้ง มีการนำเสนอแนวคิดการก่อสร้างโครงการฯ ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน อาทิ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 29,000 ตันคาร์บอน เทียบเท่าต้นไม้ 3.2 ล้านต้น จากกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการคัดแยกขยะจากการก่อสร้างได้ถึง 92% เพื่อนำกลับมาใช้และรีไซเคิล เช่น การนำเศษขยะคอนกรีตจากหัวเสาเข็มและอิฐมวลเบาที่เหลือใช้จากการก่อสร้าง มาผลิตเป็นแผ่นผนังสำเร็จรูปที่ใช้ในโครงการฯ อีกทั้งการคัดแยกขยะเศษอาหารเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นปุ๋ย เป็นต้นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ คือการนำเสนอ “มาสเตอร์แพลน” ระดับโลกของโครงการฯ ชูมาตรฐานใหม่ทั้งด้านการออกแบบ คุณภาพ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ชีวิตในสมาร์ท ซิตี้ ประกอบไปด้วย อาคารสำนักงานแบบพรีเมียมเกรดเอ จำนวน 5 อาคาร พื้นที่รีเทล 4 โซน โรงแรมระดับลักซ์ชัวรี่และไลฟ์สไตล์ จำนวน 5 แห่ง และอาคารที่พักอาศัยระดับลักซ์ชัวรี่อีกจำนวน 3 อาคาร โดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงและการเดินทางอย่างสะดวกสบาย โครงการฯ เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน สถานีลุมพินี สะดวกต่อการเดินเข้าถึงทุกจุดของโครงการฯ พร้อมทางเข้าออกถึง 6 จุด จากฝั่งถนนวิทยุ ถนนพระราม 4 รวมถึง ทางเชื่อมโดยตรงกับทางด่วนพระราม 4สำหรับได้แก่เวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่เปิดโล่งสีเขียวเพื่อสาธารณะของเมืองอย่างยั่งยืนในระดับนโยบายของแต่ละภาคส่วน และสร้างความเชื่อมโยงในระดับเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย วรวรรต ศรีสอ้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการ วัน แบงค็อก, ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร, สถานฑูตเนเธอแลนด์ และ บริษัท ฉมา จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภูมิสถาปัตย์เพื่อสิ่งแวดล้อม วันที่ 30 กันยายน 2565 17.00 – 18.30 น.เวทีเจาะลึกแนวคิดการออกแบบและความมุ่งมั่นในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของโครงการวัน แบงค็อก ภายใต้หลักการด้านความยั่งยืน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวคิดด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะที่มีคุณค่าแก่ชุมชนและเมือง โดยทีมผู้บริหารของโครงการ วัน แบงค็อก และบริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด วันที่ 1 ตุลาคม 2565เวลา 17.00 – 17.45 น.นอกจากนี้ สามารถพบกับบูธนิทรรศการโครงการไลฟ์สไตล์มิกซ์ยูสระดับพรีเมียม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED Gold Version 4 อันเป็นมาตรฐานล่าสุดของอาคารสีเขียว และมุ่งสู่การรับรองมาตรฐาน WELL Certification มาตรฐานการออกแบบระดับโลกเพื่อยกระดับสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้งานอาคาร พร้อมชูแนวคิด LIVE GREEN, LIVE WELL “ร่วมแยกขยะ เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์” ด้วยระบบการจัดการขยะแบบครบวงจร เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของผู้ใช้อาคารและผู้มาเยือนสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ รับของที่ระลึก และของรางวัลพิเศษจากวัน แบงค็อก และบัตรของขวัญจากเดอะ ปาร์ค ไลฟ์ร่วมเปิดมุมมองสู่การรวมพลังใหม่ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนไปพร้อมกับ วัน แบงค็อก และ เดอะ ปาร์ค ในงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน