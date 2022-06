“กระเบนน้ำจืดยักษ์” แม่น้ำโขง กัมพูชา ทำสถิติปลาน้ำจืดใหญ่ที่สุดในโลก

Clip Cr. ABC เมื่อเร็วๆ นี้ ชาวบ้านชาวกัมพูชาในแม่น้ำโขงจับปลากระเบนน้ำจืด แต่ที่น่าทึ่ง นักวิจัยบอกว่าเป็นการพบปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามที่เคยบันทึกไว้"นี่เป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นมากเพราะเป็นปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก" นักชีววิทยา Zeb Hogan อดีตผู้จัดรายการ "Monster Fish" ทางช่อง National Geographic Channel และปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Wonders of the Mekong ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์แม่น้ำโขง“ที่น่าตื่นเต้นอีกอย่าง นั่นหมายความว่าระบบนิเวศของแม่น้ำโขงที่ทอดยาวนี้ยังคงแข็งแรงอยู่ จึงเป็นสัญญาณของความหวังว่าปลาขนาดใหญ่เหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่ (ที่นี่)”ปลากระเบนน้ำจืด ถูกจับได้จากเกาะเพรียห์ Preah ซึ่งเป็นเกาะริมฝั่งแม่น้ำกัมพูชาตอนเหนือ ในครั้งนี้ทำลายสถิติจับปลาดุกขนาด 645 ปอนด์ (293 กิโลกรัม) ที่จับบริเวณต้นน้ำในภาคเหนือของประเทศไทยเมื่อปี 2548หลังจากที่ชาวประมงจับปลากระเบนซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ เขาเสมือนว่าได้ติดต่อกับสิ่งมหัศจรรย์แห่งแม่น้ำโขง ซึ่งได้ช่วยติดแท็ก และปล่อยกลับลงไปในแม่น้ำโขงปัจจุบันแม่น้ำโขงมีประชากรปลาที่มีความหลากหลายมากเป็นอันดับสามของโลก แม้ว่ายังพบว่ามีการทำประมงเกินขนาด มลพิษจากการเข้ามาของน้ำเค็ม และการสูญเสียตะกอนที่จะทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงลดลงโดยเฉพาะปลากระเบนน้ำจืดที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดยเคยมีเหตุการณ์การเสียชีวิตจำนวนมาก แม้ว่าจะมีมาตรการอนุรักษ์ รวมถึงการจำกัดการทำประมงและมียามรักษาการณ์ที่คอยดูแลแม่น้ำด้วยก็ตาม ตามรายงานของ Wonders of the Mekongข้อมูลอ้างอิง https://edition.cnn.com/2022/06/20/asia/cambodia-stingray-heaviest-fish-intl-hnk/index.html