ภาชนะรักษ์โลกเสิร์ฟบนเครื่องบิน! สตูดิโอ PriestmanGoode “มุ่งขจัดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง”

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์การออกแบบของลอนดอนชื่อ Get Onboard: Reduce ใช้ซ้ำ คิดใหม่ PriestmanGoode ที่ได้ออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ของบริการห้องโดยสารบนเครื่องบินใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่ผลิตซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของโลกที่มุ่งลดขยะพลาสติกและลดก๊าซเรือนกระจกJo Rowan รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ของ PriestmanGoode ในสหราชอาณาจักร อธิบายว่า "เราทุกคนเดินทาง ไม่ว่าจะเพื่อทำงานหรือเพื่อพักผ่อน มันเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเรา" แต่สิ่งที่เราไม่รู้คือของเสียที่เราแต่ละคนสร้างขึ้นในกระบวนการนั้น"สตูดิโอพบว่ามีการผลิตขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยเฉลี่ย 500 กรัมต่อคนในเที่ยวบินระยะไกลทุกเที่ยวบิน จำนวนนี้คิดเป็นขยะในห้องโดยสารประมาณ 5.7 ล้านตันในเที่ยวบินผู้โดยสารทั่วโลกในแต่ละปี ตั้งแต่หูฟังและผ้าปิดตา ไปจนถึงอุปกรณ์อาบน้ำและเศษอาหารสตูดิโอ PriestmanGoode ออกแบบภาชนะที่เป็นมิตรบนเครื่องบิน เน้นทำจากวัสดุธรรมชาติ ภาชนะกินได้ ใช้ซ้ำได้ ย่อยสลายดี เช่น- ถาดหลุมจากกากกาแฟ ใช้ซ้ำได้ - ช้อน Spork จากไม้มะพร้าว ใช้ซ้ำได้ - ซองน้ำจิ้มกินได้ละลายน้ำ - แก้วจากแกลบ+สาหร่าย ใช้ซ้ำได้ - ฝาปิดขนมหวานทำจากวาฟเฟิลกินได้ - ฝาปิดสลัดจากใบตองหรือสาหร่าย - ขวดน้ำรีฟีลจากไม้ก๊อก ใช้ซ้ำได้PriestmanGoode ออกแบบตามแนวคิด Zero Eco Meal Tray ที่มีชื่อว่า 'Get Onboard: Reduce. Reuse. Rethink' เพื่อนำเสนอแนวทางในการลดปัญหาขยะพลาสติกโดยเปลี่ยนการใช้พลาสติกใช้แล้วทิ้ง (Single-use plastic) แล้วหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเมล็ดกาแฟและแกลบข้าวซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่ายซึ่งจะเห็นว่าวิธีลดการใช้พลาสติกโดยการแทนที่ถาดอาหารและของใช้ต่างๆที่ทำจากพลาสติก ด้วยอุปกรณ์ที่กินได้และมีรูปทรงที่น่าสนใจ ตัวถาดหลุมนั้นทำมาจากเมล็ดกาแฟและแกลบข้าวผสมกับสารลิกนิน ในขณะที่สารยึดฐานที่บรรจุลงในถาดนั้นทำมาจากรำข้าวสาลี ที่สามารถใช้ซ้ำได้นอกจากนั้น ช้อนส้อมที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่าง Spork (Spoon + Fork) ทำมาจากไม้มะพร้าว และถ้วยทำมาจากแกลบข้าวผสมกับกรด Polylactic ถ้วยบางชิ้นก็ทำมาจากสาหร่าย อีกทั้งแทนที่จะใช้ถ้วยพลาสติกเล็กๆใส่ซอสและนม ทางสตูดิโอได้ออกแบบแคปซูลที่ทำมาจากสาหร่ายที่ละลายน้ำได้เหมือนกับอันที่ใส่น้ำให้นักวิ่งที่ลงแข่งใน London Marathonและในบางเมนูก็มีการเลือกวัสดุของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับอาหารภายในอย่างเช่น นำสาหร่ายหรือใบตองมาทำฝาสำหรับสลัด และเวเฟอร์มาทำฝาขนมหวาน ทางสตูดิโอได้หวังให้สิ่งนี้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงการบริโภคและใช้ภาชนะพลาสติกข้อมูลอ้างอิง