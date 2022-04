ซีรีส์วายรสแซ่บ! “รักวุ่นวาย นายรสแซ่บ” ตอกย้ำความเผ็ด กับ 2 คู่ พระเอก-นายเอก “บอส-ปีเตอร์-แบงค์-โบนัส” ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 22.30 น. ทางช่อง อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง34

เปิดให้ทุกคนได้ชิมความแซ่บกันไปแล้ว กับ ซีรีส์วายรสแซ่บ “รักวุ่นวาย นายรสแซ่บ (What Zabb Man!)” แนวคอมเมดี้ ผลงาน การสร้างโดย “กันตนา กรุ๊ป” (Kantana Group) ร่วมกับ “สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์” (Star Hunter Entertainment) ชวน ทุกคนมาซี้ดกับเรื่องราวความรักของหนุ่มเจ้าของโรงแรมสุดเนี้ยบ บอส - ธวัชนินทร์ ดารายน กับหนุ่มผู้ใช้สากเป็นอาวุธในการพิชิตใจ ปีเตอร์ - ชลพัชร จี้เพชร พร้อมทีมนักแสดงสุดซี้ด แบงค์ - ธรณินทร์ มโนสุดประสิทธิ์, โบนัส - ธนเดช ดีสีสุข, เจ็ท - เจษฎากร บัณฑิต, บอม - นนทัช ธนวัฒน์ยรรยง, ดารัณ - เศรษฐณิช ชนวราสุทธิศิริ, แบงค์ - ธีวรา ปัญญะธารา เรื่องราวจะป่วนเผ็ดมันส์ชวนติดตามขนาดไหน ติดตามชมได้ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 22.30 น. ทางช่อง อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง34 และรับชมย้อนหลัง (เวอร์ชัน Uncut) ได้ทางช่องยูทูป Star Hunter Entertainment“รักวุ่นวาย นายรสแซ่บ (What Zabb Man!)” บอกเล่าเรื่องราวของ “ปุ่น” พ่อค้าส้มตำรสแซ่บ หนุ่มน่ารักสดใส สู้ชีวิต ต้องดูแลส่งเสียน้องชายที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยและรักน้องชายมาก กับ “อธิป” หนุ่มหล่อเข้ม เจ้าของโรงแรมหรูทั้ง 2 คน มีเหตุให้ไม่ชอบหน้ากันตั้งแต่แรกเจอ เพราะอธิปเกือบขับรถชนเก้า น้องชายของปุ่น แต่ทั้งคู่ก็ต้องมาร่วมงานกันโดยบังเอิญ จากคนที่ไม่ชอบกินส้มตำอย่าง อธิป เมื่อได้ใกล้ชิดกับ ปุ่น มารู้ตัวอีกทีก็หลงชอบนายรสแซ่บเข้าซะแล้ว และยังมีรักวุ่นวายของ “มะยม” เชฟจอมกวนที่ดันไปชอบคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วอย่าง “เต็งหนึ่ง” นักรีวิวอาหารปากกล้า ที่ไม่รู้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะ...ซีรีส์เรื่องนี้ดัดแปลงจากนิยาย “รักวุ่นวายของนายรสแซ่บ” แต่งโดยนักเขียน พราวแสงเดือน ที่บอกเล่าถึงเสน่ห์ของเรื่องนี้คือ การสอดแทรกอาหารไทยเข้ามา และได้อมยิ้มไปกับซีรีส์แล้วยังชวนหิวไปด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นซีรีส์ยังถ่ายทอดเรื่องราวของนิยายผ่านตัวละครแต่ละตัวออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์ บอส - ธวัชนินทร์ ที่รับบทเป็น “อธิป” ก็จะมีความปากร้าย จริงจัง เด็ดขาด บ้าอำนาจ หรือแม้แต่ ปีเตอร์ - ชลพัชร ที่รับบทเป็น “ปุ่น” เด็กสู้ชีวิต ไม่กลัวใคร หลังจากพ่อแม่เสียชีวิตไปก็ต้องแบกรับภาระต่างๆ ในบ้านและต้องดูแลน้องชาย เพียงคนเดียว ก็เล่นออกมาได้มีความน่ารัก เป็นตัวละครที่มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอรวมถึงตัวละครที่สำคัญอย่าง เชฟมะยม รับบทโดย แบงค์ - ธรณินทร์ และ เต็งหนึ่ง รับบทโดย โบนัส - ธนเดช ที่มีเคมีของความน่ารักแบบกรุบกริบพอดิบพอดี และยังมีตัวละครอื่นๆ ในเรื่องที่มาช่วยสร้างสีสันให้ซีรีส์มีความสนุกสนาน เผ็ดมันส์ น่าสนใจมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาแซ่บไปกับความรักที่ครบรส ทั้งหวาน เผ็ด มันส์ จัดจ้าน กับซีรีส์วายรสแซ่บ “รักวุ่นวาย นายรสแซ่บ (What Zabb Man!)” ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 22.30 น. ทางช่อง อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง34 และรับชมย้อนหลัง (เวอร์ชัน Uncut) ได้ทางช่อง Youtube : Star Hunter Entertainment พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของซีรีส์ได้ทาง Instagram : starhunter_entertainment , Facebook : Star Hunter Entertainment , Twitter : whatzabbman#รักวุ่นวายนายรสแซ่บ #WhatZabbMan