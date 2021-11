ไทยพาณิชย์คว้า 3 รางวัลใหญ่ด้านความยั่งยืนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ จาก SET Awards 2021

ธนาคารไทยพาณิชย์ สุดภูมิใจ คว้า 3 รางวัลใหญ่ Highly Commended in Sustainability Awards จากกลุ่มบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Excellence) และ 2 รางวัล Best Deal of the Year Awards จากกลุ่มรางวัลความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Business Excellence) ในงานประกาศผลรางวัล SET Awards 2021 ในรูปแบบ Virtual Ceremony จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรางวัล Highly Commended in Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence เป็นผลจากความทุ่มเทการดำเนินตามยุทธศาสตร์ 3 เสาหลัก ‘SCB’ ประกอบด้วย S (Sustainable Finance) การเงินที่ยั่งยืน C (Creating Social Impact) สังคมแห่งคุณค่า และ B (Better Environmental Future) สิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคต ขณะที่ 2 รางวัล Best Deal of the Year Awards จากกลุ่มรางวัลความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Business Excellence) นั้น มาจากผลงานอันโดดเด่นจากการขับเคลื่อนตลาดทุนจาก 2 ดีลสำคัญ ได้แก่ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า ”รางวัล Highly Commended in Sustainability Award ถือเป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจอย่างยิ่งต่อกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใต้พันธกิจ ‘การดำรงอยู่ของเราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน’ และเป็นอีกบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืน 3 เสาหลัก ‘SCB’ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยสู่การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้”กล่าวว่า รางวัล Best Deal of the Year Awards ถือเป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจอย่างยิ่งต่อกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งในปีนี้ ทางธนาคาร ได้รับถึง 2 รางวัลจากการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยธนาคารไทยพาณิชย์เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียว พร้อมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายร่วม (Joint Domestic Bookrunner) และ Joint Global Coordinator และจากการเสนอขายหุ้น IPO ของ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) โดยธนาคารไทยพาณิชย์เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Sole Bookrunner) รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้ธนาคารไทยพาณิชย์ไม่หยุดนิ่งและจะเดินหน้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าธุรกิจต่อไป“ธนาคารไทยพาณิชย์มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างตลาดทุนไทย โดยมีส่วนร่วมในการนำพาบริษัทที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการเติบโตอย่างยั่งยืน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงแม้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทต่างๆ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ขณะเดียวกันตลาดทุนไทยก็มีความผันผวนจากปัจจัยแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ แต่ธนาคารไทยพาณิชย์ก็สามารถนำพาบริษัทที่มีศักยภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สำเร็จอย่างดียิ่ง ถึง 6 บริษัท ช่วยเพิ่มมูลค่าตลาดรวมกว่า 3 แสนล้านบาท (ที่ราคา IPO) ให้กับตลาดทุนไทยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา” นางสาววีณา กล่าวนายเสถียร กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่ามกลางสถานการณ์ Covid-19 ไทยพาณิชย์มีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการสนับสนุนพนักงาน ลูกค้า และสังคมให้ก้าวผ่านวิกฤตดังกล่าวไปด้วยกัน ด้วยการ ‘ทำตัวเราให้แข็งแรง ช่วยเหลือลูกค้าให้อยู่รอด และสนับสนุนสังคมให้อยู่ได้’ อาทิ การเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ประกาศนโยบาย ‘Work from Anywhere’ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานและให้ธนาคารสามารถช่วยเหลือลูกค้าและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนทางการเงินและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัล ด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบของลูกค้าเชิงลึกซึ่งนำไปสู่การนำเสนอโซลูชันทางการเงินเพื่อเยียวยาฟื้นฟูทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การสร้างประสบการณ์ขายผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์ม การจับคู่ทางธุรกิจ การนำเสนอสินเชื่อสีเขียว ควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัลสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีที่จะช่วยให้ลูกค้าอยู่รอดอย่างยั่งยืนภายหลังสถานการณ์โควิดด้วย ตลอดจนการเปิดตัว ‘Robinhood’ แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทยรายแรกที่ไม่คิดค่าธรรมเนียม (Zero GP) ภายใต้โมเดล ‘Social Enterprise’ เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มโอกาสการขายทางออนไลน์ให้กับร้านค้าเล็กๆ รวมถึงสร้างงานให้กับไรเดอร์ขณะเดียวกัน ธนาคารมุ่งผลักดัน ‘การเงินที่ยั่งยืน’ โดยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับกระบวนการพิจารณาสินเชื่อสำหรับโครงการขนาดใหญ่ตามมาตรฐานระดับโลก ซึ่งจะช่วยบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าและธนาคาร ปกป้องสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารไทยและผลักดันประเทศไทยให้เป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดธุรกิจสีเขียวในภูมิภาคอาเซียน