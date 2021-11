ปตท. คว้า 3 รางวัลชั้นยอด SET Awards 2021

ปตท. คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน “Sustainability Awards of Honor” รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม และนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากเวที “SET Awards 2021” พร้อมทั้งได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564นับเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์และเจตนารมณ์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. อย่างหนักแน่นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อรางวัล SET Awards 2021 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร มอบ 3 รางวัลใหญ่ให้กับ ปตท.ทั้ง รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน หรือ Sustainability Awards of Honor รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม หรือ Best Innovative Company Awards และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น หรือ Outstanding Investor Relations Awardsโดยรางวัลดังกล่าวเปรียบเสมือนภาพสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ ปตท. ที่ให้ความสำคัญกับบูรณาการความยั่งยืนไปในการดำเนินงานอย่างรอบด้าน มุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย และยึดมั่นหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องขณะที่รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน หรือ Sustainability Awards of Honor นี้ เป็นผลจากการได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่ง ปตท. ยึดมั่นหลักการบริหารความเสี่ยงและต่อยอดโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และที่สำคัญก็คือการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกับภาวะวิกฤตจากสถานการณ์แพร่ของไวรัสโควิด-19 ซึ่งกลุ่ม ปตท. ได้ช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนผ่านโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” อย่างเห็นเป็นรูปธรรมในรอบปีที่ผ่านมาส่วนรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม หรือ Best Innovative Company Awards นั้นเกิดจากผลงานที่โดดเด่น อย่างเช่นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม “วัสดุปิดแผลไบโอเซลลูโลสคอมพอสิต” ภายใต้แบรนด์ “Innaqua (อินอควา)” เพื่อรักษาบาดแผล ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยให้เซลล์ของร่างกายมนุษย์สามารถรักษาตัวเองได้ ส่งผลให้บาดแผลหายเร็วขึ้น สนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับต่างประเทศในราคาที่ต่ำกว่า ช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ และถือเป็นจุดเริ่มต้นสู่ธุรกิจทางด้าน Life Science ของ ปตท.และสุดท้าย รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น หรือ Outstanding Investor Relations Awards กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1 แสนล้านบาท ถือเป็นความสำเร็จในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนไทยที่ได้รับการยอมรับจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนในประเทศอีกด้วยจากความสำเร็จและผลรางวัลดังกล่าวกล่าวแสดงความขอบคุณนักวิเคราะห์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เล็งเห็นความสำคัญ และเชื่อมั่นในศักยภาพ พร้อมทั้งพิจารณาให้ ปตท. ได้รับรางวัลเหล่านี้“นอกจากนี้ การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล มุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงาน ควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถ ส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยและสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต” นายอรรถพล กล่าวส่งท้ายด้วยน้ำเสียงจริงจัง