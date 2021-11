เอสซีจี และเอสซีจีพี รับรางวัลต้นแบบองค์กรที่ยั่งยีน และความเป็นเลิศทางธุรกิจ จากเวที “SET Awards 2021”

โดยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน รับรางวัลจากเวที “SET Awards 2021” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มรางวัล “ต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน” (SET Sustainability Awards) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยเอสซีจีได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปอีกทั้งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจีพี แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับรางวัล Sustainability Excellence ในประเภท Rising Star Sustainability Awards บริษัทจดทะเบียนฯ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลรวมทั้ง ยังได้รับในประเภท Best Deal of the Year Awards ที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงกว่า 3,000 ล้านบาททั้ง 4 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทั้งเอสซีจีและเอสซีจีพี ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ยึดหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่กับการสร้างสมดุลและประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของลูกค้า รวมทั้งการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ยกระดับกระบวนการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ยังมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนไทยผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารอื่น ๆ ของเอสซีจีได้ที่ http://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter:หรือ Line@: @scgnewschannel