ปตท.ควงPTTGCคว้ารางวัล SET Awards 2021

ปตท. ควงPTTGC คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน “Sustainability Awards of Honor” โดยปตท.ยังได้รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม และนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากเวที “SET Awards 2021”นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับมอบ 3 รางวัล SET Awards ประจำปี 2564 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ผ่านมา ประกอบด้วย รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน หรือ Sustainability Awards of Honor รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม หรือ Best Innovative Company Awards และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น หรือ Outstanding Investor Relations Awards ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ ปตท. ที่ให้ความสำคัญกับบูรณาการความยั่งยืนไปในการดำเนินงานอย่างรอบด้าน มุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย และยึดมั่นหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจโดย รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน หรือ Sustainability Awards of Honor นี้ เป็นผลจากการได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่ง ปตท. ยึดมั่นหลักการบริหารความเสี่ยงและต่อยอดโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพร้อมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ รวมถึงการบริหารจัดการภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนผ่านโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” ในรอบปีที่ผ่านมาด้าน รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม หรือ Best Innovative Company Awards เป็นผลจากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมวัสดุปิดแผลไบโอเซลลูโลสคอมพอสิต ภายใต้แบรนด์ “Innaqua (อินอควา)” เพื่อรักษาบาดแผล ที่มีคุณสมบัติช่วยให้เซลล์ของร่างกายมนุษย์สามารถรักษาตัวเองได้ ส่งผลให้บาดแผลหายเร็วขึ้น สนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับต่างประเทศในราคาที่ต่ำกว่า และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น หรือ Outstanding Investor Relations Awards กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 1 แสนล้านบาท ถือเป็นความสำเร็จในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนไทยที่ได้รับการยอมรับจากนักวิเคราะห์และนักลงทุนในประเทศอีกด้วย“ปตท. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ซึ่งถือเป็นอีกบทพิสูจน์ของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล”นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC กล่าวว่า บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืน ปี 2564 (SET Sustainability Award of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่บูรณาการความยั่งยืน ตามกรอบ ESG ที่ประกอบด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านบรรษัทภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) บริษัทเล็งเห็นปัญหาจากภาวะโลกร้อนที่มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมของโลกเป็นสำคัญ ได้ตั้งเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี พ.ศ. 2573 เพื่อเดินหน้าสู่เส้นทางที่จะไปถึง Net Zero ในปี พ.ศ. 2593 ตามข้อตกลงสนธิสัญญาปารีสด้านสังคม (Social) ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ของประเทศ บริษัทให้ความสำคัญกับ 4 มาตรการหลัก โดยความปลอดภัยของพนักงาน คู่ขนานกับการเร่งช่วยเหลือภาคสังคม ทั้งในระดับ ชุมชน จังหวัด และประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเร่งด่วนภายใต้โครงการล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนด้านบรรษัทภิบาล (Governance) เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด การกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารด้วยความโปร่งใส เป็นพื้นฐานจำเป็นยิ่ง โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านทุจริตอย่างดีเยี่ยม รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่โปร่งใส ส่งผลให้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อย่างต่อเนื่อง