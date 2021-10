“อาภิชญา” เบิ้ลแชมป์ไทยแอลพีจีเอ ที่นครนายก

"โปรเปียโน" อาภิชญา ยุบล คว้าแชมป์ไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ เป็นรายการที่สองติดต่อกัน หลังจบด้วยสกอร์รวม 3 วัน 6 อันเดอร์พาร์ 210 ในศึก "สิงห์-บีจีซี ไทยแอลพีจีเอ แชมเปียนชิพ 2021" ที่สนามรอยัลฮิลล์ส กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมาสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการแข่งขันเก็บสะสมคะแนนสะสม ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต ของไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ 2021รายการที่ 8 ชิงเงินรางวัลรวม 1.2 ล้านบาท และถ้วยรางวัล "The Element of Wing" ระหว่างวันที่ 27-29 ต.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ระยะ 6,321 หลาพาร์ 72 จ.นครนายกปิดฉากการชิงชัย "โปรเปียโน" อาภิชญา ยุบล นักกอล์ฟสาววัย 18 ปี จากสระบุรี ซึ่งออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยสกอร์ตามหลังผู้นำ 6 สโตรก หวดรอบสุดท้ายได้อีก 6 อันเดอร์พาร์ 66 จาก 8 เบอร์ดี้ 2 โบกี้ คว้าโทรฟี่ "The Element of Wing" พร้อมเงินรางวัล 156,000 บาท รวมถึงคว้ารางวัลตีดีประจำวันไปอีกหนึ่งรางวัลอาภิชญา เผยหลังคว้าแชมป์รายการที่ 2 ติดต่อกัน และเป็นแชมป์รายการที่ 10 ให้ตัวเองว่า "พอใจกับผลงานในวันนี้ที่ทำสกอร์อันเดอร์ได้ลึกในสนามแห่งนี้ ช่วง 9 หลุมแรกหงุดหงิดบ้าง เพราะเกมไม่ไหลลื่นเสียไป 2 โบกี้ แต่มาคุมสติได้ดีช่วง 9 หลุมหลังทำให้กลับมาทำแต้มได้"ทางด้าน "โปรมายด์" กานต์พนิตนันท์ เมืองคำสกุล คว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 211 รับเงินรางวัลไป 86,000 บาท โดยมี "โปรวาย" ณัฐเกศ นิมิตพงษ์กุล คว้าอันดับ 3 จากสกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 215 รับเงินรางวัล 65,000 บาท ขณะที่ "โปรปลาย" พัชรจุฑา คงกระพันธ์ จากขอนแก่น คว้าอันดับ 4 ที่สกอร์รวม อีเวนพาร์ 216 รับเงินรางวัล 58,000 บาท ด้าน มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ ทำผลงานรวม 3 โอเวอร์พาร์ 219 คว้ารางวัลนักกอล์ฟสมัครเล่นผลงานดีสุด รับถ้วยรางวัลเกียรติยศสำหรับการแข่งขันในรายการต่อไปของไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ จะเป็นการแข่งขันรายการ "บีจีซี-เบทาโกร ไทยแอลพีจีเอ ซูเปอร์ ซิกซ์ แมตช์เพลย์ 2021" ชิงเงินรางวัลรวม 1.2 ล้านบาท แข่งขันระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย.นี้ ที่สนามรอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์ส อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์