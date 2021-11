ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ TISCO ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear

www.setsocialimpact.com

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) จัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear” โดยมี นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวถึงความร่วมมือโครงการ และ ไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท TISCO เปิดการอบรม เมื่อ 26 ต.ค. ที่ผ่านมาโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ แชร์แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององค์กร พร้อมทำเวิร์กชอป การใช้ Digital Eco Calculator Kit เครื่องมือช่วยคำนวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่ง TISCO เป็น บจ. ที่ให้ความสำคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืนทั้งนี้ กว่า 3 ปีของโครงการ Care the Bear ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตรกว่า 200 องค์กรร่วมลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว 12,291 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้ 1,365,711 ต้น นอกจากนี้ องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ Care the Bear ยังสามารถนำผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้ไปแสดงในรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่สอบถามโทร 0 2009 9480