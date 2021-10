มูลนิธิพุทธรักษา & มูลนิธิอริยวรารมย์ เปิดประมูลงานศิลปะดารา- คนดัง สู้ภัยโควิด-19

มูลนิธิพุทธรักษา และ มูลนิธิอริยวรารมย์ ร่วมกับ บริษัท ไบร์ท แพนเทอร์ จำกัด บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด บริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด บ็อกส์ เวดดิ้ง บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด จัดเชิญชวนร่วมประมูลผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าจากศิลปินอาสา ของรักจากดารานักแสดง ผู้มีชื่อเสียงทั่วโลก พร้อมด้วยผู้มีจิตสาธารณกุศลจากวงการต่างๆจนถึงขณะนี้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่จำนวนผู้ป่วยจะมีเพิ่มขึ้น จึงทำให้การสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐและการช่วยเหลือประชาชนยังคงต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากโครงการส่งต่อความสุข ครั้งที่ 2 (Pay It Forward #2) ได้นำเงินบริจาคที่ได้รับมาไปสมทบทุนจัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์จำเป็นที่กำลังขาดแคลน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนามทั้งหมด 37 แห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลแล้ว ครั้งนี้เครือข่ายพันธมิตรจึงร่วมกันจัดโครงการส่งต่อความสุข ครั้งที่ 3 (Pay It Forward #3) เพื่อสนับสนุนในการดำเนินการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสนาม “แสงแห่งใจ” โรงพยาบาลสนามที่ได้มาตรฐาน ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่ ถ.บางนาตราด กม.5 รองรับผู้ป่วยได้ 486 เตียง และโครงการศูนย์รวมปันสุข “ชุมชนอิ่มท้อง ร้านอาหารอิ่มใจ”โดยได้รับบริจาคผลงานศิลปะจากศิลปินชื่อดังในประเทศไทยอย่าง อ.ยุทธกิจ ประสมผล และ อ.สยามรัตน์ อักษรศักดิ์ ของรักของหวงจากดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ลิซ่า Blackpink, วง Exo, เฉินหลง, วง ITZY, แต้ว ณฐพร, หมาก ปริญ, เจมส์ จิรายุ, ไมค์ พิรัชต์, นนกุล ชานน, แพนเค้ก เขมนิจ, ไซมอน ฟูลเลอร์ รวมไปถึงของสะสมจากผู้มีจิตสาธารณกุศลจากวงการต่างๆ อีกมากมาย และห้ามพลาด! รับชม Facebook LIVE ในวันที่ 5 ตุลาคม กับพิธีกรสุดพิเศษอย่าง ได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ หญิง กัญญา ไรวินท์ ดีเจพล่ากุ้ง วรชาติ ธรรมวิจินต์ และผู้ประกาศข่าวมากความสามารถ นิว พลวัชร ภู่พิพัฒน์สามารถร่วมสนับสนุนโครงการฯ ได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธรักษา (กระแสรายวัน) เลขที่ 133-3-15831-7 และส่งรายละเอียดการบริจาคได้ที่บัญชีผู้ใช้ LINE official Pay It Forward โดยสลิปการโอน ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ ใบเสร็จสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของโครงการฯ และร่วมประมูลได้ที่เพจ https://www.facebook.com/payitforwardthai เพียงก้าวเล็กๆ จากใจทุกคน ก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้กับความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย #มูลนิธิพุทธรักษา #มูลนิธิอริยวรารมย์ #โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ #ศูนย์รวมปันสุข #PayItForward #PayItForward3