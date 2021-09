“แพนเค้ก” ร่วมสัมผัส “Madison Bag” กระเป๋าหนังเอ็กโซติกรุ่นพิเศษ จาก S’uvimol

ชวมณฑ์ ปวโรดม ดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ S’uvimol (สุวิมล) กล่าวว่า “S’uvimol (สุวิมล) แบรนด์กระเป๋าหนังเอ็กโซติกที่โลดแล่นในตลาดแฟชั่นระดับโลกมากว่า 10 ปี ผลิตแต่กระเป๋าหนังเอ็กโซติกซึ่งเป็นหนังหายากเท่านั้น สำหรับกระเป๋ารุ่นพิเศษ ‘Madison Bag (เมดิสัน แบ็ก)’ ดีไซน์ตามคอนเซ็ปต์และความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ภายใต้ความทันสมัย สามารถใช้งานได้หลายโอกาส ซึ่งเป็น Timeless Accessories และไม่ตกเทรนด์ ด้วยตัวกระเป๋าที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของเรขาคณิตอันโดดเด่น ทรงของกระเป๋าเป็นแบบ Slope ที่มีความแคบจากด้านบนลงมาขยายความกว้างที่ฐานด้านล่าง ทำให้กระเป๋าดูเพรียว สำหรับส่วนหูหิ้วของกระเป๋าถูกออกแบบมาให้สูงเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มความภูมิฐาน และมาพร้อมกับสายสะพายแบบยาวใช้สำหรับสะพายไหล่ มีให้เลือกด้วยกัน 3 ขนาด ได้แก่ Large , Regular และ Mini ในส่วนของประเภทของหนังก็มีมาให้เลือกถึง 3 แบบ ได้แก่ ‘หนังจระเข้’ สุดยอดหนังที่ได้ชื่อว่าเป็น The King of Leather, ‘หนัง LIZARD (ลิซาร์ด)’ โดดเด่นด้วยเท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัส และความยูนิคของลวดลาย และ ‘หนังงูหลามหรืองูเหลือม (PYTHON)’ ซึ่งหายากและมีขนาดใหญ่ ลวดลายของหนังงูมีรูปทรงคล้ายกับเพชร (Diamond Shape) ให้อารมณ์กราฟฟิกที่ทันสมัย สมกับเป็นแบรนด์ที่ได้ชื่อว่า Queen of Exotic (ควีน ออฟ เอ็กโซติก) ผลิตแต่กระเป๋าหนังเอ็กโซติกที่หายากเท่านั้นค่ะ”แพนเค้ก - เขมนิจ จามิกรณ์ กล่าวถึงการเลือกกระเป๋าในสไตล์ของตัวเองว่า “ถ้าจะซื้อกระเป๋าสักใบ แพนจะคำนึงถึงประโยชน์การใช้งานเป็นหลักค่ะ ซื้อมาแล้วต้องใช้ได้จริง มีขนาดที่พอดี สามารถใส่ของจำเป็นอย่างมือถือ, กระเป๋าสตางค์ใบเล็ก, สเปรย์แอลกอฮอล์ ,หน้ากากอนามัย ฯลฯ ที่สำคัญสามารถแมทช์กับเสื้อผ้าของเราได้ก็โอเคแล้วค่ะ แพนเป็นคนชอบแต่งตัว ดังนั้น ถ้าเจอกระเป๋าที่ดีไซน์สวย และสีที่โดนใจ ก็จะยิ่งชอบเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกระเป๋าแบรนด์ของคนไทยมีที่เอกลักษณ์เป็นของตัวเอง แพนจะรู้สึกว่ามันยูนิคมากๆ อย่างเช่น กระเป๋าหนังเอ็กโซติก เมื่อก่อนคนจะมองว่ากระเป๋าประเภทนี้จะเหมาะกับรุ่นคุณแม่ แต่สำหรับตอนนี้แพนว่าไม่ใช่แล้ว ยิ่งของแบรนด์สุวิมล เค้ามีดีไซน์ที่หลากหลายตามแฟชั่น มีสีสันที่ทันสมัย คนรุ่นแพน หรือเด็กๆ ก็สามารถใช้ได้ไม่มีตกเทรนด์แน่นอนค่ะ”ร่วมสัมผัส Madison Bag กระเป๋าหนังเอ็กโซติก ได้ที่ S’uvimol Flagship Store ชั้น 1 เซ็นทรัลเอ็มบาสซี หรือเลือกชมสินค้ารุ่นอื่นๆ ได้ที่สาขา สยาม พารากอน ชั้น M, สาขา เซ็นทรัล ชิดลม ชั้น 1 และช่องทางออนไลน์ www.suvimol.com, Line Official @suvimolbkk , IG : suvimolbkk