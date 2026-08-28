มะเร็งเต้านม ภัยเงียบ ที่ไม่ควรถูกมองข้าม

นพ.จุลศักดิ์ บุญไทย ว.38425 ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการ ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง และเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต โดยมีโอกาสพบประมาณ 1 ใน 9 ของผู้หญิง แม้ในระยะเริ่มต้นมักไม่แสดงอาการ แต่หากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรก จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาและลดความรุนแรงของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแนะนำให้ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เข้ารับการตรวจคัดกรองเต้านมเป็นประจำทุกปี ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ผู้หญิงอายุ 40–60 ปี มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม ไม่เคยมีบุตรหรือมีบุตรหลังอายุ 30 ปี มีประจำเดือนก่อนอายุ 12 ปี หรือหมดประจำเดือนหลังอายุ 55 ปี รวมถึงการใช้ฮอร์โมนเป็นเวลานาน การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำ
มะเร็งเต้านมในระยะแรกมักไม่มีอาการผิดปกติ แต่เมื่อโรคดำเนินไป อาจคลำพบก้อนแข็งบริเวณเต้านมหรือรักแร้ มีเลือดหรือของเหลวไหลจากหัวนม หัวนมบุ๋มหรือรูปร่างเปลี่ยนแปลง ผิวหนังเต้านมขรุขระคล้ายผิวส้ม หรือมีอาการบวม แดง และอักเสบ หากพบความผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย การดูแลสุขภาพเต้านมสามารถเริ่มต้นได้จากการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน ควบคู่กับการตรวจคัดกรองโดยแพทย์ตามช่วงอายุและปัจจัยเสี่ยง หากตรวจพบมะเร็ง แนวทางการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะของโรค โดยอาจใช้การผ่าตัด เคมีบำบัด การรักษาด้วยฮอร์โมน หรือการฉายรังสี ตามดุลยพินิจของแพทย์
อย่าปล่อยให้ความเงียบของมะเร็งเต้านม ซ่อนโอกาสในการรักษา เพราะการตรวจคัดกรองตั้งแต่วันนี้ คือก้าวสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาและคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว โทร. 08-1234-1303