เตือนแล้วนะ! ดื่มน้ำอัดลมมากเกินไป เสี่ยงเส้นเลือดหัวใจตีบ ไขมันอุดตัน

หลายคนเวลาเหนื่อยๆ ร้อนๆ ได้จิบน้ำอัดลมเย็นๆ สักกระป๋อง เสียง “ชื่นนน...ใจ” ก็ลอยมาทันที แต่รู้ไหมว่า ความสดชื่นชั่วคราวที่เราดื่มเข้าไปทุกวัน อาจกำลังแอบ “บีบ” เส้นเลือดหัวใจของเราให้แคบลงเรื่อยๆ แบบไม่รู้ตัว
ฟังดูเหมือนเรื่องไกลตัว แต่อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ น้ำอัดลมพุ่งตรงไปทำร้ายหัวใจเราผ่าน 3 สเต็ปนี้ดู
1. น้ำตาลทะลัก ตับเปลี่ยนเป็น “ไขมันวายร้าย”
น้ำอัดลม 1 กระป๋อง มีน้ำตาลซ่อนอยู่สูงมาก (บางยี่ห้อทะลุ 7-9 ช้อนชา) พอเราดื่มพรวดเดียว น้ำตาลจำนวนมหาศาลจะทะลักเข้าสู่ร่างกาย จนตับจัดการไม่ไหว ตับเลยต้องเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินเหล่านี้ให้กลายเป็น ไขมันไตรกลีเซอไรด์ และ ไขมันเลว (LDL) ลอยเค้งเคว้งอยู่ในกระแสเลือด
2. ไขมันพอกผนังเลือด เหมือนท่อประปาเริ่มตัน
พอมีไขมันเลวในเลือดเยอะขึ้นเรื่อย ๆ มันจะเริ่มไปเกาะตามผนังหลอดเลือดหัวใจ นึกภาพเหมือนท่อน้ำทิ้งในบ้านที่มีคราบไขมันจากการล้างจานไปสะสม วันแรก ๆ อาจจะไม่เป็นไร แต่พอดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ คราบไขมันนี้จะหนาขึ้น แข็งขึ้น จนรูหลอดเลือดแคบลงเรื่อย ๆ เลือดก็สูบฉีดไปเลี้ยงหัวใจได้ยากขึ้น
3. น้ำตาลทำหลอดเลือด “อักเสบและกรอบ”
น้ำตาลสูงไม่ได้แค่อยู่เฉยๆ แต่ยังสวมบทตัวร้ายไปกัดกร่อนเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดเกิด “ภาวะอักเสบเรื้อรัง” พอผนังหลอดเลือดอักเสบ มันจะสูญเสียความยืดหยุ่น กลายเป็นหลอดเลือดที่แข็ง กรอบ และเกิดคราบไขมันอุดตันได้ง่ายกว่าเดิมเป็นเท่าตัว
เช็กสัญญาณเตือนเมื่อเส้นเลือดเริ่มตีบ
เมื่อหลอดเลือดหัวใจถูกคราบไขมันบีบจนแคบลง ร่างกายจะเริ่มส่งสัญญาณเตือน เช่น เหนื่อยง่ายเวลาออกแรง แน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรหนักๆ มาทับ หรือเหนื่อยหอบง่ายผิดปกติ ซึ่งหากปล่อยไว้จนอุดตันสมบูรณ์ อาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้
ปรับอย่างไรให้หัวใจยังซ่าได้ต่อ?
ไม่ได้แปลว่าชีวิตนี้จะห้ามแตะน้ำอัดลมอีกเลย แต่หากคุณเป็นคนที่ดื่ม “วันละหลายกระป๋อง” หรือ “ดื่มแทนน้ำเปล่าทุกมื้อ” ลองเริ่มปรับตามขั้นตอนง่ายๆ ดู
ค่อยๆ ลดความถี่: จากที่ดื่มทุกวัน เปลี่ยนเป็นวันเว้นวัน หรือดื่มเฉพาะโอกาสพิเศษ
สลับมาจิบตัวเลือกอื่น: ลองเปลี่ยนเป็นน้ำโซดาผสมมะนาว (ไม่ใส่น้ำตาล) ชาไม่หวาน หรือ Infused Water (น้ำเปล่าหมักผลไม้สด) เพื่อยังได้ความสดชื่น
น้ำเปล่าคือที่สุด: ดื่มน้ำเปล่าให้ได้วันละ 8 แก้ว ช่วยจางระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดีขึ้น
เพราะหัวใจเรามีดวงเดียว และทำงานหนักให้เราทุกวินาที... ลดหวานวันละนิด เพื่อให้หัวใจเต้นแรงด้วยความแข็งแรง ไปอีกนานๆ