ดีจริงต้องลอง! ส่องเมนูแก้หวัดสุดแปลกจาก 5 ประเทศ

ในวันที่ร่างกายเริ่มส่งสัญญาณงอแงด้วยอาการคอแห้งผากและจมูกอุดตัน มนุษย์เราไม่ได้พึ่งพาแค่ยาพาราเซตามอลหรือยาปฏิชีวนะเสมอไป เพราะย้อนกลับไปในภูมิปัญญาพื้นบ้านของแต่ละวัฒนธรรม มนุษย์ได้สรรหาวิธีกอบกู้สุขภาพที่ทั้งพิสดาร ชวนฉงน แต่กลับถูกส่งต่อมารุ่นต่อรุ่นอย่างน่าทึ่ง แม้แพทย์ยุคใหม่จะยืนยันว่าการพักผ่อนคือหัวใจสำคัญของการสู้กับไวรัส แต่กรรมวิธีแปลกประหลาดจากทั่วโลกเหล่านี้ ก็สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เรามีวิธี “รับมือความป่วย” ที่มีเสน่ห์และคาดไม่ถึงเพียงใด
เริ่มต้นกันที่ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพที่พิถีพิถัน บนเกาะโอกินาวาเมื่อชาวบ้านเริ่มมีอาการสัมผัสได้ถึงไข้ต่ำๆ พวกเขาจะทำเมนูที่เรียกว่า “ทามาโกะสาเก” (Tamagozake) หรือการนำเหล้าสาเกไปอุ่นให้ร้อนแล้วนำมาตีผสมกับไข่ไก่ดิบ เพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้ง ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าฤทธิ์เดชของแอลกอฮอล์ในสาเกอุ่นๆ จะช่วยขยายหลอดเลือด กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตเพื่อขับเหงื่อ ขณะที่สารอาหารและโปรตีนจากไข่ไก่จะช่วยเติมพลังงานให้ร่างกายมีแรงต่อสู้กับโรคร้าย
ข้ามมายัง ประเทศเกาหลีใต้ ดินแดนแห่งสมุนไพรและเครื่องเทศ เมื่อไอน้ำมูกไหล ชาวเกาหลีมักพึ่งพาพลังของ “มูช็อง” (Mu-cheong) ซึ่งเป็นการหั่นหัวไชเท้าสดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วหมักทิ้งไว้ในน้ำผึ้งแท้จนได้น้ำสกัดเข้มข้น นำมารวมกับน้ำอุ่นดื่มจิบตลอดวัน หัวไชเท้าอุดมไปด้วยสารต้านการอักเสบตามธรรมชาติ มีคุณสมบัติช่วยละลายเสมหะและบรรเทาอาการระคายคอได้อย่างชะงัก ถือเป็นยาแก้ไอธรรมชาติที่ทุกบ้านต้องมีติดไว้ในช่วงฤดูหนาว
หากขยับไปยังแถบยุโรปตะวันออกอย่าง ประเทศรัสเซีย พวกเขามีเมนูนมร้อนทรงพลังนามว่า “โกกอล-โมกอล” (Gogol-Mogol) สูตรนี้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการตีไข่แดงกับน้ำผึ้งจนฟูเป็นเนื้อครีม จากนั้นเทนมร้อนจัดลงไปผสม แล้วโปะด้วยเนยสดก้อนโต ความมันของเนยและไข่แดงจะทำหน้าที่เหมือนฟิล์มธรรมชาติช่วยเคลือบเนื้อนิวรอนและช่องคอ ลดอาการดายคออย่างรวดเร็ว ส่วนความอบอุ่นของนมจะช่วยให้ผู้ป่วยผ่อนคลายและหลับสนิทตลอดคืน
ข้ามฝั่งไปที่ ประเทศสเปน วิธีการแก้หวัดของที่นี่กลับไม่ได้อยู่ในรูปแบบของกิน แต่เป็นศาสตราจารย์ข้างเตียงอย่างหัวหอมใหญ่ คนท้องถิ่นจะนำหัวหอมสดมาผ่าครึ่งแล้ววางไว้บนจานบริเวณหัวเตียงนอนตลอดคืน กลิ่นระเหยของสารเควอซิตินและกำมะถันในหัวหอมจะช่วยทำให้ทางเดินหายใจโล่ง ลดอาการคัดจมูก ทำให้ผู้ป่วยนอนหลับพักผ่อนได้สบายขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพายาพ่นจมูก
ปิดท้ายด้วย ประเทศสกอตแลนด์ กับเครื่องดื่มในตำนานอย่าง “ฮอต ท็อดดี้” (Hot Toddy) ที่ผสมผสานวิสกี้ น้ำร้อน น้ำผึ้ง น้ำมะนาว และแท่งอบเชยเข้าด้วยกัน เมนูนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการบรรเทาหวัดในยุคโบราณ เนื่องจากแอลกอฮอล์ช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าและช่วยให้นอนหลับ วิตามินซีจากมะนาวและคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ำผึ้งช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างลงตัว
แม้ว่าวิธีแก้หวัดจากทั่วโลกเหล่านี้อาจฟังดูแปลกหูในสายตาคนนอก แต่หัวใจสำคัญที่ทุกวัฒนธรรมเห็นตรงกันคือ การส่งผ่านความอบอุ่น การเติมสารอาหารที่จำเป็น และการปล่อยให้ร่างกายได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ยาที่ดีที่สุดในการรักษาโรคหวัด ก็คือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานั่นเอง
เริ่มต้นกันที่ ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพที่พิถีพิถัน บนเกาะโอกินาวาเมื่อชาวบ้านเริ่มมีอาการสัมผัสได้ถึงไข้ต่ำๆ พวกเขาจะทำเมนูที่เรียกว่า “ทามาโกะสาเก” (Tamagozake) หรือการนำเหล้าสาเกไปอุ่นให้ร้อนแล้วนำมาตีผสมกับไข่ไก่ดิบ เพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้ง ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าฤทธิ์เดชของแอลกอฮอล์ในสาเกอุ่นๆ จะช่วยขยายหลอดเลือด กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตเพื่อขับเหงื่อ ขณะที่สารอาหารและโปรตีนจากไข่ไก่จะช่วยเติมพลังงานให้ร่างกายมีแรงต่อสู้กับโรคร้าย
ข้ามมายัง ประเทศเกาหลีใต้ ดินแดนแห่งสมุนไพรและเครื่องเทศ เมื่อไอน้ำมูกไหล ชาวเกาหลีมักพึ่งพาพลังของ “มูช็อง” (Mu-cheong) ซึ่งเป็นการหั่นหัวไชเท้าสดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วหมักทิ้งไว้ในน้ำผึ้งแท้จนได้น้ำสกัดเข้มข้น นำมารวมกับน้ำอุ่นดื่มจิบตลอดวัน หัวไชเท้าอุดมไปด้วยสารต้านการอักเสบตามธรรมชาติ มีคุณสมบัติช่วยละลายเสมหะและบรรเทาอาการระคายคอได้อย่างชะงัก ถือเป็นยาแก้ไอธรรมชาติที่ทุกบ้านต้องมีติดไว้ในช่วงฤดูหนาว
หากขยับไปยังแถบยุโรปตะวันออกอย่าง ประเทศรัสเซีย พวกเขามีเมนูนมร้อนทรงพลังนามว่า “โกกอล-โมกอล” (Gogol-Mogol) สูตรนี้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการตีไข่แดงกับน้ำผึ้งจนฟูเป็นเนื้อครีม จากนั้นเทนมร้อนจัดลงไปผสม แล้วโปะด้วยเนยสดก้อนโต ความมันของเนยและไข่แดงจะทำหน้าที่เหมือนฟิล์มธรรมชาติช่วยเคลือบเนื้อนิวรอนและช่องคอ ลดอาการดายคออย่างรวดเร็ว ส่วนความอบอุ่นของนมจะช่วยให้ผู้ป่วยผ่อนคลายและหลับสนิทตลอดคืน
ข้ามฝั่งไปที่ ประเทศสเปน วิธีการแก้หวัดของที่นี่กลับไม่ได้อยู่ในรูปแบบของกิน แต่เป็นศาสตราจารย์ข้างเตียงอย่างหัวหอมใหญ่ คนท้องถิ่นจะนำหัวหอมสดมาผ่าครึ่งแล้ววางไว้บนจานบริเวณหัวเตียงนอนตลอดคืน กลิ่นระเหยของสารเควอซิตินและกำมะถันในหัวหอมจะช่วยทำให้ทางเดินหายใจโล่ง ลดอาการคัดจมูก ทำให้ผู้ป่วยนอนหลับพักผ่อนได้สบายขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพายาพ่นจมูก
ปิดท้ายด้วย ประเทศสกอตแลนด์ กับเครื่องดื่มในตำนานอย่าง “ฮอต ท็อดดี้” (Hot Toddy) ที่ผสมผสานวิสกี้ น้ำร้อน น้ำผึ้ง น้ำมะนาว และแท่งอบเชยเข้าด้วยกัน เมนูนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการบรรเทาหวัดในยุคโบราณ เนื่องจากแอลกอฮอล์ช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าและช่วยให้นอนหลับ วิตามินซีจากมะนาวและคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียของน้ำผึ้งช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างลงตัว
แม้ว่าวิธีแก้หวัดจากทั่วโลกเหล่านี้อาจฟังดูแปลกหูในสายตาคนนอก แต่หัวใจสำคัญที่ทุกวัฒนธรรมเห็นตรงกันคือ การส่งผ่านความอบอุ่น การเติมสารอาหารที่จำเป็น และการปล่อยให้ร่างกายได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ยาที่ดีที่สุดในการรักษาโรคหวัด ก็คือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรานั่นเอง