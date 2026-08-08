รู้ทัน ‘โรคหัวใจวายเฉียบพลัน’ ภัยเงียบอันตราย และแนวทางป้องกันก่อนสายเกินแก้

ในยุคที่ชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ความเครียด และพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป “โรคหัวใจ” ได้กลายเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย โดยเฉพาะ “ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน” หรือ “กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” ซึ่งมักเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าชัดเจน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้จึงเป็นปราการด่านแรกที่สำคัญในการปกป้องชีวิตของคุณและคนที่คุณรัก
โรคหัวใจวายเฉียบพลัน คืออะไร?
ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน เกิดจากการที่หลอดเลือดหัวใจเกิดการอุดตันอย่างทันทีทันใด ส่งผลให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและออกซิเจนเป็นเวลานาน จะทำให้เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจค่อย ๆ ตายลงอย่างรวดเร็ว หากได้รับการรักษาไม่ทันท่วงที อาจนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง หรือเสียชีวิตได้ในเวลาอันสั้น
สาเหตุหลักของการเกิดโรค
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก “ภาวะหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว” ซึ่งมีการสะสมของคราบไขมัน คอเลสเตอรอล และหินปูนที่ผนังหลอดเลือดด้านใน เมื่อเวลาผ่านไป คราบไขมันเหล่านี้อาจเกิดการ “ปริ” “แตก” หรือ “ร้าว” ร่างกายจึงส่งลิ่มเลือดเข้ามาปกคลุมบริเวณที่บาดเจ็บจนกลายเป็นก้อนลิ่มเลือดขนาดใหญ่ที่อุดตันหลอดเลือดหัวใจโดยสมบูรณ์
ใครบ้างที่อยู่ใน “กลุ่มเสี่ยง”?
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจวายเฉียบพลัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. ผู้ที่มีโรคประจำตัวและปัจจัยทางกายภาพ ประกอบด้วย
โรคเบาหวาน: ระดับน้ำตาลในเลือดสูงทำลายผนังหลอดเลือดอย่างต่อเนื่อง
ความดันโลหิตสูง: ทำให้หลอดเลือดแข็งและเสื่อมสภาพเร็วขึ้น
ไขมันในเลือดสูง: ไขมันชนิดไม่ดี (LDL) เป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างคราบไขมันอุดตัน
ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน: ทำให้หัวใจต้องสูบฉีดเลือดหนักขึ้น
2. ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ประกอบด้วย
การสูบบุหรี่: สารเคมีในบุหรี่ทำให้หลอดเลือดหดตัวและเพิ่มโอกาสเกิดลิ่มเลือด
ความเครียดสะสมและการพักผ่อนน้อย: กระตุ้นการทำงานของหัวใจและฮอร์โมนความเครียด
ผู้สูงอายุและปัจจัยทางพันธุกรรม: ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามวัย และเพิ่มสูงขึ้นหากมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตั้งแต่อายุยังน้อย
แนวทางการป้องกันโรคหัวใจวายเฉียบพลัน
แม้ปัจจัยด้านอายุหรือพันธุกรรมจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถลดความเสี่ยงลงได้อย่างมีนัยสำคัญด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ดังนี้
ปรับโภชนาการ “ลดหวาน มัน เค็ม”: เน้นการรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ และธัญพืชไม่ขัดสี เลือกระตีนโปรตีนไขมันต่ำ เช่น ปลา และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ และเนื้อสัตว์แปรรูป
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ: เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายแบบแอโรบิก เช่น เดินเร็ว ปั่นจักรยาน หรือว่ายน้ำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที (หรือวันละ 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหัวใจ
งดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง: การเลิกบุหรี่เป็นวิธีที่เห็นผลเร็วที่สุดในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวาย
ควบคุมน้ำหนักและรอบเอว: ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามดัชนีมวลกาย เพื่อลดภาระการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด
ดูแลสุขภาพจิตและพักผ่อนให้เพียงพอ: ทำกิจกรรมผ่อนคลายความเครียด และนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 6–8 ชั่วโมงต่อคืน
ตรวจสุขภาพประจำปี: ตรวจเช็กความดันโลหิต ระดับน้ำตาล และไขมันในเลือดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากพบความผิดปกติหรือมีโรคประจำตัว ควรรักษาและรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
หัวใจเป็นอวัยวะสำคัญที่ไม่เคยหยุดพัก การเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ด้วยการปรับพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวัน คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้หัวใจของคุณแข็งแรงและอยู่กับคุณไปได้อีกนาน