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รู้ทัน ‘โรคหัวใจวายเฉียบพลัน’ ภัยเงียบอันตราย และแนวทางป้องกันก่อนสายเกินแก้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในยุคที่ชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยความเร่งรีบ ความเครียด และพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป “โรคหัวใจ” ได้กลายเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย โดยเฉพาะ “ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน” หรือ “กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” ซึ่งมักเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าชัดเจน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้จึงเป็นปราการด่านแรกที่สำคัญในการปกป้องชีวิตของคุณและคนที่คุณรัก


โรคหัวใจวายเฉียบพลัน คืออะไร?

ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน เกิดจากการที่หลอดเลือดหัวใจเกิดการอุดตันอย่างทันทีทันใด ส่งผลให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและออกซิเจนเป็นเวลานาน จะทำให้เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจค่อย ๆ ตายลงอย่างรวดเร็ว หากได้รับการรักษาไม่ทันท่วงที อาจนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง หรือเสียชีวิตได้ในเวลาอันสั้น


สาเหตุหลักของการเกิดโรค

สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก “ภาวะหลอดเลือดหัวใจแข็งตัว” ซึ่งมีการสะสมของคราบไขมัน คอเลสเตอรอล และหินปูนที่ผนังหลอดเลือดด้านใน เมื่อเวลาผ่านไป คราบไขมันเหล่านี้อาจเกิดการ “ปริ” “แตก” หรือ “ร้าว” ร่างกายจึงส่งลิ่มเลือดเข้ามาปกคลุมบริเวณที่บาดเจ็บจนกลายเป็นก้อนลิ่มเลือดขนาดใหญ่ที่อุดตันหลอดเลือดหัวใจโดยสมบูรณ์

อาการที่ควรสังเกตและรีบพบแพทย์
ใครบ้างที่อยู่ใน “กลุ่มเสี่ยง”?

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจวายเฉียบพลัน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. ผู้ที่มีโรคประจำตัวและปัจจัยทางกายภาพ ประกอบด้วย

โรคเบาหวาน: ระดับน้ำตาลในเลือดสูงทำลายผนังหลอดเลือดอย่างต่อเนื่อง

ความดันโลหิตสูง: ทำให้หลอดเลือดแข็งและเสื่อมสภาพเร็วขึ้น

ไขมันในเลือดสูง: ไขมันชนิดไม่ดี (LDL) เป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างคราบไขมันอุดตัน

ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน: ทำให้หัวใจต้องสูบฉีดเลือดหนักขึ้น

2. ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ประกอบด้วย

การสูบบุหรี่: สารเคมีในบุหรี่ทำให้หลอดเลือดหดตัวและเพิ่มโอกาสเกิดลิ่มเลือด

ความเครียดสะสมและการพักผ่อนน้อย: กระตุ้นการทำงานของหัวใจและฮอร์โมนความเครียด

ผู้สูงอายุและปัจจัยทางพันธุกรรม: ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามวัย และเพิ่มสูงขึ้นหากมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตั้งแต่อายุยังน้อย


แนวทางการป้องกันโรคหัวใจวายเฉียบพลัน

แม้ปัจจัยด้านอายุหรือพันธุกรรมจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถลดความเสี่ยงลงได้อย่างมีนัยสำคัญด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ดังนี้

ปรับโภชนาการ “ลดหวาน มัน เค็ม”: เน้นการรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ และธัญพืชไม่ขัดสี เลือกระตีนโปรตีนไขมันต่ำ เช่น ปลา และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ และเนื้อสัตว์แปรรูป

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ: เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายแบบแอโรบิก เช่น เดินเร็ว ปั่นจักรยาน หรือว่ายน้ำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที (หรือวันละ 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหัวใจ

งดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสอง: การเลิกบุหรี่เป็นวิธีที่เห็นผลเร็วที่สุดในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวาย

ควบคุมน้ำหนักและรอบเอว: ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามดัชนีมวลกาย เพื่อลดภาระการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด

ดูแลสุขภาพจิตและพักผ่อนให้เพียงพอ: ทำกิจกรรมผ่อนคลายความเครียด และนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย 6–8 ชั่วโมงต่อคืน

ตรวจสุขภาพประจำปี: ตรวจเช็กความดันโลหิต ระดับน้ำตาล และไขมันในเลือดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากพบความผิดปกติหรือมีโรคประจำตัว ควรรักษาและรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

หัวใจเป็นอวัยวะสำคัญที่ไม่เคยหยุดพัก การเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ด้วยการปรับพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวัน คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้หัวใจของคุณแข็งแรงและอยู่กับคุณไปได้อีกนาน