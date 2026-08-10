ดื่มนมเวลาไหน ร่างกายได้ประโยชน์สูงสุด?

หลายคนคงเคยได้ยินคำแนะนำที่หลากหลายเกี่ยวกับการดื่มนม บางคนบอกว่าต้องดื่มตอนเช้าถึงจะดี บางคนว่าดื่มก่อนนอนสิถึงจะหลับสบาย แล้วสรุปว่าเวลาไหนคือ “นาทีทอง” ของการดื่มนมกันแน่?
ความจริงแล้ว ไม่มีเวลาที่ดีที่สุดเพียงเวลาเดียว แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการผลลัพธ์แบบไหนต่อร่างกายมากกว่า มาดูกันว่าแต่ละช่วงเวลาให้ประโยชน์ต่างกันอย่างไร
ช่วงเช้า (06:00 - 09:00 น.): เติมพลังงานพร้อมลุยวันใหม่
การดื่มนมในมื้อเช้าช่วยเติมโปรตีนและสารอาหารที่จำเป็น ทำให้รู้สึกอิ่มท้องนาน ลดอาการหิวระหว่างวัน แถมสารอาหารในนมยังช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ ให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย
ช่วงหลังออกกำลังกาย (ภายใน 30-60 นาที): ซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อ
สำหรับสายออกกำลังกาย นมถือเป็นเครื่องดื่มฟื้นฟูร่างกายชั้นดี เพราะมีทั้งโปรตีนที่ช่วยซ่อมแซมมวลกล้ามเนื้อที่สึกหรอ และคาร์โบไฮเดรตที่ช่วยชดเชยพลังงานที่เสียไปได้อย่างรวดเร็ว
ช่วงก่อนนอน (1-2 ชั่วโมงก่อนนอน): ช่วยให้หลับสนิทและบำรุงกระดูก
ในนมมีกรดอะมิโนที่ชื่อว่า “ทริปโตเฟน” (Tryptophan) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเมลาโทนิน ฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและง่วงนอน นอกจากนี้ ช่วงเวลาที่เรานอนหลับ ร่างกายจะนำแคลเซียมไปใช้เสริมสร้างกระดูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อควรรู้เพิ่มเติมเพื่อการดื่มนมให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ระวังกรดไหลย้อน: ควรดื่มนมก่อนนอนอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง ไม่ควรดื่มแล้วนอนทันที เพราะอาจทำให้เกิดอาการแน่นท้องหรือกรดไหลย้อนได้
ถ้าท้องเสียหลังดื่มนม: เกิดจากร่างกายย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมไม่ได้ แนะนำให้เปลี่ยนไปดื่ม “นมแลคโตสฟรี” (Lactose-Free) หรือนมจากพืช เช่น นมถั่วเหลือง หรือนมอัลมอนด์ แทน
ลองเลือกช่วงเวลาที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และเป้าหมายสุขภาพของคุณ เพื่อให้การดื่มนมแก้วโปรดเกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายในทุกๆ วัน!