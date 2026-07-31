ไขมันในเลือดสูง ภัยเงียบที่ทำร้ายหัวใจโดยไม่รู้ตัว

นพ.ชัยณรงค์ ศิริกาญจนโกวิท ว.41724 อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า ไขมันเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย มีบทบาทในการสร้างพลังงาน ช่วยดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน และเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์และฮอร์โมนต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม หากมีไขมันในเลือดสูงเกินไป โดยเฉพาะ LDL (ไขมันไม่ดี) และ ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) จะทำให้ไขมันสะสมตามผนังหลอดเลือด ส่งผลให้หลอดเลือดตีบหรืออุดตัน และเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคหลอดเลือดสมอง ขณะที่ HDL (ไขมันดี) มีหน้าที่ช่วยนำไขมันส่วนเกินกลับไปกำจัดที่ตับ จึงช่วยลดความเสี่ยงของโรคได้
การหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง เป็นกุญแจในการลดไขมัน สามารถทำได้โดย..
1. ลดน้ำหนัก ถ้าท่านอ้วนหรือมีน้ำหนักเกิน โดยลดปริมาณอาหาร และออกกำลังกายสม่ำเสมอ อาหารที่มีไขมันสูงที่ท่านควรเลี่ยง เช่น ไข่แดง ไข่นกกระทา เครื่องในสัตว์ เนื้อส่วนที่ติดมันทุกชนิด อาหารทะเล เช่น กุ้ง กั้ง ปู ปลาหมึก หอยนางรม ฯลฯ
2. ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมัน และอาหารทอด ควรใช้น้ำมันพืชแทนน้ำมันจากสัตว์ เช่น เนย น้ำมันหมู น้ำมันพืชที่สกัดจากเมล็ดพืชจะมีกรดไลโนเลอิกที่เป็นตัวนำคอเลสเตอรอลไปเผาพลาญสูงกว่าน้ำมันที่สกัดจากเนื้อสัตว์ เช่น น้ำมันรำข้าว น้ำมันมะกอก เป็นต้น
3. เครื่องดื่มจำพวกเบียร์ ขนมหวาน แป้งข้าวต่างๆ จะสะสมเกิดเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้
4. ควรเพิ่มอาหารพวกผักใบต่างๆ และผลไม้บางชนิด ที่ให้ใยและกาก เช่น คะน้า ผักกาด ฝรั่ง ส้ม เม็ดแมงลัก ฯลฯ เพื่อให้ร่างกายได้รับกากใยอาหารมากขึ้น กากใยเหล่านี้จะช่วยให้การดูดซึมของไขมันสู่ร่างกาย
5. พยายามเปลี่ยนแปลงวิธีปรุงอาหาร เป็นการนึ่ง ต้ม ย่าง อบ แทนการทอดหรือผัด
6. นมเป็นอาหารที่มีคุณค่าสูง หากดื่มควรใช้นมพร่องมันเนยแทนนมสด
นอกจากนี้ ควรตรวจระดับไขมันในเลือดเป็นประจำ โดยงดอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด หากพบว่ามีระดับไขมันสูง ควรปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพราะการควบคุมระดับไขมันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ คือหนึ่งในวิธีสำคัญในการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด และช่วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงในระยะยาว