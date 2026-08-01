6 กลุ่มคนที่ควรกิน ‘ไข่ขาวต้ม’ ได้ประโยชน์เต็มๆ!

ถ้าพูดถึงอาหารคลีนยอดฮิตตลอดกาล “ไข่ต้ม” คงติดอันดับต้นๆ ในใจใครหลายคน แต่เคยสงสัยไหมว่า ทำไมสายสุขภาพหลายคน หรือแม้กระทั่งคุณหมอถึงแนะนำให้ “กินเฉพาะไข่ขาว”?
ไข่ขาวไม่ได้เป็นแค่ส่วนประกอบของไข่ แต่คือ “แหล่งโปรตีนบริสุทธิ์ชั้นดี” ที่ย่อยง่าย ร่างกายนำไปใช้ได้เกือบ 100% ที่สำคัญคือ ไขมัน 0% คอเลสเตอรอล 0% และแคลอรีต่ำมาก (ไข่ขาว 1 ฟอง ให้พลังงานเพียง 15–20 แคลอรีเท่านั้น)
แล้วคนกลุ่มไหนบ้างที่การเลือกกินเฉพาะ “ไข่ขาวต้ม” ไม่ใช่แค่เรื่องของเทรนด์ แต่เป็นเรื่องของ “ความจำเป็น” ทางสุขภาพ
1. ผู้ป่วยโรคไต (โดยเฉพาะระยะ 3–5 และผู้ฟอกไต)
ผู้ป่วยโรคไตจำเป็นต้องจำกัดสาร “ฟอสฟอรัส” ในอาหาร เพราะไตไม่สามารถขับฟอสฟอรัสส่วนเกินออกได้ ซึ่งไข่แดงมีฟอสฟอรัสสูงมาก การเลือกกินเฉพาะไข่ขาวจึงช่วยให้ร่างกายได้รับโปรตีนคุณภาพสูงไปซ่อมแซมร่างกาย โดยไม่เพิ่มภาระให้ไตและไม่เสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนหรือหลอดเลือดแข็งตัวจากฟอสฟอรัสสูง
2. ผู้ที่มีภาวะตับอักเสบ ตับแข็ง หรือตับบวม
ตับมีหน้าที่สร้างโปรตีนในเลือดที่ชื่อว่า “อัลบูมิน” (Albumin) เมื่อตับป่วย ระดับอัลบูมินจะตก ทำให้เกิดอาการตัวบวม น้ำท่วมปอด หรือท้องงอ ไข่ขาวต้มคือแหล่งสร้างอัลบูมินธรรมชาติตามธรรมชาติที่ดีที่สุดที่คุณหมอมักแนะนำให้กินเสริมทุกวัน
3. ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง / ความดัน / หลอดเลือดหัวใจ
ไข่แดง 1 ฟอง มีคอเลสเตอรอลสูงราว ๆ 180–200 มิลลิกรัม สำหรับผู้ที่ต้องควบคุมระดับไขมันในเลือดอย่างเข้มงวด การเลี่ยงไข่แดง แล้วหันมากินเฉพาะไข่ขาว จะช่วยให้ได้รับโปรตีนเต็มๆ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัว
4. นักกีฬา สายเวท และคนสร้างกล้ามเนื้อ
การสร้างกล้ามเนื้อต้องใช้โปรตีนปริมาณมาก (เช่น 100–150 กรัม/วัน) หากกินไข่ทั้งฟองในปริมาณเยอะ ๆ พลังงานและไขมันจากไข่แดงจะสะสมจนเกินความต้องการ การกินไข่ขาวต้มจึงเป็นตัวช่วยคุมแคลอรี เป้นโปรตีนที่ช่วยซ่อมแซมและสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สายไดเอต ควบคุมน้ำหนักอย่างเข้มงวด
ในช่วงคุมอาหารหรือลดไขมัน การเลือกกินไข่ขาวช่วยให้อิ่มท้องได้นานโดยไม่เพิ่มแคลอรีส่วนเกิน เพราะไข่ขาว 3–4 ฟอง ให้พลังงานเทียบเท่ากับไข่ทั้งฟองเพียงแค่ 1 ฟองเท่านั้น!
6. ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้มีแผลเรื้อรัง หรือแผลไฟไหม้
ร่างกายที่กำลังฟื้นฟูบาดแผลต้องการโปรตีนปริมาณมหาศาลเพื่อสร้างเนื้อเยื่อใหม่ ไข่ขาวเป็นโปรตีนที่ย่อยง่าย ร่างกายดูดซึมไปใช้สมานแผลได้รวดเร็วและปลอดภัย
แล้วคนทั่วไปจำเป็นต้องทิ้งไข่แดงไหม? คำตอบคือ... ไม่จำเป็น ... หากคุณเป็นคนที่สุขภาพดี ไม่มีโรคประจำตัว การกินไข่ต้มทั้งฟองวันละ 1–2 ฟอง ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะในไข่แดงอุดมไปด้วยวิตามิน A, D, E, B12 รวมถึง โคลีน (Choline) ที่ช่วยบำรุงสมอง และ ลูทีน ที่ช่วยบำรุงสายตา แต่ถ้าคุณอยู่ใน 6 กลุ่มข้างต้น หรือมีเป้าหมายสุขภาพเฉพาะเจาะจง “ไข่ขาวต้ม” คือเมนูโปรตีนบริสุทธิ์ที่ไม่ควรมองข้าม