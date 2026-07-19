กินสีไหนดี? แตงโม 3 สี แดง-เหลือง-ส้ม: ไม่ได้ต่างแค่รสชาติ แต่ประโยชน์ก็ต่างกัน!

หากพูดถึงผลไม้ดับร้อนยอดนิยมในประเทศไทย “แตงโม” คงเป็นชื่อแรก ๆ ที่หลายคนนึกถึง ด้วยเนื้อที่ฉ่ำน้ำและรสชาติที่หวานชื่นใจช่วยเติมความสดชื่นได้เป็นอย่างดี
ในอดีตเราอาจจะคุ้นเคยกับแตงโมเนื้อสีแดงสดเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบัน เกษตรกรไทยได้พัฒนาและนำเข้าสายพันธุ์ใหม่ ๆ จนทำให้เราเห็นแตงโมที่มีเนื้อสีสันหลากหลายมากขึ้น ทั้งสีเหลืองนวลและสีส้มพาสเทล ซึ่งความแตกต่างของสีสันเหล่านี้ไม่ได้สะดุดตาแค่เพียงภายนอก แต่ยังบ่งบอกถึงรสสัมผัส กลิ่นอายความอร่อย รวมถึงคุณประโยชน์ทางโภชนาการที่ซ่อนอยู่ภายในอย่างน่าสนใจ
1. แตงโมเนื้อสีแดง
ราชาแห่งความคลาสสิกที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนาน สายพันธุ์ยอดนิยมอย่างกินรีหรือซอนญ่า โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสที่ฉ่ำน้ำสูง เคี้ยวสนุก และในบางสายพันธุ์เมื่อแก่จัดเนื้อจะมีความฟูเป็นทรายละมุนลิ้น โทนรสชาติของแตงโมสีแดงจะออกไปทางหวานแหลม สดชื่นสะใจ
ในแง่ของโภชนาการ เนื้อสีแดงสดนี้อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่า “ไลโคปีน” (Lycopene) ในปริมาณที่สูงมาก (สูงกว่ามะเขือเทศสดเสียด้วยซ้ำ) ซึ่งสารตัวนี้มีบทบาทสำคัญในการช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือด มีส่วนช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากการถูกทำร้ายด้วยรังสี UV จากแสงแดดเมืองไทย และที่โดดเด่นมากคือคุณประโยชน์สำหรับผู้ชาย เพราะมีงานวิจัยรองรับว่าช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก บรรเทาอาการต่อมลูกหมากโต รวมถึงช่วยบำรุงสเปิร์มให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วย
2.แตงโมเนื้อสีเหลือง
เริ่มพบเห็นได้บ่อยตามท้องตลาด เช่น สายพันธุ์รันรัน หรือแตงโมน้ำผึ้ง เนื้อสีเหลืองจะให้ประสบการณ์การกินที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจน โดยจะมีเนื้อสัมผัสที่กรอบตึง เคี้ยวเต็มคำ และมีปริมาณน้ำน้อยกว่าสีแดงเล็กน้อย รสชาติของแตงโมสีเหลืองจะไม่ได้หวานแหลม แต่เป็นความหวานละมุน นุ่มนวล ละเมียดละไม พร้อมกลิ่นหอมอ่อน ๆ คล้ายน้ำผึ้งที่เป็นเอกลักษณ์
สำหรับคุณค่าทางอาหาร เนื้อสีเหลืองนี้เกิดจากสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์อย่าง “เบต้าแคโรทีน” (Beta-carotene) และ “ลูทีน” (Lutein) ซึ่งเป็นสารอาหารชั้นดีในการช่วยบำรุงสายตา ป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อม และช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง
3. แตงโมเนื้อสีส้ม
แตงโมน้องใหม่มาแรง เช่น สายพันธุ์คิงส์ออเร้นจ์ หรือส้มแสนดี ที่เข้ามาเติมเต็มความสนุกในการกินผลไม้ แตงโมสีส้มคือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความกรอบฟูของเนื้อและความฉ่ำน้ำที่กำลังดี สิ่งที่ทำให้หลายคนติดใจคือโทนรสชาติและกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมีความหวานกลมกล่อมและส่งกลิ่นหอมนวลคล้ายกับแคนตาลูปหรือเมลอนญี่ปุ่น
ในด้านโภชนาการ เนื้อสีส้มนี้เป็นแหล่งรวมของสารต้านอนุมูลอิสระที่เข้มข้น ร่างกายสามารถเปลี่ยนสารสีส้มเหล่านี้ให้เป็นวิตามินเอที่มีประสิทธิภาพสูง จึงโดดเด่นมากในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้น เปล่งปลั่ง และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
แม้ว่าแตงโมแต่ละสีจะมีสารเด่นที่แตกต่างกันไปตามเม็ดสีธรรมชาติ แต่สิ่งหนึ่งที่แตงโมทุกสายพันธุ์มีเหมือนกันคือ ปริมาณน้ำที่สูงถึงประมาณ 92% ของผล ทำให้มันเป็นผลไม้ที่ช่วยดับกระหายและป้องกันภาวะขาดน้ำได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีกรดอะมิโนที่ชื่อว่า ซิตรูลีน (Citrulline) ที่ช่วยขยายหลอดเลือดและลดความดันโลหิตอีกด้วย ดังนั้น การเลือกรับประทานแตงโมในครั้งต่อไป ลองเปิดใจทานให้ครบทุกสีสลับหมุนเวียนกันไป เพื่อให้ร่างกายได้รับทั้งความอร่อยที่หลากหลาย และคุณประโยชน์ทางสารอาหารที่ครบถ้วนในทุก ๆ วัน