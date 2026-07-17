จิบน้ำให้ถูกวิธี: ช่วยเซฟไตไม่ให้พังจากการออกกำลังกาย

หลายคนรู้ดีว่าการดื่มน้ำตอนออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญ แต่รู้หรือไม่ว่า “พฤติกรรมการดื่มน้ำ” ที่ถูกต้อง ไม่ใช่การปล่อยให้คอแห้งผากแล้วมาดื่มรวดเดียวหมดขวด แต่คือการ “จิบน้ำเป็นระยะ” ซึ่งพฤติกรรมเล็กๆ นี้เองที่เป็นปราการด่านสำคัญในการปกป้องไม่ให้ไตของเราก้าวเข้าสู่ภาวะไตวายเฉียบพลัน
การจิบน้ำบ่อยๆ ช่วยเซฟไตของคุณได้อย่างไร? มาดูกันเลย
1. ล็อกปริมาณเลือดให้คงที่ ไตไม่ขาดออกซิเจน
เวลาที่เราออกกำลังกาย ร่างกายจะขับเหงื่อออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อระบายความร้อน หากเราไม่เติมน้ำเข้าไปเลย ปริมาณน้ำในกระแสเลือดจะค่อยๆ ลดลง ส่งผลให้เลือดมีความข้นหนืดสูงและความดันโลหิตตก
กลไกเอาตัวรอดของร่างกายคือ มันจะเลือกส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างหัวใจและสมองก่อน แล้วทำการ “ลดเลือดที่ไปเลี้ยงไต” ลงทันที เมื่อไตขาดเลือดและขาดออกซิเจน เซลล์ไตจะเริ่มบาดเจ็บและตายลง
การจิบน้ำช่วยได้อย่างไร: การจิบน้ำทุกๆ 15-20 นาที จะช่วยทยอยเติมน้ำเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ปริมาณเลือดและความดันโลหิตคงที่ ร่างกายจึงไม่ต้องเปิดโหมดประหยัดพลังงานด้วยการตัดเลือดที่ไปเลี้ยงไต ไตของคุณจึงทำงานได้อย่างราบรื่นตลอดการซ้อม
2. เจือจางและชะล้าง “โปรตีนกล้ามเนื้อสลาย” ไม่ให้อุดตัน
เมื่อเราออกกำลังกายหนักๆ โดยเฉพาะเวทเทรนนิ่งหรือคาร์ดิโอที่ใช้แรงกระแทก เซลล์กล้ามเนื้อจะเกิดการฉีกขาดเล็กๆ และสลายตัวจนปล่อยโปรตีนโมเลกุลยักษ์ที่ชื่อว่า “ไมโอโกลบิน” (Myoglobin) ออกมาในกระแสเลือด สารตัวนี้เปรียบเหมือนโคลนตมเข้มข้นที่กำลังเดินทางมุ่งหน้าไปที่ระบบกรองของไต
การจิบน้ำช่วยได้อย่างไร: หากร่างกายมีน้ำเพียงพอตลอดเวลา น้ำจะทำหน้าที่เป็นตัวทำละลาย คอยเจือจางโคลนตม (ไมโอโกลบิน) เหล่านี้ให้เจือจางลง และช่วยเพิ่มแรงขับทางปัสสาวะเพื่อ “ชะล้าง” สารพิษให้ออกจากท่อไตได้เร็วขึ้น ไม่ปล่อยให้มันตกตะกอนจนเกิดการอุดตันแฝงตัวทำลายเซลล์ไต
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คาถาจิบน้ำเซฟไต: ดื่มอย่างไรให้ถูกสูตร?
เพื่อให้ไตปลอดภัยและออกกำลังกายได้อึดขึ้น ลองปรับพฤติกรรมการดื่มน้ำตามสูตรนี้
ก่อนออกกำลังกาย (2-3 ชั่วโมง): ดื่มน้ำล่วงหน้าประมาณ 1-2 แก้ว (400-600 มิลลิลิตร) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ร่างกายชุ่มชื้นล่วงหน้า
ระหว่างออกกำลังกาย: ให้พกขวดน้ำติดตัวไว้เลย แล้วจิบน้ำปริมาณ 100-200 มิลลิลิตร (ประมาณ 2-3 อึก) ในทุกๆ 15-20 นาที ไม่ต้องรอให้รู้สึกกระหายน้ำแล้วค่อยดื่ม เพราะถ้าข้ามไปดื่มรวดเดียวตอนจบบทเรียน ร่างกายจะดูดซึมไม่ทันและขับออกเป็นปัสสาวะทิ้งไปหมด โดยที่เซลล์ไตอาจบาดเจ็บไปก่อนหน้านั้นแล้ว
หลังออกกำลังกาย: ดื่มน้ำทดแทนชดเชยตามปริมาณเหงื่อที่เสียไป
ทริกเช็กความปลอดภัย: สังเกตปัสสาวะครั้งแรกหลังออกกำลังกาย หากปัสสาวะของคุณเป็นสีเหลืองอ่อนใส แสดงว่าการจิบน้ำของคุณผ่านเกณฑ์ ไตปลอดภัยดี แต่หากปัสสาวะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มจัดหรือสีชา แสดงว่าน้ำไม่พอ ต้องรีบดื่มน้ำเติมเข้าไปทันที
จำไว้ว่า... ไม่จำเป็นต้องรอให้เหนื่อยจนคอแห้งผาก แค่หยิบน้ำขึ้นมาจิบทีละนิดเป็นระยะ เท่านี้คุณก็สามารถสนุกกับการออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเอาชีวิตของไตไปเสี่ยงแล้ว