เลี่ยงได้เลี่ยง! 4 เมนูดิบเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับ ก่อน ‘มะเร็งท่อน้ำดี’ จะมาเยือน

ถ้าพูดถึงอาหารจานโปรดของใครหลายคน โดยเฉพาะเมนูพื้นบ้านรสแซ่บสะเด็ดที่เน้นความสดใหม่ คงหนีไม่พ้นเมนูจากปลาน้ำจืด แต่รู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังความอร่อยนัวเหล่านั้น อาจมีภัยเงียบที่ชื่อว่า “พยาธิใบไม้ตับ” แฝงตัวอยู่ และที่น่ากลัวกว่านั้นคือ มันเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ตัดตอนชีวิตคนไทยด้วย “โรคมะเร็งท่อน้ำดี”
เพื่อความปลอดภัยของตับ วันนี้เราจะพามาเช็ก 4 เมนูยอดฮิตที่เสี่ยงพยาธิสูงที่สุด พร้อมกลไกความร้ายกาจที่เปลี่ยนพยาธิตัวเล็กๆ ให้กลายเป็นมะเร็งร้ายในอนาคต
......................................................................................
เปิดโผ 4 เมนูอันตราย: แหล่งกบดานของพยาธิใบไม้ตับ
พยาธิใบไม้ตับในประเทศไทยจะแฝงตัวอยู่ใน ปลาน้ำจืดตระกูลปลาตะเพียน (เช่น ปลาตะเพียน, ปลาขาวนา, ปลาขาวสร้อย, ปลาแก้มช้ำ, ปลาซิว และปลาสูบ) ซึ่งมักถูกนำมาปรุงเป็นเมนูยอดนิยม หากกินแบบดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ ต่อไปนี้ บอกเลยว่ามีความเสี่ยงสูงมาก
ก้อยปลาดิบ / ลาบปลาดิบ: เมนูยืนหนึ่งเรื่องความเสี่ยง หลายคนเข้าใจผิดว่าการบีบมะนาวให้เนื้อปลาเปลี่ยนเป็นสีขาว หรือการใส่พริกจัดๆ คือการทำให้ “ปลาสุก” แต่ในความเป็นจริง กรดจากมะนาวและสารสัปดนในพริกไม่ได้ระคายเคืองตัวอ่อนของพยาธิเลยแม้แต่น้อย
ปลาส้มดิบ: แม้จะผ่านกระบวนการหมักด้วยเกลือและข้าวสุกจนมีรสเปรี้ยว แต่หากระยะเวลาในการหมักยังไม่นานพอ ตัวอ่อนพยาธิก็ยังสามารถรอดชีวิตอยู่ได้ การฉีกปลาส้มกินดิบๆ จึงอันตรายไม่แพ้กัน
ปลาร้าดิบ / ปลาร้าดังกวน: ปลาร้าที่หมักไม่ได้ที่ หรือปลาร้าดิบที่ตักใส่ส้มตำโดยไม่ผ่านการต้มสุก เป็นอีกหนึ่งแหล่งกระจายพยาธิชั้นดี
ปลาเผาหรือปลาปิ้งที่สุกไม่ทั่วถึง: บางครั้งการใช้ไฟแรงเกินไปทำให้หนังปลาภายนอกดูไหม้เกรียมเหมือนจะสุกดี แต่เนื้อข้างในยังแฉะ มีเลือดซิบ หรือยังดิบอยู่ พยาธิที่อยู่ลึกในเนื้อปลาก็พร้อมจะเข้าสู่ร่างกายเราทันที
ความเชื่อผิดๆ: การกินของดิบควบคู่กับการดื่มเหล้าขาว แอลกอฮอล์ หรือการเคี้ยวพริกสดตามเข้าไปเยอะๆ ไม่สามารถฆ่าพยาธิในกระเพาะอาหารได้ วิธีเดียวที่จะทำลายมันได้คือ ความร้อนที่ทั่วถึงจนเนื้อปลาเปลี่ยนเป็นสีขาวทึบ เท่านั้น
จากพยาธิตัวจิ๋ว สู่ “มะเร็งท่อน้ำดี” มหันตภัยเงียบที่ใช้เวลาบ่มเพาะ 20 ปี
ความน่ากลัวของพยาธิใบไม้ตับไม่ใช่แค่การแย่งสารอาหาร หรือทำให้ท้องอืด แต่มันคือการวางระเบิดเวลาไว้ในร่างกายเรา เมื่อเรากินตัวอ่อนพยาธิเข้าไป มันจะคืบคลานจากลำไส้เล็กขึ้นไปฝังตัวอาศัยอยู่ในท่อน้ำดีในตับ และมีชีวิตอยู่ได้ยาวนาน 10–20 ปี โดยสร้างความเสียหายผ่านกลไก 3 ต่อ ได้แก่
1. ชอนไชจนอักเสบ: พยาธิจะใช้ปุ่มดูดเกาะและชอนไชผิวท่อน้ำดีเพื่อกินเซลล์และน้ำดี ทำให้เกิดแผลและการอักเสบตลอดเวลา
2. ปล่อยสารพิษ: ของเสียที่พยาธิขับถ่ายออกมามีฤทธิ์เป็นพิษ ไปกระตุ้นให้เซลล์ท่อน้ำดีรอบๆ แบ่งตัวผิดปกติ
3. กลายพันธุ์เป็นมะเร็ง: เมื่อท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรังซ้ำๆ เป็นสิบปี ร่างกายที่พยายามซ่อมแซมตัวเองจะเริ่มสร้างพังผืด และในที่สุดเซลล์ที่แบ่งตัวผิดปกติเหล่านั้นก็จะกลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
สัญญาณเตือน... ก่อนจะสายเกินแก้
โรคมะเร็งท่อน้ำดีขึ้นชื่อว่าเป็น “เพชฌฆาตเงียบ” เพราะในระยะแรกแทบไม่มีอาการใดๆ เลย ผู้ป่วยมักเริ่มจากอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่นท้องบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังกินอาหารไขมันสูง เนื่องจากท่อน้ำดีเริ่มตีบตัน
แต่หากปล่อยไว้จนเข้าสู่ ระยะลุกลาม ร่างกายจะส่งสัญญาณอันตรายเด่นชัด ได้แก่
1. ตัวเหลือง ตาเหลือง (ดีซ่าน)
2. ปัสสาวะสีเข้มจัด (สีเหมือนชาเข้มหรือน้ำล้างเนื้อ) ในขณะที่อุจจาระมีสีซีดลง
3. มีอาการคันตามผิวหนังอย่างรุนแรงโดยไม่มีผื่นคัน
4. น้ำหนักลดฮวบ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร และอาจคลำเจอก้อนแข็งใต้ชายโครงขวา
...........................................................
ปรับพฤติกรรมวันนี้ เพื่อตับที่ปลอดภัย
มะเร็งท่อน้ำดีหากตรวจพบในระยะลุกลามมักยากต่อการรักษา แต่เราสามารถป้องกันได้ง่ายๆ เพียงแค่ “สุกทั่วถึงด้วยความร้อน” งดกินปลาน้ำจืดดิบทุกชนิด
นอกจากนี้ สำหรับใครที่มีประวัติเคยชอบกินปลาดิบในอดีต (แม้ปัจจุบันจะเลิกกินไปแล้วหลายปี) ก็ไม่ควรชะล่าใจ ควรเข้ารับการตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ หรือนัดตรวจอัลตราซาวด์ตับและท่อน้ำดี เป็นประจำทุกปี เพื่อคัดกรอง ค้นหารอยโรค หรือพังผืดตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะการตรวจเจอตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาด และเซฟชีวิตของเราได้อย่างทันท่วงที