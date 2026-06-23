เตือนภัยสายหมูกระทะ! ชอบกิน ‘สุกๆ ดิบๆ’ ระวังเจอแจ็กพอต ไวรัสตับอักเสบ E

ใครเป็นสายหมูกระทะ ชาบู จิ้มจุ่ม หรือชอบกินตับหมูลวกแบบสะดุ้งน้ำนิดๆ เลือดซิบหน่อยๆ... ต้องขอเบรกไว้ก่อน! รู้หรือไม่ว่าความอร่อยแบบกึ่งสุกกึ่งดิบสไตล์นี้ อาจมีของแถมที่ไม่พึงประสงค์อย่าง “ไวรัสตับอักเสบ E” (Hepatitis E) ตามมาด้วย
วันนี้จะพามาทำความรู้จักภัยเงียบใกล้ปากตัวนี้กันแบบเข้าใจง่ายๆ ว่ามันคืออะไร แล้วทำไมเราถึงต้องระวัง
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ไวรัสตัวนี้มาจากไหน ติดได้ยังไง?
ไวรัสตับอักเสบ E เป็นไวรัสที่ทำให้ตับเกิดการอักเสบ ช่องทางติดต่อหลักๆ คือการกินสิ่งที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มที่ไม่สะอาด หรือไฮไลต์สำคัญที่เจอบ่อยในบ้านเราคือ “การกินเนื้อหมูและเครื่องในหมูที่ปรุงไม่สุก”
เนื่องจากหมูเป็นพาหะชั้นดีของเชื้อไวรัสชนิดนี้ ใครที่ชอบกินตับหวานลวกดิบๆ หรือเวลาไปกินหมูกระทะแล้วใจร้อน ปิ้งหมูยังไม่ทันสุกดีก็คีบเข้าปาก จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อไปเต็มๆ
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ติดเชื้อแล้วมีอาการแบบไหน?
ถ้าเผลอรับเชื้อเข้าไป (มักจะใช้เวลาฟักตัวประมาณ 2-9 สัปดาห์) บางคนอาจจะไม่มีอาการอะไรเลย แต่สำหรับคนที่มีอาการ จะรู้สึกคล้ายๆ เป็นไข้หวัดใหญ่ผสมกับโรคกระเพาะ คือ
- มีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย
- เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
- ปวดจุกแน่นท้อง โดยเฉพาะบริเวณใต้ชายโครงขวา (ตำแหน่งของตับ)
- ตัวเหลือง ตาเหลือง (ดีซ่าน) ปัสสาวะมีสีเข้มเหมือนน้ำชา และอุจจาระสีซีดลง
อย่างไรก็ตาม สำหรับคนทั่วไปที่ร่างกายแข็งแรง โรคนี้มักจะค่อยๆ ดีขึ้นและหายไปได้เองใน 2-6 สัปดาห์ โดยไม่ทิ้งร่องรอยกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรัง
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กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังขั้นสุด!
ถึงคนทั่วไปจะหายเองได้ แต่ถ้าไวรัสตัวนี้ไปเกิดกับ “ผู้หญิงตั้งครรภ์” (โดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3) จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันที! เพราะเชื้อจะแสดงอาการรุนแรงมาก เสี่ยงถึงขั้นตับวายเฉียบพลัน มีโอกาสแท้ง คลอดก่อนกำหนด และมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 15-25% เลยทีเดียว
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ป้องกันยังไง ให้กินอร่อยและตับปลอดภัย?
ตอนนี้บ้านเรายังไม่มีวัคซีนฉีดป้องกันไวรัสตัวนี้แบบแพร่หลาย วิธีเอาตัวรอดที่ดีที่สุดจึงอยู่ที่ปลายตะเกียบและสองมือของเราเอง
สุกเท่านั้นที่ครองโลก: ไม่ว่าจะเนื้อหมู ตับหมู หรือเครื่องในใดๆ ต้องปรุงให้สุกจัด 100% ห้ามมีสีชมพูหรือเลือดติดอยู่เด็ดขาด
แยกตะเกียบให้ชัดเจน: กฎเหล็กของวงชาบูและหมูกระทะ คือตะเกียบคีบของดิบลงหม้อ กับตะเกียบคีบของสุกเข้าปาก ต้องใช้ “คนละคู่”
ล้างมือให้ติดเป็นนิสัย: ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ
ดื่มน้ำสะอาด: เลือกดื่มน้ำที่ผ่านการกรองที่ได้มาตรฐานหรือน้ำต้มสุกเสมอ
ความอร่อยเป็นเรื่องสำคัญ แต่สุขภาพตับของเราสำคัญกว่า ครั้งหน้าที่อยู่หน้าเตาหมูกระทะ ใจเย็นๆ รอย่างให้สุกอีกนิด จะได้กินได้อย่างสบายใจ ไร้กังวลเรื่องตับอักเสบ