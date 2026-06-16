โปรแกรม Profhilo คืออะไร? สรุปครบทุกเรื่องที่ควรรู้ก่อนทำ เพื่อผิวฉ่ำและดูสุขภาพดี

เมื่อผิวเริ่มแห้ง ขาดน้ำ ขาดความยืดหยุ่น หรือเริ่มมีริ้วรอย การทาครีมบำรุงเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ปัจจุบันจึงมีหัตถการกลุ่ม Bio-Remodeling ที่ช่วยฟื้นฟูคุณภาพผิวจากภายใน หนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความสนใจคือ โปรแกรม profhilo ที่กลายเป็นหัตถการยอดฮิต แต่สำหรับมือใหม่ที่กำลังศึกษาข้อมูล อาจจะยังมีความสงสัยว่าโปรแกรม profhilo คืออะไร? การเลือกทำโปรแกรม profhilo ดีไหม เหมาะกับใครบ้าง และในปัจจุบันราคาเท่าไหร่? บทความนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจาก The Loft Clinic ที่ได้เขียนรวบรวมเรื่อง profhilo ทำให้เราหยิบเรื่องที่น่าสนใจมาแชร์ต่อให้มือใหม่นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
โปรแกรม Profhilo คืออะไร?
โปรแกรม Profhilo คือ นวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูโครงสร้างผิวและปรับปรุงคุณภาพผิวพรรณชั้นนำจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นโดยบริษัท IBSA Group ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านการผลิตกรดไฮยาลูรอนิกบริสุทธิ์ (Hyaluronic Acid - HA) ต่างจากโปรแกรมการฉีดฟิลเลอร์ทั่วไป คือการไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การเติมเต็มปริมาตรหรือปรับรูปหน้าเป็นจุด ๆ แต่เป็นการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า NAHYCO® Hybrid Technology ซึ่งได้รับสิทธิบัตรในระดับสากล เทคโนโลยีนี้จะทำหน้าที่ผสานกรดไฮยาลูรอนิกโมเลกุลขนาดใหญ่ (H-HA) ที่ช่วยเสริมสร้างโครงสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นใต้ชั้นผิว เข้ากับกรดไฮยาลูรอนิกโมเลกุลขนาดเล็ก (L-HA) ที่เน้นการซ่อมแซมเซลล์และให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวชั้นบน
โปรแกรม Profhilo ช่วยฟื้นฟูปัญหาผิวได้ตรงจุด
เมื่อตัวยาถูกส่งเข้าสู่ชั้นผิวหนังแท้ โมเลกุลไฮบริดจะค่อย ๆ ปลดปล่อยกรดไฮยาลูรอนิกออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำหน้าที่ฟื้นบำรุงและกู้ผิวพังให้กลับมาปังใน 3 ด้านหลัก ดังนี้
กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสติน
ความร้อนธรรมชาติและโครงสร้างโมเลกุลของตัวยาจะเข้าไปส่งสัญญาณกระตุ้นเซลล์ผิวให้เร่งกระบวนการผลิตคอลลาเจนและอีลาสตินขึ้นมาใหม่ในทุกระดับชั้นผิว ส่งผลให้โครงสร้างพยุงผิวภายในมีความหนาแน่น กระชับ และยืดหยุ่นขึ้น ริ้วรอยเล็ก ๆ และร่องผิวตื้น ๆ จึงค่อย ๆ เรียบเนียนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
เติมเต็มความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึก
ด้วยคุณสมบัติอันดีเยี่ยมของกรดไฮยาลูรอนิกในการอุ้มน้ำและกักเก็บความชุ่มชื้น หัตถการนี้จึงช่วยแก้ปัญหาผิวแห้งกร้าน ผิวขาดน้ำ ลอกเป็นขุย หรือผิวที่ดูเหนื่อยล้า หมองคล้ำ ให้กลับมาดูอิ่มฟู ฉ่ำวาว และเปล่งปลั่ง ราวกับดื่มน้ำครบวันละ 8 แก้ว
รีเซ็ตสุขภาพผิวและซ่อมแซมเซลล์
ช่วยปรับปรุงการทำงานของเซลล์ในชั้นหนังกำพร้า ส่งเสริมการผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้เป็นไปตามรอบธรรมชาติ พร้อมทั้งเข้าฟื้นฟูและพยุงเซลล์ไขมันใต้ผิวหนัง เกราะป้องกันผิว (Skin Barrier) จึงกลับมาแข็งแรง ทนทานต่อมลภาวะรอบตัวได้ดียิ่งขึ้น
จุดฉีดโปรแกรม Profhilo ยอดนิยม
เนื่องจากตัวยามีความสามารถในการกระจายตัวได้อย่างดี จึงสามารถนำมาใช้ฟื้นฟูผิวพรรณในบริเวณที่ต้องการความละเอียดอ่อนได้อย่างหลากหลาย
● บริเวณใบหน้า
● บริเวณลำคอและเนินอก
● บริเวณหลังมือ
● ผิวบริเวณใต้ท้องแขน
● หน้าท้องที่หย่อนคล้อยหลังการลดน้ำหนัก
● ผิวเหนือหัวเข่า
เช็กความพร้อม ใครบ้างที่เหมาะและไม่ควรทำหัตถการนี้?
ผู้ที่เหมาะสำหรับการทำโปรแกรม Profhilo
● ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 25-30 ปีขึ้นไป ที่ต้องการบำรุงผิวในเชิงป้องกันและชะลอความเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวตามวัย
● ผู้ที่มีปัญหาผิวแห้งสะสม ผิวขาดน้ำอย่างรุนแรง ทาครีมบำรุงแล้วไม่เห็นผล หรือแต่งหน้าไม่ค่อยติด
● ผู้ที่มีสภาพผิวหน้าเริ่มหย่อนคล้อยเล็กน้อย มีริ้วรอยตื้น ๆ และรูขุมขนกว้าง ผิวขาดความยืดหยุ่น
● ผู้ที่ต้องการผลลัพธ์การดูแลผิวพรรณที่ดูเป็นธรรมชาติ ผิวดูโกลว์สุขภาพดี โดยใบหน้าไม่ได้เปลี่ยนรูปทรงไปจากเดิม
● ผู้ที่ผ่านการทำหัตถการกลุ่มสารกระตุ้นคอลลาเจนตัวอื่น ๆ มาแล้ว และต้องการเพิ่มความเนียนละเอียดและฉ่ำวาวให้กับผิวชั้นบน
ผู้ที่ไม่แนะนำหรือควรหลีกเลี่ยง
● สตรีที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือคุณแม่ที่กำลังให้นมบุตร
● ผู้ที่มีประวัติการแพ้สารกลุ่มกรดไฮยาลูรอนิกอย่างรุนแรง
● ผู้ที่มีแผลเปิด มีการติดเชื้อ หรือมีผิวหนังอักเสบเฉียบพลันในบริเวณที่จะทำการฉีด
● ผู้ที่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่ยังควบคุมอาการไม่ได้ หรืออยู่ระหว่างการรับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด (ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทำเสมอ)
อัปเดตราคาโปรแกรม Profhilo คุ้มค่าจริงไหม?
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาคลินิกที่ได้มาตรฐานและต้องการทราบข้อมูลด้านงบประมาณ เราได้นำข้อมูลที่ The Loft Clinic เคยให้ไว้มานำเสนอ เพื่อให้พิจารณากันในเบื้องต้น เพราะแต่ละคลินิกจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไป สำหรับราคาของการทำโปรแกรม Profhilo มีดังนี้
● โปรแกรม Profhilo 1 กล่อง (ปริมาณ 2 cc) 25,000.- บาท (จากราคาปกติ 35,000 บาท) เน้นการบำรุงฟื้นฟูผิวทั่วใบหน้า 10 จุด หรือเฉพาะบริเวณลำคอ
● โปรแกรม Profhilo 2 กล่อง (ปริมาณ 4 cc) 49,990.- บาท (จากราคาปกติ 70,000 บาท) แถมฟรี! หัวยิงยกกระชับ MPT UltraBooster 1.5 mm จำนวน 100 Shots (มูลค่ารวมกว่า 7,990 บาท)
สรุปบทความ
หากคุณกำลังมองหาวิธีกู้ผิวพังให้กลับมาเปล่งปลั่ง มีออร่า ตึงกระชับ และนุ่มชุ่มชื้นจากโครงสร้างภายในโดย โปรแกรม Profhilo คือนวัตกรรมคำตอบที่ตอบโจทย์ ในการแก้ปัญหาผิว ช่วยผิวแน่นกระชับขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่น ลดเลือนริ้วรอยเล็ก ๆ และฟื้นฟูผิวให้ดูสุขภาพดีขึ้น
รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโปรแกรม Profhilo
ต้องทำกี่ครั้งและอยู่ได้นานแค่ไหน?
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการฟื้นฟูโครงสร้างผิวและกระตุ้นคอลลาเจนที่สมบูรณ์แบบที่สุด แนะนำให้เข้ารับบริการติดต่อกันอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยเว้นระยะห่างกันประมาณ 1 เดือน หลังจากนั้นจะสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวที่แน่นกระชับและเนียนนุ่มได้อย่างชัดเจนเต็มที่ในเดือนที่ 1-2 โดยผลลัพธ์ความฉ่ำเด้งนี้จะคงอยู่ได้นานประมาณ 6-12 เดือน ขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองและไลฟ์สไตล์
ผลข้างเคียงหลังทำอันตรายไหม?
เนื่องจากตัวยาเป็นกรดไฮยาลูรอนิกบริสุทธิ์สูงและไม่มีสารเคมีเจือปน จึงมีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ หลังทำอาจพบผลข้างเคียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่รุนแรง เช่น รอยแดง รอยช้ำจากเข็ม หรือตุ่มนูนบริเวณจุดที่ฉีด ซึ่งตุ่มนูนเหล่านี้จะค่อย ๆ ยุบตัวและกระจายเรียบเนียนไปกับผิวหนังเองภายในเวลา 24-48 ชั่วโมง โดยไม่ต้องแกะหรือนวด
หลังทำโปรแกรม Profhilo แล้วผิวเป็นตุ่มนูนถือเป็นเรื่องปกติไหม กี่วันถึงจะหาย?
การเกิดรอยนูน บวม หรือตุ่มเล็ก ๆ บริเวณจุดที่ฉีด โดยเฉพาะการฉีด 10 จุดทั่วใบหน้าด้วยเทคนิค BAP ถือเป็น อาการปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน เนื่องจากตัวยามีความเข้มข้นของกรดไฮยาลูรอนิกสูงมาก หลังฉีดเสร็จตัวยาจะค่อย ๆ กระจายตัวและซึมเข้าสู่ชั้นผิวหนังแท้โดยรอบอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งตุ่มนูนเหล่านี้จะเรียบเนียนไปกับผิวและยุบหายไปเองภายในเวลา 24-48 ชั่วโมง โดยที่คนไข้ไม่จำเป็นต้องนวดหรือบีบคลึง