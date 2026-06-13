88 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ... จากสถานพยาบาลผดุงครรภ์ สู่โรงพยาบาลระดับสากล

88 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ทุกย่างก้าวแห่งการพัฒนา นำไปสู่ความก้าวหน้าที่ยั่งยืน มีรากฐานจากการคลอดบุตร เพื่อให้การช่วยเหลือชาวจีนที่ยากไร้ สู่การเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อน ทุกระดับฐานะ Hua Chiew “We Care” เพราะเราแคร์ จึงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ยุคที่ 1 : พ.ศ. 2481 –2521 : จุดเริ่มต้นการก่อตั้ง ... โรงพยาบาลหัวเฉียว จากสถานพยาบาลผดุงครรภ์ ปณิธานแห่งบรรพชน เพื่อผู้คนยากไร้
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2489 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเมื่อ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จประพาสชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ย่านสำเพ็ง เยาวราช เจริญกรุง ตลอดจน “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” และ “โรงพยาบาลหัวเฉียว
โรงพยาบาลหัวเฉียว หรือที่คนจีนเรียกว่า “ฮั่วเคี้ยวกิ้วหูอุยอี่” เกิดขึ้นจากการจัดตั้งหน่วยผดุงครรภ์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 โดยจัดตั้งเป็นสถานผดุงครรภ์ขนาดเล็ก 8 เตียง
คำว่า “หัวเฉียว” หมายถึง “คนจีนโพ้นทะเล”
ยุคที่ 2 : พ.ศ. 2522 - 2548 ก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลทั่วไป เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยทุกระดับฐานะ ด้วยอาคารสูง 22 ชั้น ที่ทันสมัยแห่งยุค
โรงพยาบาลหัวเฉียว อาคาร 22 ชั้น เป็นโรงพยาบาลที่สูงที่สุดในกรุงเทพฯ สมัยนั้น มีความทันสมัยทั้งในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยเหลือคนไข้ฉุกเฉิน โดยยึดมั่นในหลักการดำเนินงานโดยไม่หวังผลกำไร เพราะทุนทรัพย์ที่สร้างอาคารโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มาจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาอันสูงสุด นำโดย ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในขณะนั้น
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2522 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเมื่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร 22 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2543 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลหัวเฉียว
ยุคที่ 3 : พ.ศ. 2549 – 2566 : จากโรงพยาบาลทั่วไป สู่โรงพยาบาลเฉพาะทางชั้นสูง
ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ที่มีวิสัยทัศน์และจิตใจอันเป็นกุศล มีความตั้งใจที่จะบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมและเมตตาธรรม ตามปณิธานของหลวงปู่ไต้ฮง (ไต้ฮงกง) และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการรักษาพยาบาล รวมถึงการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 และธำรงรักษาคุณภาพต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ในปี 2567 โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน
• ด้านการรักษาพยาบาล ให้การบริการทุกสาขาการแพทย์ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิในหลากหลายสาขา มีแพทย์ประจำกว่า 120 ท่าน และแพทย์ที่ปรึกษากว่า 500 ท่าน มีศักยภาพในการรักษาโรคที่ซับซ้อน โดยมี ศูนย์บริการทางการแพทย์ ได้แก่ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์จักษุ ศูนย์แม่และเด็ก ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ เป็นต้น
• ด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลหัวเฉียว ใช้ระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล (HIS) “TrakCare” ซึ่งเป็น HIS ระดับสากล โดยมีการ update เป็น Version ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีความปลอดภัย ลดระยะเวลารอคอย และนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย ด้วยแอปพลิเคชัน “Huachiew Connect” เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการมารับการรักษา นัดหมายล่วงหน้า และเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง
• ด้านอาคารสถานที่ เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการ เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการออกแบบพื้นที่ให้ทันสมัย
ยุคที่ 4 : พ.ศ. 2567 ... โรงพยาบาลหัวเฉียว มุ่งสู่สากลเพื่อปวงชนทุกระดับ
โรงพยาบาลหัวเฉียว ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากรากฐานแห่งศรัทธาและการอุทิศตนเพื่อเพื่อนมนุษย์ แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด แต่ปณิธานของบุคลากรทุกคนยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์เดิม พร้อมยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากล เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) มุ่งสู่มาตรฐานสากล (JCI Commission International) และการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า A-Ha (Advanced Hospital Accreditation) ด้วยนโยบายบริหารเป็นองค์กรเพื่อสังคม (Social Enterprise) 6 ด้าน เพื่อให้โรงพยาบาลหัวเฉียวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่
1. พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล
2. มีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรทางการแพทย์
3. มีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ
4. มีความเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยและครอบครัว
5. การกำหนดอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล
6. จัดทำโครงการเพื่อสังคม
โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มีนโยบายสำคัญให้คณะผู้บริหาร พัฒนาทุกระบบงานเพื่อมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานในระดับสากล หัวใจสำคัญคือ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุด
ยุคที่ 1 : พ.ศ. 2481 –2521 : จุดเริ่มต้นการก่อตั้ง ... โรงพยาบาลหัวเฉียว จากสถานพยาบาลผดุงครรภ์ ปณิธานแห่งบรรพชน เพื่อผู้คนยากไร้
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2489 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเมื่อ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จประพาสชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ย่านสำเพ็ง เยาวราช เจริญกรุง ตลอดจน “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” และ “โรงพยาบาลหัวเฉียว
โรงพยาบาลหัวเฉียว หรือที่คนจีนเรียกว่า “ฮั่วเคี้ยวกิ้วหูอุยอี่” เกิดขึ้นจากการจัดตั้งหน่วยผดุงครรภ์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 โดยจัดตั้งเป็นสถานผดุงครรภ์ขนาดเล็ก 8 เตียง
คำว่า “หัวเฉียว” หมายถึง “คนจีนโพ้นทะเล”
ยุคที่ 2 : พ.ศ. 2522 - 2548 ก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลทั่วไป เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยทุกระดับฐานะ ด้วยอาคารสูง 22 ชั้น ที่ทันสมัยแห่งยุค
โรงพยาบาลหัวเฉียว อาคาร 22 ชั้น เป็นโรงพยาบาลที่สูงที่สุดในกรุงเทพฯ สมัยนั้น มีความทันสมัยทั้งในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยเหลือคนไข้ฉุกเฉิน โดยยึดมั่นในหลักการดำเนินงานโดยไม่หวังผลกำไร เพราะทุนทรัพย์ที่สร้างอาคารโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มาจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาอันสูงสุด นำโดย ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในขณะนั้น
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2522 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเมื่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร 22 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2543 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลหัวเฉียว
ยุคที่ 3 : พ.ศ. 2549 – 2566 : จากโรงพยาบาลทั่วไป สู่โรงพยาบาลเฉพาะทางชั้นสูง
ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ที่มีวิสัยทัศน์และจิตใจอันเป็นกุศล มีความตั้งใจที่จะบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมและเมตตาธรรม ตามปณิธานของหลวงปู่ไต้ฮง (ไต้ฮงกง) และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการรักษาพยาบาล รวมถึงการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 และธำรงรักษาคุณภาพต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ในปี 2567 โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน
• ด้านการรักษาพยาบาล ให้การบริการทุกสาขาการแพทย์ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิในหลากหลายสาขา มีแพทย์ประจำกว่า 120 ท่าน และแพทย์ที่ปรึกษากว่า 500 ท่าน มีศักยภาพในการรักษาโรคที่ซับซ้อน โดยมี ศูนย์บริการทางการแพทย์ ได้แก่ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์จักษุ ศูนย์แม่และเด็ก ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ เป็นต้น
• ด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลหัวเฉียว ใช้ระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล (HIS) “TrakCare” ซึ่งเป็น HIS ระดับสากล โดยมีการ update เป็น Version ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีความปลอดภัย ลดระยะเวลารอคอย และนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย ด้วยแอปพลิเคชัน “Huachiew Connect” เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการมารับการรักษา นัดหมายล่วงหน้า และเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง
• ด้านอาคารสถานที่ เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการ เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการออกแบบพื้นที่ให้ทันสมัย
ยุคที่ 4 : พ.ศ. 2567 ... โรงพยาบาลหัวเฉียว มุ่งสู่สากลเพื่อปวงชนทุกระดับ
โรงพยาบาลหัวเฉียว ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากรากฐานแห่งศรัทธาและการอุทิศตนเพื่อเพื่อนมนุษย์ แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด แต่ปณิธานของบุคลากรทุกคนยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์เดิม พร้อมยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากล เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) มุ่งสู่มาตรฐานสากล (JCI Commission International) และการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า A-Ha (Advanced Hospital Accreditation) ด้วยนโยบายบริหารเป็นองค์กรเพื่อสังคม (Social Enterprise) 6 ด้าน เพื่อให้โรงพยาบาลหัวเฉียวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่
1. พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล
2. มีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรทางการแพทย์
3. มีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ
4. มีความเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยและครอบครัว
5. การกำหนดอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล
6. จัดทำโครงการเพื่อสังคม
โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มีนโยบายสำคัญให้คณะผู้บริหาร พัฒนาทุกระบบงานเพื่อมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานในระดับสากล หัวใจสำคัญคือ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุด