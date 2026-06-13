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Good-Health & Well-being

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88 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ... จากสถานพยาบาลผดุงครรภ์ สู่โรงพยาบาลระดับสากล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

88 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ทุกย่างก้าวแห่งการพัฒนา นำไปสู่ความก้าวหน้าที่ยั่งยืน มีรากฐานจากการคลอดบุตร เพื่อให้การช่วยเหลือชาวจีนที่ยากไร้ สู่การเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคซับซ้อน ทุกระดับฐานะ Hua Chiew “We Care” เพราะเราแคร์ จึงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ยุคที่ 1 : พ.ศ. 2481 –2521 : จุดเริ่มต้นการก่อตั้ง ... โรงพยาบาลหัวเฉียว จากสถานพยาบาลผดุงครรภ์ ปณิธานแห่งบรรพชน เพื่อผู้คนยากไร้

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2489 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเมื่อ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จประพาสชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ย่านสำเพ็ง เยาวราช เจริญกรุง ตลอดจน “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” และ “โรงพยาบาลหัวเฉียว


โรงพยาบาลหัวเฉียว หรือที่คนจีนเรียกว่า “ฮั่วเคี้ยวกิ้วหูอุยอี่” เกิดขึ้นจากการจัดตั้งหน่วยผดุงครรภ์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 โดยจัดตั้งเป็นสถานผดุงครรภ์ขนาดเล็ก 8 เตียง

คำว่า “หัวเฉียว” หมายถึง “คนจีนโพ้นทะเล”

ยุคที่ 2 : พ.ศ. 2522 - 2548 ก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลทั่วไป เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยทุกระดับฐานะ ด้วยอาคารสูง 22 ชั้น ที่ทันสมัยแห่งยุค

โรงพยาบาลหัวเฉียว อาคาร 22 ชั้น เป็นโรงพยาบาลที่สูงที่สุดในกรุงเทพฯ สมัยนั้น มีความทันสมัยทั้งในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยเหลือคนไข้ฉุกเฉิน โดยยึดมั่นในหลักการดำเนินงานโดยไม่หวังผลกำไร เพราะทุนทรัพย์ที่สร้างอาคารโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มาจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาอันสูงสุด นำโดย ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในขณะนั้น


เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2522 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเมื่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร 22 ชั้น โรงพยาบาลหัวเฉียว


เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2543 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลหัวเฉียว


ยุคที่ 3 : พ.ศ. 2549 – 2566 : จากโรงพยาบาลทั่วไป สู่โรงพยาบาลเฉพาะทางชั้นสูง

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ที่มีวิสัยทัศน์และจิตใจอันเป็นกุศล มีความตั้งใจที่จะบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมและเมตตาธรรม ตามปณิธานของหลวงปู่ไต้ฮง (ไต้ฮงกง) และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการรักษาพยาบาล รวมถึงการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 และธำรงรักษาคุณภาพต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ในปี 2567 โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน


ด้านการรักษาพยาบาล ให้การบริการทุกสาขาการแพทย์ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิในหลากหลายสาขา มีแพทย์ประจำกว่า 120 ท่าน และแพทย์ที่ปรึกษากว่า 500 ท่าน มีศักยภาพในการรักษาโรคที่ซับซ้อน โดยมี ศูนย์บริการทางการแพทย์ ได้แก่ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์จักษุ ศูนย์แม่และเด็ก ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ เป็นต้น


ด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลหัวเฉียว ใช้ระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล (HIS) “TrakCare” ซึ่งเป็น HIS ระดับสากล โดยมีการ update เป็น Version ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีความปลอดภัย ลดระยะเวลารอคอย และนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย ด้วยแอปพลิเคชัน “Huachiew Connect” เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการมารับการรักษา นัดหมายล่วงหน้า และเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเอง


ด้านอาคารสถานที่ เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการ เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการออกแบบพื้นที่ให้ทันสมัย


ยุคที่ 4 : พ.ศ. 2567 ... โรงพยาบาลหัวเฉียว มุ่งสู่สากลเพื่อปวงชนทุกระดับ

โรงพยาบาลหัวเฉียว ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากรากฐานแห่งศรัทธาและการอุทิศตนเพื่อเพื่อนมนุษย์ แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด แต่ปณิธานของบุคลากรทุกคนยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์เดิม พร้อมยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากล เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) มุ่งสู่มาตรฐานสากล (JCI Commission International) และการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า A-Ha (Advanced Hospital Accreditation) ด้วยนโยบายบริหารเป็นองค์กรเพื่อสังคม (Social Enterprise) 6 ด้าน เพื่อให้โรงพยาบาลหัวเฉียวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่


1. พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล

2. มีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรทางการแพทย์

3. มีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ

4. มีความเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยและครอบครัว

5. การกำหนดอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล

6. จัดทำโครงการเพื่อสังคม


โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มีนโยบายสำคัญให้คณะผู้บริหาร พัฒนาทุกระบบงานเพื่อมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานในระดับสากล หัวใจสำคัญคือ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุด


88 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ... จากสถานพยาบาลผดุงครรภ์ สู่โรงพยาบาลระดับสากล
88 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ... จากสถานพยาบาลผดุงครรภ์ สู่โรงพยาบาลระดับสากล
88 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ... จากสถานพยาบาลผดุงครรภ์ สู่โรงพยาบาลระดับสากล
88 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ... จากสถานพยาบาลผดุงครรภ์ สู่โรงพยาบาลระดับสากล
88 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ... จากสถานพยาบาลผดุงครรภ์ สู่โรงพยาบาลระดับสากล
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