5 ของกินใกล้ตัว หาซื้อง่าย ช่วยเพิ่ม ‘จุลินทรีย์ดี’ บำรุง ‘ลำไส้’ ให้สตรอง

เวลาที่เราตื่นเต้นแล้วรู้สึกมวนท้อง หรือเวลาเครียดแล้วจู่ๆ ก็ท้องผูก อาการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นเพราะในร่างกายของเรามีระบบสื่อสารอัจฉริยะที่เชื่อมต่อตรงระหว่างสมองและลำไส้ จนเหล่านักวิทยาศาสตร์พากันขนานนามลำไส้ว่าเป็น “สมองที่สอง” (The Second Brain)
ความมหัศจรรย์คือ “เซโรโทนิน” (Serotonin) หรือสารเคมีแห่งความสุขที่ส่งผลต่ออารมณ์และการนอนหลับของเรานั้น ไม่ได้ถูกผลิตที่สมองเป็นหลัก แต่ถูกสร้างขึ้นที่ลำไส้สูงถึงประมาณ 90% โดยมีผู้ขับเคลื่อนเบื้องหลังคือสิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วนับล้านล้านตัวที่เราเรียกว่า “จุลินทรีย์ในลำไส้” (Gut Microbiome) หากระบบนิเวศของจุลินทรีย์เหล่านี้สมดุลดี เราก็จะมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและจิตใจที่แจ่มใส แต่ถ้าสมดุลนี้พังลง ไม่เพียงแต่ระบบย่อยอาหารจะรวน แต่อารมณ์และความคิดของเราก็จะหม่นหมองตามไปด้วย
การจะดูแลสมองที่สองนี้ให้สมบูรณ์ เปรียบเหมือนการดูแล “สวนดอกไม้” ในท้อง ซึ่งเราจำเป็นต้องรู้จัก 3 คีย์เวิร์ดสำคัญคือ “โพรไบโอติกส์” (เมล็ดพันธุ์ของจุลินทรีย์ดี) “พรีไบโอติกส์” (ปุ๋ยหรืออาหารของจุลินทรีย์) และ “พอสไบโอติกส์” (สารดีๆ ที่จุลินทรีย์ปล่อยออกมาช่วยซ่อมแซมร่างกาย)
การเติมสิ่งดีๆ ให้ลำไส้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาหารเสริมราคาแพง เพราะในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน มีอาหารจากธรรมชาติที่หาซื้อง่ายและช่วยดูแลจุลินทรีย์ได้ดีเยี่ยมอยู่แล้ว
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1. โยเกิร์ตและนมเปรี้ยวรสธรรมชาติ (แหล่งโพรไบโอติกส์สามัญประจำบ้าน)
นี่คือแหล่งจุลินทรีย์มีชีวิตชั้นดีที่หาซื้อง่ายที่สุด โยเกิร์ตเข้มข้นหรือนมเปรี้ยวจะมีสายพันธุ์จุลินทรีย์ดี เช่น แลคโตบาซิลัส (Lactobacillus) ที่พร้อมเข้าไปเติมเต็มและช่วยปรับสมดุลในลำไส้ทันที ทริคสำคัญคือควรเลือกสูตร “รสธรรมชาติ” หรือ “น้ำตาลน้อย” เพราะน้ำตาลที่มากเกินไปคืออาหารจานโปรดของจุลินทรีย์ตัวร้าย ซึ่งจะเข้าไปทำลายระบบนิเวศในลำไส้แทน
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2. กล้วยน้ำว้าห่าม (ปุ๋ยชั้นยอดรสหวานธรรมชาติ)
กล้วยน้ำว้า โดยเฉพาะลูกที่ยังมีความเขียวปนเหลือง (กล้วยห่าม) จะมีสิ่งที่เรียกว่า “แป้งทนการย่อย” (Resistant Starch) อยู่สูงมาก แป้งชนิดนี้จะไม่ถูกย่อยในกระเพาะอาหาร แต่จะเดินทางไปถึงลำไส้ใหญ่เพื่อกลายเป็น "พรีไบโอติกส์" หรือปุ๋ยชั้นดีให้จุลินทรีย์ตัวจิ๋วได้กินและเติบโตอย่างแข็งแรง การทานกล้วยน้ำว้าวันละ 1 ลูกตอนเช้า จึงเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีมากสำหรับลำไส้
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3. กระเทียมและหอมหัวใหญ่ (เครื่องเทศสมุนไพรบำรุงจุลินทรีย์)
วัตถุดิบก้นครัวไทยอย่างกระเทียมและหอมหัวใหญ่ เป็นแหล่งรวมของสาร “อินูลิน” (Inulin) ซึ่งเป็นใยอาหารชนิดละลายน้ำที่ร่างกายเราย่อยไม่ได้ แต่จุลินทรีย์ดีในลำไส้ชอบมาก เมื่อพวกมันได้กินอินูลินเข้าไป จะช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์สายพันธุ์ดีให้แข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม การใส่กระเทียมและหอมใหญ่ในมื้ออาหารประจำวันจึงเป็นการส่งเสบียงให้กองทัพในท้องอยู่เสมอ
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4. กิมจิและผักกาดดองธรรมชาติ (ศาสตร์แห่งการหมักดองเพื่อลำไส้)
ผักที่ผ่านกระบวนการหมักดองตามธรรมชาติแบบดั้งเดิม จะเกิดกรดแลกติกและเพาะพันธุ์จุลินทรีย์ดีที่เป็นมิตรต่อระบบย่อยอาหารขึ้นมามากมาย การทานกิมจิหรือผักดองเป็นเครื่องเคียงชิ้นเล็กๆ ในมื้ออาหาร จะช่วยเพิ่มความหลากหลายของสายพันธุ์จุลินทรีย์ในท้องได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ควรเลือกทานในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับโซเดียมสูงเกินไป
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5. ข้าวโอ๊ตและถั่วต่างๆ (ไฟเบอร์สร้างบ้านให้จุลินทรีย์)
ธัญพืชไม่ขัดสีอย่างข้าวโอ๊ต รวมถึงถั่วเปลือกแข็ง เช่น ถั่วลิสง หรืออัลมอนด์ เต็มไปด้วยไฟเบอร์ชนิดหนาแน่น ใยอาหารเหล่านี้ทำหน้าที่สองอย่างในเวลาเดียวกัน คือเป็นทั้งอาหารให้จุลินทรีย์ และเป็นตัวช่วยเพิ่มมวลอุจจาระ ทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างราบรื่น ลดการสะสมของของเสียในร่างกาย
การดูแล “สมองที่สอง” ให้มีความสุขไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่ลดการทานอาหารแปรรูปสูง (Ultra-Processed Foods) ที่เต็มไปด้วยสารเคมี แล้วหันมาเติมอาหารธรรมชาติง่ายๆ เหล่านี้เข้าไปในมื้ออาหารประจำวัน เมื่อลำไส้ของเราได้รับอาหารที่ดี จุลินทรีย์ตัวจิ๋วก็จะตอบแทนเราด้วยสุขภาพที่แข็งแรง สมองที่ปลอดโปร่ง และอารมณ์ที่แจ่มใสในทุกๆ วัน