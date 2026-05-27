ชื่อแปลกแต่ดีต่อใจ! ‘ผักพ่อค้าตีเมีย’ เมนูแรร์ไอเทมปีละครั้ง อร่อยกรุบ ประโยชน์ล้นจนต้องยอม

ถ้าคุณคิดว่าชื่อผักอย่าง “ผักปราบ” หรือ “ผักลืมผัว” แปลกแล้ว บอกเลยว่าต้องหลบให้ “ผักพ่อค้าตีเมีย”! ฟังครั้งแรกหลายคนคงสะดุ้งว่าทำไมต้องรุนแรงขนาดนั้น? แต่นี่คือผักพื้นบ้านสุดแรร์จากป่าภาคเหนือ ที่ใครได้ลองกินก็ต้องติดใจในความกรุบกรอบ แถมพกประโยชน์มาแบบจัดเต็มระดับซูเปอร์ฟู้ด!
เปิดตำนาน: ทำไมต้อง “พ่อค้าตีเมีย”?
เรื่องมันมีอยู่ว่า มีพ่อค้าคนหนึ่งกลับบ้านมาเหนื่อยๆ แถวหิวจัดจนไส้กิ่ว ภรรยาที่น่ารักก็รีบทำแกงผักชนิดนี้มาเสิร์ฟร้อนๆ แต่พอพ่อค้าตักเข้าปากเคี้ยวปุ๊บ... กรุบ!
ด้วยความที่ผักมันมีความกรอบสู้ฟันมาก พ่อค้าเลยเข้าใจผิดคิดว่าเมียขี้เกียจ ต้มผักไม่สุก แอบทำแกงดิบๆ ให้กิน ด้วยความโมโหหิวเลยคว้าไม้มาไล่ตีเมียซะงั้น! แต่จริงๆ แล้วน้องไม่ได้ดิบนะจ๊ะ น้องสุกแล้ว แต่ “ความกรอบไม่สะทกสะท้านความร้อน” คือซิกเนเจอร์เฉพาะตัวของผักชนิดนี้ต่างหาก โถ... น่าสงสารคุณภรรยาจริงๆ
ผักชนิดนี้จริงๆ เป็นพืชตระกูลเฟิร์น (คนภาคกลางเรียก เฟินแผง / คนลำพูนเรียก ผักกับแก้) มักจะขึ้นตามป่าชื้นๆ แถบลำพูนและแม่ฮ่องสอน และมีให้กินแค่ปีละครั้งช่วงต้นฤดูฝนเท่านั้น! ราคาพุ่งไปถึงกิโลกรัมละ 150-200 บาทเลยทีเดียว
ประโยชน์เน้นๆ ดีต่อร่างกายชัวร์!
เด็ดขนาดนี้ไม่ได้มีดีแค่ความกรอบและสตอรี่แปลกใหม่ เพราะประโยชน์ทางโภชนาการของน้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดา
แคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงปรี๊ด: ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง กินแล้วกระดูกเป๊ะปังแน่นอน
ธาตุเหล็กมาเต็ม: ช่วยบำรุงเลือด ลดอาการอ่อนเพลีย เหมาะมากสำหรับคนที่รู้สึกล้าๆ ช่วงนี้
สายต้านอนุมูลอิสระ: มีวิตามินอี วิตามินบี และสารต้านอนุมูลอิสระเพียบ ช่วยบำรุงผิวพรรณและเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย
ไฟเบอร์สูง แคลอรีต่ำ: สายเฮลตี้หรือคนที่กำลังคุมน้ำหนักต้องเลิฟ เพราะเคี้ยวเพลิน อิ่มนาน อึดอัดท้องบอกลาได้เลย
เมนูเด็ดที่ต้องลอง
ส่วนใหญ่ชาวเหนือจะนิยมเก็บส่วน “ยอดอ่อน” มาทำอาหารกัน เมนูที่ห้ามพลาดเลยคือ
แกงป่า/แกงใส่เห็ดและปลาแห้ง: ซดน้ำแกงร้อนๆ เคี้ยวผักกรุบๆ ฟินลืม
ลวกจิ้มน้ำพริก: นำไปลวกแปดวินาทีแล้วน็อกน้ำเย็น กินคู่กับน้ำพริกตาแดงหรือน้ำพริกหนุ่ม บอกเลยว่าข้าวหมดจานไม่รู้ตัว!
ถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวภาคเหนือช่วงต้นฤดูฝน แล้วเจอคุณป้าคุณน้าเอาวางขายในตลาดชุมชน มัดละ 10-20 บาท แนะนำให้รีบคว้าเลย ลองซื้อมาทำอาหารทานดู แล้วคุณจะเข้าใจว่า ความกรอบระดับ “พ่อค้าเข้าใจผิด” มันฟินและอร่อยขนาดไหน!