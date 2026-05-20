ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.หัวเฉียว เตือน “โรคหลอดเลือดสมอง” รู้เร็ว รักษาทัน ป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต

นพ.ภัทรวุฒิ เรืองวานิช อายุรแพทย์ประสาทวิทยา อนุสาขาโรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า.. โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke เป็นโรคที่เกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง โดยอาจเกิดจาดภาวะขาดเลือดหรือเลือดออกอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ป่วยจะมีอาการชาหรืออ่อนแรงบริเวณใบหน้า แขน ขาซีกใดซีกหนึ่ง มีอาการเดินเซ สูญเสียการทรงตัว มีการมองเห็นที่ผิดปกติ เช่น เห็นภาพซ้อน มีการใช้ภาษาผิดปกติ การพูดไม่ชัด การพูดจาสับสน
โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคที่เกี่ยวกับหัวใจบางประเภท เช่น โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Atrial Fibrillation หรือ AF) หรือโรคที่เกี่ยวกับลิ้นหัวใจผิดปกติ นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วย
การตรวจวินิจฉัยโรคนั้น ผู้ป่วยควรเข้าพบแพทย์ผู้ชำนาญการที่โรงพยาบาล โดยแพทย์ต้องทำการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยอย่างละเอียด รวมถึงการตรวจพิเศษ เช่น การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan 443 slices) การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เป็นต้น
อาการสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง หรือที่เรารู้จักกันว่า BEFAST
B – เดินเซ เสียการทรงตัว
E – ตามัว มองเห็นภาพซ้อน
F – หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว
A – แขนขาอ่อนแรง ชาครึ่งซีก
S – พูดไม่ชัด พูดลำบาก
T – รีบไปโรงพยาบาลทันที ภายใน 4.5 ชั่วโมง
การรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิดโรคซึ่งจะมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกัน ในกรณีที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากภาวะสมองขาดเลือดที่มาโรงพยาบาลภายใน 4.5 ชั่วโมง และมีข้อบงชี้อย่างชัดเจนแพทย์จะทำการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำเพื่อเปิดหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองหรือใช้สายสวนบริเวณขาหนีบเพื่อไปลากลิ่มเลือดที่ไปอุดตันหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง ส่วนในกรณีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากเลือดออกการรักษาคือการควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยใช้ยาลดความดันทางหลอดเลือดดำ รวมพิจารณาการผ่าตัดเพื่อลดความดันในกะโหลกศีรษะหากมีข้อบ่งชี้ ซึ่งการรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเกิดโรค ดังนั้นหากพบอาการสงสัยโรคหลอดเลือดสมองควรรีบไปพบแพทย์ทันที
ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสมองและระบบประสาทอย่างครอบคลุม ดูแลและฟื้นฟูกลไกหลักของร่างกาย ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบวงจรและได้มาตรฐาน โดยแพทย์เฉพาะทางสมองและระบบประสาทที่เน้นการรักษาตรงจุด เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย และยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วย เช่น พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหาร เพื่อร่วมกันดูแลและรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ