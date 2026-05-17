xs
xsm
sm
md
lg

แจกสูตรการกินแบบ MIND Diet สูตรเด็ดดูแลสมอง ลดเสี่ยงอัลไซเมอร์ได้กว่า 50%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การกินแบบ MIND Diet เป็นเทรนด์สุขภาพที่มาแรงมากในปี 2026 โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ใส่ใจเรื่องความจำ เพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อ “ชะลอความเสื่อมของสมอง” โดยเฉพาะ

ถ้าให้พูดแบบภาษาบ้านๆ MIND Diet คือการเอาข้อดีของอาหารสายสุขภาพชื่อดัง 2 สายอย่าง Mediterranean (ที่เน้นน้ำมันมะกอกและปลา) มาฟีเจอริ่งกับ DASH Diet (ที่เน้นลดความดัน) จนกลายเป็นสูตรสำเร็จที่ช่วยลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์ได้ดีมาก

..................................
ทำไมต้อง MIND Diet?

เป้าหมายหลักคือการลดการอักเสบในสมองและป้องกันการสะสมของโปรตีนที่เป็นพิษ ข้อมูลวิจัยระบุว่าคนที่ทำตามสูตรนี้อย่างเคร่งครัด สามารถลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์ได้สูงถึง 53% เลยทีเดียว

.................................................................................
How-to: กินแบบ MIND Diet ต้องมีอะไรในจานบ้าง?

เพื่อให้จำง่าย เราขอแบ่งกลุ่มอาหารออกมาเป็น “ลิสต์ที่ควรจัด” กับ “ลิสต์ที่ควรเลี่ยง” ดังนี้


................................................
กลุ่มที่ต้องจัด (กินแล้วสมองใส)

ผักใบเขียว: เช่น คะน้า ผักโขม หรือกวางตุ้ง (กินให้ได้อย่างน้อย 6 จานต่อสัปดาห์)

เบอร์รี่: เป็นผลไม้ชนิดเดียวที่เน้นในสูตรนี้ เพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก (อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์)

ธัญพืชไม่ขัดสี: เช่น ข้าวกล้อง ข้าวโอ๊ต (กินทุกวันได้ยิ่งดี)

ถั่วเปลือกแข็ง: กินเป็นของว่างช่วยบำรุงเซลล์ประสาท

ไข่: สาร “โคลีน” ในไข่คือทีเด็ดของการสร้างสารสื่อประสาทความจำ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป การกินไข่สม่ำเสมอช่วยลดเสี่ยงอัลไซเมอร์ได้ถึง 27%

ปลาและสัตว์ปีก: เน้นโปรตีนไขมันต่ำ แทนการกินเนื้อแดง


.......................................................................
กลุ่มที่ต้องเลี่ยง (กินน้อยลง สมองแข็งแรงขึ้น)

เนยและมาการีน: เปลี่ยนมาใช้น้ำมันมะกอกแทน

เนื้อแดง: ลดปริมาณการกินให้น้อยกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์

อาหารทอดและฟาสต์ฟู้ด: เพราะไขมันทรานส์คือตัวร้ายที่ทำให้สมองอักเสบ

ขนมหวานและน้ำตาล: สาเหตุหลักของความดันสูงและไขมันพอกตับ ซึ่งส่งผลเสียต่อสมองในระยะยาว


...............................................
ทริคเริ่มง่ายๆ สไตล์คนยุคใหม่

จานผักต้องเด่น: ทุกมื้อต้องมีผัก โดยเฉพาะผักใบเขียว

ไข่ต้มคือเพื่อนแท้: การทานไข่ต้มหรือไข่ตุ๋นคู่กับผักใบเขียวจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารบำรุงสมองได้ดีที่สุด

เปลี่ยนขนมเป็นถั่ว: เวลาหิวระหว่างวัน ให้เคี้ยวถั่วแทนขนมถุง

จิบน้ำสม่ำเสมอ: โดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อนจัด การจิบน้ำจะช่วยให้ระบบเลือดและสมองทำงานได้คล่องตัว


การกินแบบ MIND Diet ไม่ใช่การไดเอทที่ทรมาน แต่มันคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ เพื่อลงทุนกับ “ความทรงจำ” ของเราในอนาคต ใครที่เริ่มเข้าสู่วัยเลข 4 หรือมีผู้สูงอายุในบ้าน ลองเริ่มปรับตั้งแต่วันนี้ได้เลย

แจกสูตรการกินแบบ MIND Diet สูตรเด็ดดูแลสมอง ลดเสี่ยงอัลไซเมอร์ได้กว่า 50%
แจกสูตรการกินแบบ MIND Diet สูตรเด็ดดูแลสมอง ลดเสี่ยงอัลไซเมอร์ได้กว่า 50%
แจกสูตรการกินแบบ MIND Diet สูตรเด็ดดูแลสมอง ลดเสี่ยงอัลไซเมอร์ได้กว่า 50%