วิกฤตสุขภาพโลก! คาดปี 2050 ป่วย ‘ไขมันพอกตับ’ พุ่ง 1.8 พันล้านคน แนะ 5 วิธีดูแลตัวเองก่อนจะสาย

วารสารทางการแพทย์ระดับโลกอย่าง The Lancet ได้เผยแพร่การศึกษาที่น่าตกใจ โดยคาดการณ์ว่าภายในปี 2050 ทั่วโลกจะมีผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับที่สัมพันธ์กับภาวะเมตาบอลิซึม (MASLD) สูงถึง 1.8 พันล้านคน ซึ่งตัวเลขนี้สะท้อนถึงวิกฤตสุขภาพครั้งใหญ่ที่กำลังคืบคลานเข้ามา โดยมีสาเหตุหลักมาจากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปและการปล่อยให้ภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังกัดกินร่างกาย
โรคไขมันพอกตับชนิด MASLD ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ แต่เกิดจากความผิดปกติของระบบเผาผลาญ ความดันโลหิต และพฤติกรรมการบริโภค ความน่ากลัวของมันคือ “ภัยเงียบ” ที่มักไม่แสดงอาการในระยะแรก แต่หากปล่อยไว้จะนำไปสู่ตับอักเสบ ตับแข็ง และมะเร็งตับในที่สุด
............................................................................
5 วิธีเปลี่ยนตัวเอง เพื่อไม่ให้เป็น 1 ใน 1.8 พันล้านคน
หากไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของสถิติที่น่าสะพรึงกลัวนี้ คุณสามารถเริ่มต้นปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ได้ง่ายๆ ดังนี้
1. คุมความดันโลหิตให้เป๊ะ
งานวิจัยระบุชัดเจนว่าความดันโลหิตสูงสัมพันธ์โดยตรงกับความเสี่ยงโรคตับ การตรวจเช็กความดันสม่ำเสมอและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ (ไม่เกิน 120/80 mmHg) จะช่วยลดภาระการทำงานของตับและหลอดเลือดได้มหาศาล
2. ปรับสูตรอาหารแบบ “ลดละเลิก” น้ำตาลแฝง
ไลฟ์สไตล์สมัยใหม่มักมาพร้อมกับอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง (โดยเฉพาะ High Fructose Corn Syrup) ซึ่งเป็นตัวการหลักที่ทำให้ตับเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันพอกไว้ที่เซลล์ตับ
ทางแก้: เน้นทานอาหารกลุ่ม Whole Food เช่น ผัก ผลไม้หวานน้อย และธัญพืชไม่ขัดสี
3. เคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอ
การออกกำลังกายช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลิน ทำให้ร่างกายเผาผลาญไขมันที่สะสมอยู่ในตับได้ดีขึ้น
คำแนะนำ: ออกกำลังกายแบบแอโรบิก (เดินเร็ว, วิ่ง, ว่ายน้ำ) อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ ควบคู่ไปกับการฝึกกล้ามเนื้อ
4. รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ภาวะอ้วน คือปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆ ของ MASLD การลดน้ำหนักเพียง 5-10% ของน้ำหนักตัวปัจจุบัน ก็สามารถช่วยลดปริมาณไขมันในตับและลดการอักเสบของตับได้อย่างมีนัยสำคัญ
5. ตรวจสุขภาพตับประจำปี
เนื่องจากโรคนี้ไม่มีอาการเตือน การตรวจเลือดดูค่าเอนไซม์ตับ (ALT/AST) หรือการทำอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบนเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจพบและยับยั้งโรคได้ทันท่วงที
แม้ตัวเลข 1.8 พันล้านคนจะดูน่ากังวล แต่ “สุขภาพตับ” เป็นสิ่งที่เรากำหนดเองได้ผ่านพฤติกรรมในแต่ละวัน การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในวันนี้ ไม่ใช่แค่การหนีจากสถิติร้ายแรง แต่คือการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยา
...............................................
อ้างอิง: The Lancet. (2026). Global projections of Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease (MASLD) prevalence by 2050.