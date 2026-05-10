‘ไข่’ สารอาหารใกล้ตัว ช่วยลดเสี่ยงอัลไซเมอร์ได้ถึง 27%

ในยุคที่สังคมผู้สูงอายุขยายตัวอย่างรวดเร็ว โรคอัลไซเมอร์กลายเป็นหนึ่งในความกังวลลำดับต้นๆ ของหลายครอบครัว ล่าสุดมีข่าวดีจากแวดวงวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับโลก เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลจากงานวิจัยระยะยาวที่ชี้ให้เห็นว่า “ไข่” อาหารพื้นฐานที่หาซื้อได้ง่ายในตลาด อาจเป็นอาวุธลับที่ทรงพลังในการปกป้องสมองของผู้สูงอายุ
ทำไมการกินไข่ถึงช่วยสมองได้?
ทีมนักวิจัยพบว่าสารอาหารสำคัญที่พบมากในไข่คือ “โคลีน” (Choline) และ “ลูทีน” (Lutein) มีบทบาทอย่างมากต่อการทำงานของระบบประสาท
1. โคลีน (Choline):เป็นสารตั้งต้นของ Acetylcholine ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความจำ หากขาดสารนี้ สมองจะเริ่มเสื่อมประสิทธิภาพลง
2. ลูทีน (Lutein): นอกจากจะช่วยเรื่องสายตาแล้ว ลูทีนยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สะสมอยู่ในสมอง ช่วยป้องกันการอักเสบของเซลล์ประสาท ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของโรคความจำเสื่อม
เจาะลึกงานวิจัย: กินเท่าไหร่ถึงจะดี?
ข้อมูลจากการศึกษาต่อเนื่องในโครงการ Rush University Memory and Aging Project ซึ่งติดตามกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุกว่าพันคนเป็นเวลานานนับสิบปี ระบุว่า การรับประทานไข่เป็นประจำ (มากกว่า 1 ฟองต่อสัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ได้สูงถึง 27% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่รับประทานไข่เลย
นอกจากนี้ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ Nutrients ยังระบุเพิ่มเติมว่า ประโยชน์นี้จะเห็นผลชัดเจนที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป โดยพบว่าไข่ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาความจำระยะสั้น แต่ยังช่วยเรื่องการประมวลผลทางภาษาและการแก้ปัญหาอีกด้วย
ข้อแนะนำเพื่อสุขภาพสมองที่ดี
แม้ไข่จะมีประโยชน์มาก แต่วิธีการรับประทานก็สำคัญไม่แพ้กัน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เชี่ยวชาญแนะนำดังนี้
เน้นปรุงสุกด้วยความร้อนต่ำ: เช่น ไข่ต้ม ไข่ตุ๋น หรือไข่ลวก เพื่อรักษาคุณค่าของสารอาหารและเลี่ยงน้ำมันส่วนเกิน
ทานคู่กับผักใบเขียว: วิตามินเคจากผักใบเขียวจะช่วยเสริมการทำงานของโคลีนในไข่ให้ดียิ่งขึ้น
สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน หรือคอเลสเตอรอลสูง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อกำหนดจำนวนฟองที่เหมาะสมต่อสัปดาห์ (โดยทั่วไป 3-4 ฟองต่อสัปดาห์มักจะปลอดภัยและให้ประโยชน์เพียงพอ
การดูแลสมองไม่จำเป็นต้องเริ่มจากอาหารเสริมราคาแพงเสมอไป การเลือกทานอาหารที่มีโภชนาการสูงอย่าง “ไข่” ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายสมองและการพักผ่อนที่เพียงพอ คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในระยะยาว
เอกสารอ้างอิงและแหล่งข้อมูล
Panagiota Strakosha, et al. “Egg Consumption and Risk of Alzheimer’s Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis.” Published in Nutrients (2024-2025).
Data from the Rush University Memory and Aging Project (MAP), Chicago, USA.
Framingham Heart Study, Boston University School of Medicine.