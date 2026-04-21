น้ำเย็น vs น้ำอุณหภูมิปกติ ท่ามกลางอากาศร้อนจัด เลือกดื่มแบบไหนดีกว่ากัน?

เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ช่วงที่อุณหภูมิพุ่งสูงจนทะลุ 40 องศาเซลเซียส สิ่งแรกที่หลายคนโหยหาคือ “น้ำเย็นๆ” เพื่อช่วยคลายร้อน แต่ในขณะเดียวกันก็มักจะมีคำแนะนำว่า “ควรดื่มน้ำอุณหภูมิปกติ” เพื่อไม่ให้ร่างกายช็อก บทความนี้จะพาไปดูว่าสรุปแล้วในวันที่แดดแผดเผา เราควรเลือกน้ำดื่มแบบไหนถึงจะดีต่อร่างกายที่สุด
1. น้ำเย็น: พระเอกในการลดอุณหภูมิ
การดื่มน้ำเย็น (อุณหภูมิประมาณ 10–15 องศาเซลเซียส) ไม่ได้มีดีแค่ความสดชื่น แต่มีข้อดีทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจคือ
ช่วยลดอุณหภูมิแกนกลางของร่างกาย ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสำคัญมากในการป้องกันภาวะลมแดด (Heat Stroke)
จากการศึกษาพบว่าน้ำที่เย็นพอดีๆ ร่างกายจะดูดซึมผ่านกระเพาะอาหารได้เร็วกว่าน้ำที่ร้อนเกินไป ทำให้ร่างกายได้รับน้ำเข้าไปชดเชยเหงื่อที่เสียไปได้ทันท่วงที
น้ำเย็นช่วยลดความเหนื่อยล้าและกระตุ้นการทำงานของสมองให้ตื่นตัวจากอาการเพลียแดด
2. น้ำอุณหภูมิปกติ: ทางเลือกที่ปลอดภัยและสมดุล
น้ำอุณหภูมิห้อง (ประมาณ 25–30 องศาเซลเซียส) คือตัวเลือกที่ “เป็นมิตร” กับระบบภายในมากที่สุด โดยเฉพาะในเงื่อนไขต่อไปนี้
การปรับตัวของร่างกาย: หากคุณเพิ่งออกไปเผชิญแดดจัดมา การดื่มน้ำเย็นจัดทันทีอาจทำให้หลอดเลือดหดตัวเร็วเกินไปจนเกิดอาการปวดหัวฉับพลัน หรือที่เรียกว่า Brain Freeze การดื่มน้ำอุณหภูมิปกติจะช่วยให้ร่างกายปรับตัวได้ละมุนละไมกว่า
ถนอมระบบย่อยอาหาร: สำหรับการดื่มระหว่างมื้ออาหาร น้ำอุณหภูมิปกติจะไม่ไปรบกวนการทำงานของเอนไซม์ในกระเพาะอาหาร ทำให้ระบบย่อยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
ดื่มอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด? คำตอบคือ “ขึ้นอยู่กับสถานการณ์”
หากอยู่กลางแจ้งหรือร้อนจัด: แนะนำให้จิบน้ำอุณหภูมิปกติก่อน เพื่อให้ร่างกายปรับตัวสักครู่ แล้วค่อยดื่มน้ำเย็นตามเพื่อช่วยลดความร้อนสะสมภายใน
หากออกกำลังกาย: การดื่มน้ำเย็น จะช่วยให้คุณออกกำลังกายได้นานขึ้น เพราะช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายไม่ให้พุ่งสูงเร็วเกินไป
ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงน้ำที่เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็งในขณะที่ร่างกายร้อนจัดมากๆ เพราะอาจส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทและทางเดินอาหารได้
เคล็ดลับสำคัญ: ในวันที่อากาศร้อน สิ่งที่สำคัญกว่า “อุณหภูมิ” คือ “ปริมาณ” ควรดื่มน้ำให้ได้วันละประมาณ 2.5–3 ลิตร โดยใช้วิธี “จิบทีละน้อยแต่จิบบ่อยๆ” ตลอดทั้งวัน เพื่อรักษาความชุ่มชื้นและช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีที่สุด